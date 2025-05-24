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5 октября 13:08ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Зенит, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Чемпион России уже на 7 очков отстает от лидера
Валентин Васильев

Трудно вспомнить, когда последний раз у “Зенита” случалось два поражения в чемпионате подряд. В ближайшем туре его ждет выезд в Сочи к одноименному клубу. Здесь-то фаворит победит?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи» 

07.10.2023, Сб

14:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)  

П1 - 6.70

Х - 4.40

П2 - 1.52

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи:  главный – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»1256-18
«Зенит»52118-6

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2023«Сочи»

1:2

«Оренбург»

Кубок России

01.10.2023«Факел»

1:0

«Сочи»

РПЛ

23.09.2023«Крылья Советов»

2:1

«Сочи»

РПЛ

20.09.2023ЦСКА

1:1, пен. 5:3

«Сочи»

Кубок России

16.09.2023«Спартак»

1:0

«Сочи»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

30.09.2023«Оренбург»

3:1

«Зенит»

РПЛ

24.09.2023«Зенит»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

20.09.2023«Ахмат»

3:3, пен. 5:7

«Зенит»

Кубок России

17.09.2023«Рубин»

0:3

«Зенит»

РПЛ

03.09.2023ЦСКА

1:1

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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“Зенит” вне тройки - удивительная картина для чемпионата России. Впрочем, к “Сочи” на дне таблицы болельщики тоже еще не вполне привыкли. В очках остро нуждаются оба клуба.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1073016-324
2. Крылья Советов1063125-1221
3. Локомотив1053216-1418
4. Зенит1052320-1117
5. Спартак1051414-1616
6. ЦСКА1044220-1516
7. Динамо1044217-1516
8. Урал1043310-1215
9. Пари НН104249-914
10. Ахмат1033412-1112
11. Оренбург1032513-1711
12. Ростов1024415-2110
13. Рубин1023510-209
14. Факел102267-148
15. Балтика102179-167
16. Сочи102089-166

Прогнозы на матч

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Прогноз редакции

“Сочи” осенью совсем плох, и смена тренера команде не сильно помогает. “Зенит” зол и мотивирован. Кажется, что в этом матче рассчитывать на очки южанам не приходится. Есть ощущение, что сине-бело-голубые выместят гнев за последние неудачи на аутсайдере - не просто выиграют, а с разницей как минимум в два мяча. Возьмем победу гостей с форой -1.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
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Трансляции

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Смотреть игру «Сочи» - «Зенит» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Сочи»: нет

«Зенит»: Караваев, Фернандес, Васильев, Мостовой (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Зенит»:

Позиция«Сочи»«Зенит»Позиция
Вратарь13. Гойло41. КержаковВратарь
Защитник20. Юрганов55. РодригаоЗащитник
Защитник33. Алвес28. АлипЗащитник
Защитник71. Медведев2. ЧистяковЗащитник
Полузащитник34. Маргасов31. МантуанПолузащитник
Полузащитник26. Мещанинов3. СантосПолузащитник
Полузащитник 8. Батырев5. БарриосПолузащитник 
Полузащитник5. Ангбан8. ВенделПолузащитник
Полузащитник24. Силвейра11. КлаудиньоПолузащитник
Полузащитник18. Бурмистров10. ИзидорПолузащитник
Нападающий9. Мелкадзе9. КассьерраНападающий
Главный тренерАлександр ТочилинСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI дают достаточно скромные котировки на победу «Зенита» - 1.52. На ничью можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Сочи» - за 6.70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Сочи» - «Зенит»

Коэффициенты букмекеров и последние результаты “Зенита” не сулят хозяевам ничего хорошего. 

Станет ли «Зенит» чемпионом России?

Несмотря на отставание чемпиона от лидера в 7 очков, аналитики букмекерских контор по-прежнему считают “Зенит” главным фаворитом сезона. Ставки на шестой подряд титул СБГ БК PARI принимает по коэффициенту (1.90). На “Краснодар” можно поставить за 3.50.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Зенит»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру «Сочи» - «Зенит»  в прямом эфире. Увидеть ее смогут абоненты кабельного канала «Матч Премьер», а также зарегистрированные пользователи БК Winline. 

Где купить билеты на матч «Сочи» - «Зенит»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Фишт» или онлайн, на официальном сайте «Сочи». 

Сколько стоит билет на матч «Сочи» - «Зенит»

Стоимость билетов на игру в Сочи колеблется между 1 700 и 12 000 рублей. Fan ID тоже потребуется. 

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Зенит» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Клаудиньо (9 минута, с пенальти) и Кассьерры (30).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных