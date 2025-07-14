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19 ноября 9:45ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Янник Синнер — Новак Джокович, 19 ноября: прогноз на финал Итогового турнира ATP

Серб в шаге от рекорда по числу титулов на этих соревнованиях
Александр Бокулёв

В воскресенье, 19 ноября, в решающем матче Итогового турнира ATP сойдутся итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович. Сумеет ли первая ракетка мира взять реванш за поражение на групповом этапе?

Дата / Время: 19.11.2023, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Янник Синнер (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й тур: Стефанос Циципас (Греция, 6) - 6:4, 6:4
  • 2-й тур: Новак Джокович (Сербия, 1) - 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)
  • 3-й тур: Хольгер Руне (Дания, 8) - 6:2, 5:7, 6:4
  • 1/2 финала: Даниил Медведев (Россия, 3) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:1

Новак Джокович (36 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й тур: Хольгер Руне (Дания, 8) - 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3
  • 2-й тур: Янник Синнер (Италия, 4) - 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)
  • 3-й тур: Хуберт Хуркач (Польша, 9) - 7:6 (7:1), 4:6, 6:1
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2) - 6:3, 6:2

Янник Синнер

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Победитель десяти турниров ATP, в том числе девяти хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграл титулы в Монпелье, Торонто, Пекине и Вене. На Australian Open и US Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - во втором, на Уимблдоне дошел до полуфинала. Всего в 2023 году на счету Синнера 59 побед при 14 поражениях. Единственный раз он выступал на Итоговом турнире ATP в 2021-м, когда один матч выиграл, в другом уступил. В нынешнем сезоне стал первым итальянцем, который вышел в плей-офф этих соревнований. В Зеленой группе Синнер занял первое место.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Новак Джокович

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Обладатель 97 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, установив рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). Также победил на хардовых соревнованиях в Аделаиде, Цинциннати и Париже, а на Уимблдоне уступил в финале. Всего в 2023 году на счету Джоковича 54 победы при шести поражениях. Совместно с Роджером Федерером он владеет рекордом по числу титулов на Итоговом турнире ATP - эти соревнования серб и швейцарец выигрывали по шесть раз. Из Зеленой группы Джокович со второго места.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

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Джокович выиграл три первых матча против Синнера - один на грунте и два на траве. Однако итальянец был сильнее в их последней встрече - в группе нынешнего Итогового турнира ATP.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Джоковича фаворитом финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,57 на его победу и 2,50 на успех Алькараса.

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Ставки на тоталы

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Очный матч соперников на групповом этапе продлился 38 геймов. Сейчас компания PARI дает одинаковый коэффициент 1,90 на ТБ (24,5) и на ТМ (24,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда ДжоковичаТБ (24,5)ТМ (24,5)
PARI2,501,571,901,90

Прогноз и ставка

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Джокович готовится установить единоличный рекорд по числу титулов на Итоговом турнире ATP и в седьмой раз выиграть соревнования. Разумеется, на стороне серба огромное превосходство в опыте столь важных матчей и выдающаяся ментальная устойчивость. Однако Синнер слишком хорош в Турине, чтобы уверенно ставить на победу серба.

Вместо этого предлагаем рассмотреть пари на как минимум один тай-брейк. Оба теннисиста здорово держат свою подачу и в очном матче группового этапа провели сразу два тай-брейка. Всего на турнире их было три у Синнера и пять у Джоковича.

UPD: результат

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Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:3.

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