Сочи - Рубин, 12 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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В заключительном матче первого круга чемпионата России по футболу “Сочи” примет на своем поле “Рубин”. Удастся ли недавнему вице-чемпиону страны уйти с последнего места в таблице?
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|3
|1
|2
|14-6
|«Рубин»
|2
|1
|3
|6-14
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2023
|«Сочи»
3:3
«Динамо»
РПЛ
|01.11.2023
|«Сочи»
2:0
«Факел»
Кубок России
|29.10.2023
|«Пари НН»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|22.10.2023
|«Урал»
1:3
«Сочи»
РПЛ
|07.10.2023
|«Сочи»
0:2
«Зенит»
Кубок России
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2023
|«Урал»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|01.11.2023
|«Локомотив»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|27.10.2023
|«Рубин»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.10.2023
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Рубин»
РПЛ
Несмотря на последние очковые приобретения, “Сочи” по-прежнему замыкает турнирную таблицу, но теперь его положение хотя бы не выглядит так плачевно, как еще несколько недель назад. “Рубин” вполне комфортно себя чувствует на стыке двух восьмерок.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|2. Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|3. ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|4. Крылья Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|5. Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|6. Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|7. Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|8. Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|9. Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|10. Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|11. Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|12. Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|13. Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|14. Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|15. Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|16. Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
После жуткого старта и смены тренера “Сочи” начал подавать признаки жизни. За четыре матча, включая кубковый, команда Точилина уступила лишь однажды, добилась двух побед и ушла на ничью с 1:3 против “Динамо”.
Но “Рубин” входит в пятерку лучших “гостевых” команд сезона, поэтому просто так очки аутсайдеру не отдаст. Обратим внимание на другой тренд: в матчах казанцев шесть туров подряд заходит ставка на Тотал меньше 2.5. Предлагаем обратить внимание на этот вариант.
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Потери
«Сочи»: Алвес (дисквалификация)
«Рубин»: Йевтич, Рыбус (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Динамо»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гойло
|22. Дюпин
|Вратарь
|Защитник
|20. Юрганов
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|45. Миладинович
|27. Грицаенко
|Защитник
|Полузащитник
|34. Маргасов
|70. Кабутов
|Защитник
|Полузащитник
|26. Мещанинов
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Батырев
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Ангбан
|33. Рахмоналиев
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Силвейра
|9. Ломовицкий
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Бурмистров
|20. Фамейе
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мелкадзе
|44. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Александр Точилин
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы “Сочи” высокой котировкой 2.25. Впрочем, на успех “Рубина” коэффициент еще выше - 3.45. Предложение на ничейных исход тоже заставляет задуматься.
“Сочи” лишь раз (из трех попыток) побеждал “Рубин” дома. У казанцев три победы в гостях подряд. Тем не менее букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Сочи» - «Рубин» в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Фишт» или онлайн, на официальном сайте «Сочи».
Стоимость билетов на игру в Сочи начинается с 400 рублей. Помимо билета для прохода на трибуну потребуется Fan ID.
Наша ставка выиграла. «Рубин» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Безрукова (39 минута) и Даку (66). У «Сочи» красную карточку получил Кравцов (54).
Партнерский проект