Арина Соболенко — Джессика Пегула, 1 ноября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в ночь на среду, 1 ноября, по московскому времени сыграет с американкой Джессикой Пегулой на Итоговом турнире WTA. Кто одержит вторую победу на соревнованиях?

Дата / Время: 01.11.2023, не ранее 00:05 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)

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