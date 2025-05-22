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31 октября 13:39ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Джессика Пегула, 1 ноября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Обе спортсменки стартовали на соревнованиях с побед
Александр Бокулёв
Соболенко - Пегула
Соболенко - Пегула

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в ночь на среду, 1 ноября, по московскому времени сыграет с американкой Джессикой Пегулой на Итоговом турнире WTA. Кто одержит вторую победу на соревнованиях?

Дата / Время: 01.11.2023, не ранее 00:05 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная таблица

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Группа Бакалар

 

Победы

Поражения

Сеты

Геймы

1. Арина Соболенко

1

0

2-0

12-1

2. Джессика Пегула

1

0

2-0

13-7

3. Елена Рыбакина

0

1

0-2

7-13

4. Мария Саккари

0

1

0-2

1-12

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД

Арина Соболенко

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25 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева

Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до финала US Open и полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 54 победы при 12 поражениях. Белоруска - финалистка прошлого Итогового турнира WTA, где в решающем матче она уступила француженке Каролин Гарсии.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джессика Пегула

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29 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева

Победительница четырех хардовых турниров WTA в одиночном разряде. Два из них выиграла в нынешнем сезоне - в Монреале и Сеуле. На Australian Open и Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - в третьем. Всего в 2023 году на счету Пегулы 56 побед при 17 поражениях. Она второй раз участвует в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде - в прошлом сезоне спортсменка проиграла все матчи на групповой стадии. Также в нынешних соревнованиях американка участвует в дуэте со своей соотечественницей Кори Гауфф как первая ракетка мира в парном разряде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соболенко на харде проиграла Пегуле в их первом очном матче, но затем белоруска одержала четыре победы подряд (три на грунте и одну на харде). Последний раз соперницы пересекались на прошлом Итоговом турнире, когда американка уступила со счетом 3:6, 5:7.

Ставки на исход

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Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. Так, Winline предлагает коэффициент 1,55 на её победу против 2,46 на успех Саккари.

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Ставки на тотал

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Матч соперниц на прошлом Итоговом турнире продлился 21 гейм. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).

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Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ПегулыТБ (21,5)ТМ (21,5)
«Winline»1,552,461,901,90
«Фонбет»1,522,541,931,87
«Бетсити»1,532,651,951,93

Прогноз и ставка

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Формально в очных матчах спортсменок на харде равенство, но актуальные расклады не позволяют говорить о шансах «50 на 50». Соболенко в первом круге «снесла» Саккари и выглядела на уровне первой ракетки мира. С такой белоруской Пегула, несмотря на качественную форму, вряд ли совладает.

Американка будет упираться и, возможно, даже зацепится за сет - но, полагаем, не более того. Коэффициенты позволяют чистую П1, и это прекрасный вариант на данный матч.

UPD: результат

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Пегула выиграла со счетом 6:4, 6:3.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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