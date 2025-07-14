Янник Синнер — Новак Джокович, 19 ноября: прогноз на финал Итогового турнира ATP

В воскресенье, 19 ноября, в решающем матче Итогового турнира ATP сойдутся итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович. Сумеет ли первая ракетка мира взять реванш за поражение на групповом этапе?

Дата / Время: 19.11.2023, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Пала Альпитур, Центральный корт (Турин, Италия)

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