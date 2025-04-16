Спартак — Салават Юлаев, прогноз на 17 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Салават» в гостевых матчах плей-офф остается если не беспомощным, то как минимум худшей версией себя. В нынешнем Кубке Гагарина уфимцы проиграли все четыре выездные встречи с общей разницей голов 5:13. На чужом льду у команды из Башкортостана будто выключается игра в большинстве, зато увеличивается число собственных удалений. И едва ли есть предпосылки ожидать, что именно следующий матч кардинально изменит ситуацию.

Напротив, «Спартак» явно почувствовал уверенность в этой серии. Московская команда действует уверенно, а её лидеры поймали кураж. Если у столичных получится качественно сыграть в обороне, с высокой вероятностью они заберут третью победу. Но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Сконцентрируемся на индивидуальном тотале «Салавата» — по причинам, указанным выше, не верится, что уфимцы забросят больше трех шайб в ближайшей игре.