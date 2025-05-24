Сочи - Зенит, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Сочи» - «Зенит»

Коэффициенты букмекеров и последние результаты “Зенита” не сулят хозяевам ничего хорошего.

Станет ли «Зенит» чемпионом России?

Несмотря на отставание чемпиона от лидера в 7 очков, аналитики букмекерских контор по-прежнему считают “Зенит” главным фаворитом сезона. Ставки на шестой подряд титул СБГ БК PARI принимает по коэффициенту (1.90). На “Краснодар” можно поставить за 3.50.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Зенит»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Сочи» - «Зенит» в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline .

Где купить билеты на матч «Сочи» - «Зенит»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Фишт» или онлайн, на официальном сайте «Сочи».

Сколько стоит билет на матч «Сочи» - «Зенит»

Стоимость билетов на игру в Сочи колеблется между 1 700 и 12 000 рублей. Fan ID тоже потребуется.