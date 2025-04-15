Спартак — Салават Юлаев, прогноз на 15 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Вторая игра серии получилась для «Спартака» нервной, но более хорошей по качеству. Москвичи добавили в движении, агрессивнее и конкретнее действовали в атаке. Впрочем, параллельно они позволяли многое создавать и сопернику. «Салават» нанес 47 бросков в створ, чем здорово напряг вратаря оппонентов.

В целом же «Спартак» по-прежнему выглядит в этой паре менее стабильной командой. И если результат предсказывать непросто, то результативный хоккей вполне можно вновь ожидать, опираясь на сказанное выше. Тем более что москвичей в следующем матче будут гнать вперед и домашние трибуны. Пробуем ставку на минимум два гола от обеих команд.