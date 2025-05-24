Сочи - Зенит, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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Трудно вспомнить, когда последний раз у “Зенита” случалось два поражения в чемпионате подряд. В ближайшем туре его ждет выезд в Сочи к одноименному клубу. Здесь-то фаворит победит?
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: главный – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|1
|2
|5
|6-18
|«Зенит»
|5
|2
|1
|18-6
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2023
|«Сочи»
1:2
«Оренбург»
Кубок России
|01.10.2023
|«Факел»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|23.09.2023
|«Крылья Советов»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|20.09.2023
|ЦСКА
1:1, пен. 5:3
«Сочи»
Кубок России
|16.09.2023
|«Спартак»
1:0
«Сочи»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|30.09.2023
|«Оренбург»
3:1
«Зенит»
РПЛ
|24.09.2023
|«Зенит»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|20.09.2023
|«Ахмат»
3:3, пен. 5:7
«Зенит»
Кубок России
|17.09.2023
|«Рубин»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|03.09.2023
|ЦСКА
1:1
«Зенит»
РПЛ
“Зенит” вне тройки - удивительная картина для чемпионата России. Впрочем, к “Сочи” на дне таблицы болельщики тоже еще не вполне привыкли. В очках остро нуждаются оба клуба.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|2. Крылья Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|3. Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|4. Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|5. Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|6. ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|7. Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|8. Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|9. Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|10. Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|11. Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|12. Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|13. Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|14. Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|15. Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|16. Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
“Сочи” осенью совсем плох, и смена тренера команде не сильно помогает. “Зенит” зол и мотивирован. Кажется, что в этом матче рассчитывать на очки южанам не приходится. Есть ощущение, что сине-бело-голубые выместят гнев за последние неудачи на аутсайдере - не просто выиграют, а с разницей как минимум в два мяча. Возьмем победу гостей с форой -1.
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Смотреть игру «Сочи» - «Зенит» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Сочи»: нет
«Зенит»: Караваев, Фернандес, Васильев, Мостовой (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Зенит»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гойло
|41. Кержаков
|Вратарь
|Защитник
|20. Юрганов
|55. Родригао
|Защитник
|Защитник
|33. Алвес
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|71. Медведев
|2. Чистяков
|Защитник
|Полузащитник
|34. Маргасов
|31. Мантуан
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Мещанинов
|3. Сантос
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Батырев
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Ангбан
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Силвейра
|11. Клаудиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бурмистров
|10. Изидор
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мелкадзе
|9. Кассьерра
|Нападающий
|Главный тренер
|Александр Точилин
|Сергей Семак
|Главный тренер
Эксперты БК PARI дают достаточно скромные котировки на победу «Зенита» - 1.52. На ничью можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Сочи» - за 6.70.
Коэффициенты букмекеров и последние результаты “Зенита” не сулят хозяевам ничего хорошего.
Несмотря на отставание чемпиона от лидера в 7 очков, аналитики букмекерских контор по-прежнему считают “Зенит” главным фаворитом сезона. Ставки на шестой подряд титул СБГ БК PARI принимает по коэффициенту (1.90). На “Краснодар” можно поставить за 3.50.
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Сочи» - «Зенит» в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Фишт» или онлайн, на официальном сайте «Сочи».
Стоимость билетов на игру в Сочи колеблется между 1 700 и 12 000 рублей. Fan ID тоже потребуется.
Наша ставка выиграла. «Зенит» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Клаудиньо (9 минута, с пенальти) и Кассьерры (30).
Партнерский проект