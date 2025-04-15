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13 апреля 16:44ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Спартак — Салават Юлаев, прогноз на 15 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Прошлая игра команд подарила феерическую развязку
Александр Бокулёв

Во вторник, 15 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». За кем останется первый матч команд в столице?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

15.04.2025, Вт

19:30 МСК

«Салават Юлаев» (Уфа)

П1 - 2,30

Х - 4,30

П2 - 2,70

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Мегаспорт» (Москва, Россия)

Счет в серии: 1-1

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»23341145-190
«Салават Юлаев»41323190-145

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Салават Юлаев»

4:5 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Спартак»

5:2

«Северсталь»

Кубок Гагарина

01.04.2025«Северсталь»

5:2

«Спартак»

Кубок Гагарина

30.03.2025«Северсталь»

0:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Салават Юлаев»

4:5 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

08.04.2025«Салават Юлаев»

2:1

«Сибирь»

Кубок Гагарина

06.04.2025«Сибирь»

5:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

04.04.2025«Салават Юлаев»

5:2

«Сибирь»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1

Прогноз на матч

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Вторая игра серии получилась для «Спартака» нервной, но более хорошей по качеству. Москвичи добавили в движении, агрессивнее и конкретнее действовали в атаке. Впрочем, параллельно они позволяли многое создавать и сопернику. «Салават» нанес 47 бросков в створ, чем здорово напряг вратаря оппонентов.

В целом же «Спартак» по-прежнему выглядит в этой паре менее стабильной командой. И если результат предсказывать непросто, то результативный хоккей вполне можно вновь ожидать, опираясь на сказанное выше. Тем более что москвичей в следующем матче будут гнать вперед и домашние трибуны. Пробуем ставку на минимум два гола от обеих команд.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Спартак» — «Салават Юлаев» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы), Григорий Панин (под вопросом)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,30, ничья идет за 4,30, выигрыш «Салавата» — за 2,70.

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