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10 ноября 7:27ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Рубин, 12 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Уйдет ли "Сочи" с последнего места?
Валентин Васильев

В заключительном матче первого круга чемпионата России по футболу “Сочи” примет на своем поле “Рубин”. Удастся ли недавнему вице-чемпиону страны уйти с последнего места в таблице?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи» 

12.11.2023, Вс

19:00 МСК

«Рубин» (Казань)  

П1 - 2.25

Х - 3.30

П2 - 3.45

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи:  еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»31214-6
«Рубин»2136-14

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2023«Сочи»

3:3

«Динамо»

РПЛ

01.11.2023«Сочи»

2:0

«Факел»

Кубок России

29.10.2023«Пари НН»

1:0

«Сочи»

РПЛ

22.10.2023«Урал»

1:3

«Сочи»

РПЛ

07.10.2023«Сочи»

0:2

«Зенит»

Кубок России

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2023«Урал»

0:1

«Рубин»

РПЛ

01.11.2023«Локомотив»

3:0

«Рубин»

Кубок России

27.10.2023«Рубин»

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.10.2023«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Несмотря на последние очковые приобретения, “Сочи” по-прежнему замыкает турнирную таблицу, но теперь его положение хотя бы не выглядит так плачевно, как еще несколько недель назад. “Рубин” вполне комфортно себя чувствует на стыке двух восьмерок.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1494123-931
2. Зенит1492329-1329
3. ЦСКА1466226-1924
4. Крылья Советов1464428-2022
5. Динамо1457222-1922
6. Спартак1463519-2121
7. Локомотив1456319-1821
8. Пари НН1462614-1420
9. Рубин1454513-2019
10. Факел1453613-1618
11. Ростов1445522-2517
12. Урал1444614-2116
13. Оренбург1434716-2213
14. Ахмат1433814-1912
15. Балтика1432912-2111
16. Сочи14311016-2310

Прогноз на матч

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После жуткого старта и смены тренера “Сочи” начал подавать признаки жизни. За четыре матча, включая кубковый, команда Точилина уступила лишь однажды, добилась двух побед и ушла на ничью с 1:3 против “Динамо”. 

Но “Рубин” входит в пятерку лучших “гостевых” команд сезона, поэтому просто так очки аутсайдеру не отдаст. Обратим внимание на другой тренд: в матчах казанцев шесть туров подряд заходит ставка на Тотал меньше 2.5. Предлагаем обратить внимание на этот вариант.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча  читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Сочи»: Алвес (дисквалификация)

«Рубин»: Йевтич, Рыбус (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Динамо»:

Позиция«Сочи»«Рубин»Позиция
Вратарь13. Гойло22. ДюпинВратарь
Защитник20. Юрганов5. АшурматовЗащитник
Защитник4. Литвинов15. ВуячичЗащитник
Защитник45. Миладинович27. ГрицаенкоЗащитник
Полузащитник34. Маргасов70. КабутовЗащитник
Полузащитник26. Мещанинов51. РожковПолузащитник
Полузащитник 8. Батырев21. ЗотовПолузащитник 
Полузащитник5. Ангбан33. РахмоналиевПолузащитник
Нападающий24. Силвейра9. ЛомовицкийПолузащитник
Нападающий18. Бурмистров20. ФамейеПолузащитник
Нападающий9. Мелкадзе44. ДакуНападающий
Главный тренерАлександр ТочилинРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценили вероятность победы “Сочи” высокой котировкой 2.25. Впрочем, на успех “Рубина” коэффициент еще выше - 3.45. Предложение на ничейных исход тоже заставляет задуматься.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Сочи» - «Рубин»

“Сочи” лишь раз (из трех попыток) побеждал “Рубин” дома. У казанцев три победы в гостях подряд. Тем не менее букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам. 

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Сочи» - «Рубин»  в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.

Где купить билеты на матч «Сочи» - «Рубин»?

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Фишт» или онлайн, на официальном сайте «Сочи». 

Сколько стоит билет на матч «Сочи» - «Рубин»?

Стоимость билетов на игру в Сочи начинается с 400 рублей. Помимо билета для прохода на трибуну потребуется Fan ID. 

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Рубин» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Безрукова (39 минута) и Даку (66). У «Сочи» красную карточку получил Кравцов (54).

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