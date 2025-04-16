Спартак — Салават Юлаев, прогноз на 17 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Московский «Спартак» проиграл первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым», но затем одержал две победы. Сумеет ли столичная команда оказаться сильнее в третьей встрече подряд?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
17.04.2025, Чт
19:30 МСК
«Салават Юлаев» (Уфа)
|П1 - 2,45
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Мегаспорт» (Москва, Россия)
Счет в серии: 2-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|24
|3
|41
|149-192
|«Салават Юлаев»
|41
|3
|24
|192-149
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Спартак»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:5 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Спартак»
5:2
«Северсталь»
Кубок Гагарина
|01.04.2025
|«Северсталь»
5:2
«Спартак»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Спартак»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:5 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
|08.04.2025
|«Салават Юлаев»
2:1
«Сибирь»
Кубок Гагарина
|06.04.2025
|«Сибирь»
5:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 2-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-2
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-1
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2
«Салават» в гостевых матчах плей-офф остается если не беспомощным, то как минимум худшей версией себя. В нынешнем Кубке Гагарина уфимцы проиграли все четыре выездные встречи с общей разницей голов 5:13. На чужом льду у команды из Башкортостана будто выключается игра в большинстве, зато увеличивается число собственных удалений. И едва ли есть предпосылки ожидать, что именно следующий матч кардинально изменит ситуацию.
Напротив, «Спартак» явно почувствовал уверенность в этой серии. Московская команда действует уверенно, а её лидеры поймали кураж. Если у столичных получится качественно сыграть в обороне, с высокой вероятностью они заберут третью победу. Но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Сконцентрируемся на индивидуальном тотале «Салавата» — по причинам, указанным выше, не верится, что уфимцы забросят больше трех шайб в ближайшей игре.
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Прямая видеотрансляция встречи «Спартак» — «Салават Юлаев» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,45, ничья идет за 4,20, выигрыш «Салавата» — за 2,55.
Партнерский проект