Янник Синнер — Лука Нарди, 1 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

1 июля выступление на Уимблдоне начнет первая ракетка мира - Янник Синнер. В соперниках у первого номера рейтинга АТР соотечественник - итальянец Лука Нарди. Раньше дороги теннисистов на кортах не пересекались. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекерских контор.

Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.