Янник Синнер — Педро Мартинес-Портеро, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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5 июля свой третий матч на Уимблдоне проведет Янник Синнер. Первой ракетке мира и первому номеру посева будет пытаться противостоять 55-й номер мирового рейтинга Педро Мартинес. До этого итальянец и испанец встречались на корте лишь однажды, а победу праздновал Синнер. Оцениваем шансы соперников и ищем заманчивые коэффициенты в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)
Педро Мартинес (28 лет, 52-я ракетка мира)
Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024). Финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года. Победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.
В текущем сезоне провел 23 матча: 20 побед - 3 поражения. Финалист турнира в Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до финала, в котором уступил Карлосу Алькарасу. В финале Australian Open выиграл у Александра Зверева.
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На счету испанца одна победа в одиночном разряде на турнирах АТР, добытая в 2022 году в Сантьяго. Лучшее место в рейтинге в карьере - 36. В текущем сезоне сыграл 28 матчей: 10 побед и 18 поражений. Полуфиналист турнира в Буэнос-Айресе (грунт). Четвертьфиналист турниров в Бухаресте (грунт) и Роттердаме (хард). На «Ролан Гаррос» в первом круге уступил Денису Шаповалову. На Australian Open выбыла по итогам второго круга.
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Соперники до этого встречались лишь однажды. В 2022 году в первом круге турнира в Риме (грунт) победу в двух сетах одержал Синнер - 6:4, 6:3
FONBET не сомневаются в том, что в следующий раунд пройдет первый номер посева, предлагая за победу Синнера минимально возможный коэффициент - 1,01. Номинал ставки на испанца, если тому удастся выиграть, будет увеличена тридцатикратно.
На то, что в матче будет сыграно больше 26 геймов (ТБ 26.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.85. ТМ 26.5 предложен в линии за 1.95.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
По котировкам на победителя видно, что шансов обыграть первую ракетку мира у Мартинеса минимум. Синнер демонстрирует не просто уверенный, а предельно эффективную игру, что находит отражение в статистических выкладках, да и на глаз заметно. Сам же итальянец не полностью удовлетворен своей игрой, отмечая, что есть теннисисты, которые чувствуют себя на травяных кортах более уверенно.
Впрочем, самокритика Янника вряд ли поможет испанцу выиграть или взять хотя бы один сет. А вот избежать форменного разгрома Педро вполне по силам. Хотя то, как Синнер уничтожал на корте в предыдущем раунде австралийца Вукича, произвело сильное впечатление. Наш выбор довольно рискован, но сулит достойный куш. Нет сомнений, что первая ракетка мира выиграет в трех сетах, но для этого ему понадобиться не меньше 28 геймов.