Спартак — Салават Юлаев, прогноз на 15 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Во вторник, 15 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». За кем останется первый матч команд в столице?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
15.04.2025, Вт
19:30 МСК
«Салават Юлаев» (Уфа)
|П1 - 2,30
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Мегаспорт» (Москва, Россия)
Счет в серии: 1-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|23
|3
|41
|145-190
|«Салават Юлаев»
|41
|3
|23
|190-145
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:5 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Спартак»
5:2
«Северсталь»
Кубок Гагарина
|01.04.2025
|«Северсталь»
5:2
«Спартак»
Кубок Гагарина
|30.03.2025
|«Северсталь»
0:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:5 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
|08.04.2025
|«Салават Юлаев»
2:1
«Сибирь»
Кубок Гагарина
|06.04.2025
|«Сибирь»
5:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|04.04.2025
|«Салават Юлаев»
5:2
«Сибирь»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1
Вторая игра серии получилась для «Спартака» нервной, но более хорошей по качеству. Москвичи добавили в движении, агрессивнее и конкретнее действовали в атаке. Впрочем, параллельно они позволяли многое создавать и сопернику. «Салават» нанес 47 бросков в створ, чем здорово напряг вратаря оппонентов.
В целом же «Спартак» по-прежнему выглядит в этой паре менее стабильной командой. И если результат предсказывать непросто, то результативный хоккей вполне можно вновь ожидать, опираясь на сказанное выше. Тем более что москвичей в следующем матче будут гнать вперед и домашние трибуны. Пробуем ставку на минимум два гола от обеих команд.
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|Тип трансляции
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
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|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы), Григорий Панин (под вопросом)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,30, ничья идет за 4,30, выигрыш «Салавата» — за 2,70.
Партнерский проект