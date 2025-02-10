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10 февраля 6:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Спортинг - Боруссия Д, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Даже «Манчестер Сити» не устоял в Лиссабоне
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА начинается стадия плей-офф. На кону восемь пропусков в 1/8 финала. За один из них побьются португальский «Спортинг» с немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Здесь анализируем шансы команд в первом матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) 

11.02.2025, Вт

23:00 МСК

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 2.25

Х - 3.65

П2 - 3.05

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Жозе Алваладе»  (Лиссабон, Португалия)

Главный арбитр: Эспен Эркас (Норвегия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спортинг»1034-5
«Боруссия»3015-4

Последние пять игр «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Порту»

1:1

«Спортинг»

Примейра

02.02.2025«Спортинг»

3:1

«Фаренсе»Примейра
29.01.2025«Спортинг»

1:1

«Болонья»Лига чемпионов
25.01.2025«Спортинг»

2:0

«Насьонал»

Примейра

22.01.2025«РБ Лейпциг»

2:1

«Спортинг»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Боруссия»

1:2

«Штутгарт»

Бундеслига

01.02.2025«Хайденхайм»

1:2

«Боруссия»Бундеслига
29.01.2025«Боруссия»

3:1

«Шахтер»Лига чемпионов
25.01.2025«Боруссия»

2:2

«Вердер»

Бундеслига

21.01.2025«Болонья»

2:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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На прошлых выходных «Спортинг» добыл стратегически выгодную для себя ничью в Порту и не позволил одному из главных преследователей сократить отставание от первого места в таблице. Теперь лиссабонский клуб ждет не менее сложная задача - пройти в ЛЧ дортмундскую «Боруссию». Команда Руя Боржеша традиционно сильно выступает   на родном «Жозе Алваладе», даже  «Манчестер Сити»  недавно прибила. Но изредка у нее и дома случаются конфузы - вроде минимального поражения от скромной «Санта-Клары» или крупного - от  «Арсенала» (1:5). 

В преддверие вторничной встречи в столице Португалии обратим внимание на забивной тренд «Спортинга». Команда поражала чужие ворота во всех без исключения восьми матчах текущего евросезона. А  «Боруссия» 13 матчей не играет на ноль в обороне. И в пяти последних матчах Дортмунда заходила ставка на «обе забьют». Если что, в PARI ее можно оформить по кэфу 1.58. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Спортинг»: Юльманн (дисквалификация), Гонсалвеш, Катаму, Сантуш (все - травмы)

«Боруссия»:  Нмеча, Чуквуемека  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Боруссия»:

Позиция«Спортинг»«Боруссия Д»Позиция
Вратарь23. Руй Силва1. КобельВратарь
Защитник22. Фреснеда26. РюэрсонЗащитник
Защитник26. Дьоманде23. ДжанЗащитник
Защитник25. Инасиу3. АнтонЗащитник
Защитник20. Араухо5. БенсебаиниЗащитник
Полузащитник 21. Катамо20. ЗабитцерПолузащитник 
Полузащитник 5. Морита13. ГросПолузащитник 
Полузащитник23. Браганса27. АдейемиПолузащитник
Полузащитник57. Кенда10. БрандтПолузащитник
Полузащитник17. Тринкан43. Байно-ГиттенсНападающий
Нападающий19. Хардер9. ГирассиНападающий
Главный тренерРуй БоржешНури ШахинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.25 на хозяев и 3.05 - на гостей. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спортинг» - «Боруссия»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) наблюдаем напротив результативной ничьей - 1:1. Победа хозяев 2:1 идет в конторе за 9.00. 

Где смотреть бесплатно матч «Спортинг» - «Боруссия»?

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