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30 июня 10:03ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Янник Синнер — Лука Нарди, 1 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Итальянское дерби в первом раунде
Руслан Ипполитов

1 июля выступление на Уимблдоне начнет первая ракетка мира - Янник Синнер. В соперниках у первого номера рейтинга АТР соотечественник - итальянец Лука Нарди. Раньше дороги теннисистов на кортах не пересекались. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекерских контор.

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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Янник Синнер (23 года, Италия, 1-я ракетка мира)

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Первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024). Финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года. Победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). Двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лука Нарди (21 год, Италия, 95-я ракетка мира )

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Наивысшее место в рейтинге - 67. Побед на турнирах АТР не одерживал. В 2025 году 5 побед, 9 поражений. Четвертьфиналист турнира в Дабае (хард). На «Ролан Гаррос» и на Australian Open вылетал после первого же матча.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее соотечественники не встречались ни разу.

Ставки на исход

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Компания WINLINE предлагает более чем скромный коэффициент 1,02 на выигрыш первого номера мирового рейтинга. Вероятность победы Нарди котируется за 16.00.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает  установила коэффициент 1.95 за тотал больше 27.5 и тотал меньше 27.5 - 1,85.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа СиннераПобеда НардиТБ (27,5)ТМ (27,5)
WINLINE1.0216.001.951.85

Прогноз и ставка

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Возглавляющий мужской рейтинг Синнер проиграл всего 3 из 22 матчей в этом году. Сам Янник признает, что испытывает определенные трудности при игре на траве, где надо больше двигаться. Пока эта проблема окончательно не устранена, но теннисист постепенно набирается необходимого для успешного выступления на Уимблдоне опыта. Довольно неожиданным событием стало поражение Синнера во втором круге турнира в Галле от Александра Бублика. Но спортсмен из Казахстана отлично проявил себя на тех соревнованиях, взяв вверх в финале с Даниилом Медведевым.

Серьезным препятствием для Синнера Нарди стать не должен. Возможно, старший по рангу позволит себе в матче некоторые эксперименты, но вероятность итоговой победы Янника крайне высокая.   Наш выбор - победа первой ракетки мира и тотал больше 26.5.

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