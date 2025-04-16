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16 апреля 18:28ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Спартак — Салават Юлаев, прогноз на 17 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Москвичи явно забрали инициативу в серии
Александр Бокулёв

Московский «Спартак» проиграл первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым», но затем одержал две победы. Сумеет ли столичная команда оказаться сильнее в третьей встрече подряд?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

17.04.2025, Чт

19:30 МСК

«Салават Юлаев» (Уфа)

П1 - 2,45

Х - 4,20

П2 - 2,55

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Мегаспорт» (Москва, Россия)

Счет в серии: 2-1

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»24341149-192
«Салават Юлаев»41324192-149

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Спартак»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Салават Юлаев»

4:5 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Спартак»

5:2

«Северсталь»

Кубок Гагарина

01.04.2025«Северсталь»

5:2

«Спартак»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Спартак»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Салават Юлаев»

4:5 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

08.04.2025«Салават Юлаев»

2:1

«Сибирь»

Кубок Гагарина

06.04.2025«Сибирь»

5:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 2-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-2

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-1

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2

Прогноз на матч

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«Салават» в гостевых матчах плей-офф остается если не беспомощным, то как минимум худшей версией себя. В нынешнем Кубке Гагарина уфимцы проиграли все четыре выездные встречи с общей разницей голов 5:13. На чужом льду у команды из Башкортостана будто выключается игра в большинстве, зато увеличивается число собственных удалений. И едва ли есть предпосылки ожидать, что именно следующий матч кардинально изменит ситуацию.

Напротив, «Спартак» явно почувствовал уверенность в этой серии. Московская команда действует уверенно, а её лидеры поймали кураж. Если у столичных получится качественно сыграть в обороне, с высокой вероятностью они заберут третью победу. Но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Сконцентрируемся на индивидуальном тотале «Салавата» — по причинам, указанным выше, не верится, что уфимцы забросят больше трех шайб в ближайшей игре.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Спартак» — «Салават Юлаев» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,45, ничья идет за 4,20, выигрыш «Салавата» — за 2,55.

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