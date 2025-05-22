Арина Соболенко — Джессика Пегула, 1 ноября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в ночь на среду, 1 ноября, по московскому времени сыграет с американкой Джессикой Пегулой на Итоговом турнире WTA. Кто одержит вторую победу на соревнованиях?
Дата / Время: 01.11.2023, не ранее 00:05 по московскому времени
Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Группа Бакалар
Победы
Поражения
Сеты
Геймы
|1. Арина Соболенко
1
0
2-0
12-1
|2. Джессика Пегула
1
0
2-0
13-7
|3. Елена Рыбакина
0
1
0-2
7-13
|4. Мария Саккари
0
1
0-2
1-12
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД
25 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева
Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до финала US Open и полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 54 победы при 12 поражениях. Белоруска - финалистка прошлого Итогового турнира WTA, где в решающем матче она уступила француженке Каролин Гарсии.
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29 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева
Победительница четырех хардовых турниров WTA в одиночном разряде. Два из них выиграла в нынешнем сезоне - в Монреале и Сеуле. На Australian Open и Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - в третьем. Всего в 2023 году на счету Пегулы 56 побед при 17 поражениях. Она второй раз участвует в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде - в прошлом сезоне спортсменка проиграла все матчи на групповой стадии. Также в нынешних соревнованиях американка участвует в дуэте со своей соотечественницей Кори Гауфф как первая ракетка мира в парном разряде.
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Соболенко на харде проиграла Пегуле в их первом очном матче, но затем белоруска одержала четыре победы подряд (три на грунте и одну на харде). Последний раз соперницы пересекались на прошлом Итоговом турнире, когда американка уступила со счетом 3:6, 5:7.
Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. Так, Winline предлагает коэффициент 1,55 на её победу против 2,46 на успех Саккари.
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Матч соперниц на прошлом Итоговом турнире продлился 21 гейм. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
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Формально в очных матчах спортсменок на харде равенство, но актуальные расклады не позволяют говорить о шансах «50 на 50». Соболенко в первом круге «снесла» Саккари и выглядела на уровне первой ракетки мира. С такой белоруской Пегула, несмотря на качественную форму, вряд ли совладает.
Американка будет упираться и, возможно, даже зацепится за сет - но, полагаем, не более того. Коэффициенты позволяют чистую П1, и это прекрасный вариант на данный матч.
Пегула выиграла со счетом 6:4, 6:3.
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