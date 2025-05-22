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20 мая 6:33ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Словакия — Финляндия, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Не ждем высокой результативности
Александр Бокулёв

Во вторник, 20 мая, пройдут заключительные встречи группового этапа чемпионата мира 2025 года по хоккею. Сборная Финляндии уже точно выйдет в плей-офф с третьего места. Словаки же потеряли шансы на попадание в четвертьфинал. Чем завершится их очное противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Словакия

20.05.2025, Вт

17:20 МСК

Финляндия

П1 - 6,20

Х - 5,00

П2 - 1,45

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, седьмой тур

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Словакия

3

1

18

39-71

Финляндия

18

1

3

71-39

Последние игры сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025Словакия

1:5

Латвия

Чемпионат мира

17.05.2025Канада

7:0

Словакия

Чемпионат мира

14.05.2025Словакия

2:1

Франция

Чемпионат мира

12.05.2025Австрия

3:2 Б

Словакия

Чемпионат мира

11.05.2025Словакия

3:1

Словения

Чемпионат мира

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025Канада

1:2 Б

Финляндия

Чемпионат мира

17.05.2025Финляндия

2:1

Латвия

Чемпионат мира

15.05.2025Финляндия

9:1

Словения

Чемпионат мира

12.05.2025Финляндия

1:2

Швеция

Чемпионат мира

11.05.2025Финляндия

4:3 ОТ

Франция

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Положение после 19 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

6

6000

25-3

18

2. Канада

6

5001

29-4

16

3. Финляндия

6

3210

20-9

13

4. Латвия

6

3030

16-19

9

5. Австрия

6

1220

15-17

7

6. Словакия

6

2031

8-22

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

6

5100

33-9

17

2. Швейцария

6

5001

30-8

16

3. США

6

4110

29-12

14

4. Дания

6

3030

23-23

9

5. Германия

6

3030

19-20

9

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

6

1050

8-28

3

Прогноз на матч

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Пожалуй, можно считать, что мотивации в последнем туре больше у словаков — достойно попрощаться с турниром, громко хлопнуть дверью и всё в этом духе. Финны же при любом исходе завершат групповой этап на третьей позиции, поэтому могут позволить себе ротацию, эксперименты с составом и игру в эконом-режиме.

Впрочем, даже при таких вводных «суоми» — явные фавориты. Они довольно бледно начали турнир, но затем набрали ход. Эта команда не искрит, но поймала баланс между индивидуальным мастерством лидеров и работоспособностью остальных. Финны всё более комфортно чувствуют себя в закрытом стиле, активно борются на каждом участке площадки. Вдобавок впечатляет работа их вратарской бригады.

Словаки же, как мы и предполагали ранее, быстро уперлись в свой потолок. Команда, сменившая главного тренера за пару недель до турнира, оказалась весьма беспомощной на фоне прямых конкурентов и тем более топов. Да, упираться в последнем туре словаки наверняка будут, но отнюдь не факт, что зацепят хотя бы очко. 

Резюмируя, ждем от предстоящего матча много борьбы и малого количества голов. Ставить на исход всё же не решимся, поэтому наш выбор — ТМ (5,5).

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Словакия Финляндия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Словакии

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Вратари: Самуэл Главай («Миннесота Уайлд»), Адам Гуска («Лугано»), Патрик Рыбар («Куньлунь Ред Стар»);

Защитники: Патрик Кох («Тршинец»), Давид Романак («Списска Нова Вес»), Михал Бено («Зволен»), Андрей Гольян («Слован»), Марио Грман («Адмирал»), Михал Иван («Либерец»), Самуэл Княжко («Коламбус Блю Джекетс»), Давид Мудрак («Маунфилд»), Райен Петровицки («Либерец»), Мислав Росандич («Кошице»);

Нападающие: Сэмюэль Гонзек («Калгари Флеймз»), Патрик Грегорчак («Тршинец»), Далибор Дворски («Спрингфилд Тандербердс»), Матей Каслик, Роберт Лантоши (оба «Ческе-Будеёвице»), Михал Криштоф («Лангау Тайгерз»), Милош Роман («Тршинец»), Адам Сикора («Нью-Йорк Рейнджерс»), Матуш Сукель, Максим Чайкович (оба «Литвинов»), Самуэль Такач («Слован»), Мартин Фашко-Рудаш («Либерец»), Мартин Хромяк («Лос-Анджелес Кингз»), Себастьян Цедерле («Нитра»).

Главный тренер: Владимир Орсаг.

Сборная Финляндии

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Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);

Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);

Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Словакии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,00 и 6,20 соответственно. Выигрыш Финляндии идет за 1,45.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных