Янник Синнер — Новак Джокович, 19 ноября: прогноз на финал Итогового турнира ATP

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В воскресенье, 19 ноября, в решающем матче Итогового турнира ATP сойдутся итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович. Сумеет ли первая ракетка мира взять реванш за поражение на групповом этапе?
Дата / Время: 19.11.2023, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Янник Синнер (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Новак Джокович (36 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Победитель десяти турниров ATP, в том числе девяти хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграл титулы в Монпелье, Торонто, Пекине и Вене. На Australian Open и US Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - во втором, на Уимблдоне дошел до полуфинала. Всего в 2023 году на счету Синнера 59 побед при 14 поражениях. Единственный раз он выступал на Итоговом турнире ATP в 2021-м, когда один матч выиграл, в другом уступил. В нынешнем сезоне стал первым итальянцем, который вышел в плей-офф этих соревнований. В Зеленой группе Синнер занял первое место.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Обладатель 97 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, установив рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). Также победил на хардовых соревнованиях в Аделаиде, Цинциннати и Париже, а на Уимблдоне уступил в финале. Всего в 2023 году на счету Джоковича 54 победы при шести поражениях. Совместно с Роджером Федерером он владеет рекордом по числу титулов на Итоговом турнире ATP - эти соревнования серб и швейцарец выигрывали по шесть раз. Из Зеленой группы Джокович со второго места.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Джокович выиграл три первых матча против Синнера - один на грунте и два на траве. Однако итальянец был сильнее в их последней встрече - в группе нынешнего Итогового турнира ATP.
Букмекеры считают Джоковича фаворитом финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,57 на его победу и 2,50 на успех Алькараса.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Очный матч соперников на групповом этапе продлился 38 геймов. Сейчас компания PARI дает одинаковый коэффициент 1,90 на ТБ (24,5) и на ТМ (24,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Джокович готовится установить единоличный рекорд по числу титулов на Итоговом турнире ATP и в седьмой раз выиграть соревнования. Разумеется, на стороне серба огромное превосходство в опыте столь важных матчей и выдающаяся ментальная устойчивость. Однако Синнер слишком хорош в Турине, чтобы уверенно ставить на победу серба.
Вместо этого предлагаем рассмотреть пари на как минимум один тай-брейк. Оба теннисиста здорово держат свою подачу и в очном матче группового этапа провели сразу два тай-брейка. Всего на турнире их было три у Синнера и пять у Джоковича.
Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:3.