Янник Синнер — Педро Мартинес-Портеро, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

5 июля свой третий матч на Уимблдоне проведет Янник Синнер. Первой ракетке мира и первому номеру посева будет пытаться противостоять 55-й номер мирового рейтинга Педро Мартинес. До этого итальянец и испанец встречались на корте лишь однажды, а победу праздновал Синнер. Оцениваем шансы соперников и ищем заманчивые коэффициенты в линиях букмекеров.

Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)

1-й круг: Лука Нарди (Италия, 94) — 6:4, 6:3, 6:0

2-й круг: Александар Вукич (Австралия, 78) — 6:1, 6:1, 6:3

Педро Мартинес (28 лет, 52-я ракетка мира)