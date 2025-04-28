Сочи - Рубин, 12 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Сочи» - «Рубин»

“Сочи” лишь раз (из трех попыток) побеждал “Рубин” дома. У казанцев три победы в гостях подряд. Тем не менее букмекеры отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Сочи» - «Рубин» в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.

Где купить билеты на матч «Сочи» - «Рубин»?

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Фишт» или онлайн, на официальном сайте «Сочи».

Сколько стоит билет на матч «Сочи» - «Рубин»?

Стоимость билетов на игру в Сочи начинается с 400 рублей. Помимо билета для прохода на трибуну потребуется Fan ID.