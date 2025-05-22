Словакия — Финляндия, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Пожалуй, можно считать, что мотивации в последнем туре больше у словаков — достойно попрощаться с турниром, громко хлопнуть дверью и всё в этом духе. Финны же при любом исходе завершат групповой этап на третьей позиции, поэтому могут позволить себе ротацию, эксперименты с составом и игру в эконом-режиме.

Впрочем, даже при таких вводных «суоми» — явные фавориты. Они довольно бледно начали турнир, но затем набрали ход. Эта команда не искрит, но поймала баланс между индивидуальным мастерством лидеров и работоспособностью остальных. Финны всё более комфортно чувствуют себя в закрытом стиле, активно борются на каждом участке площадки. Вдобавок впечатляет работа их вратарской бригады.

Словаки же, как мы и предполагали ранее, быстро уперлись в свой потолок. Команда, сменившая главного тренера за пару недель до турнира, оказалась весьма беспомощной на фоне прямых конкурентов и тем более топов. Да, упираться в последнем туре словаки наверняка будут, но отнюдь не факт, что зацепят хотя бы очко.

Резюмируя, ждем от предстоящего матча много борьбы и малого количества голов. Ставить на исход всё же не решимся, поэтому наш выбор — ТМ (5,5).