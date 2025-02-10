Спортинг - Боруссия Д, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В Лиге чемпионов УЕФА начинается стадия плей-офф. На кону восемь пропусков в 1/8 финала. За один из них побьются португальский «Спортинг» с немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Здесь анализируем шансы команд в первом матче.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
11.02.2025, Вт
23:00 МСК
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
|П1 - 2.25
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)
Главный арбитр: Эспен Эркас (Норвегия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|1
|0
|3
|4-5
|«Боруссия»
|3
|0
|1
|5-4
Последние пять игр «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Порту»
1:1
«Спортинг»
Примейра
|02.02.2025
|«Спортинг»
3:1
|«Фаренсе»
|Примейра
|29.01.2025
|«Спортинг»
1:1
|«Болонья»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Спортинг»
2:0
«Насьонал»
Примейра
|22.01.2025
|«РБ Лейпциг»
2:1
«Спортинг»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Боруссия»
1:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
1:2
|«Боруссия»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Боруссия»
3:1
|«Шахтер»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Боруссия»
2:2
«Вердер»
Бундеслига
|21.01.2025
|«Болонья»
2:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
На прошлых выходных «Спортинг» добыл стратегически выгодную для себя ничью в Порту и не позволил одному из главных преследователей сократить отставание от первого места в таблице. Теперь лиссабонский клуб ждет не менее сложная задача - пройти в ЛЧ дортмундскую «Боруссию». Команда Руя Боржеша традиционно сильно выступает на родном «Жозе Алваладе», даже «Манчестер Сити» недавно прибила. Но изредка у нее и дома случаются конфузы - вроде минимального поражения от скромной «Санта-Клары» или крупного - от «Арсенала» (1:5).
В преддверие вторничной встречи в столице Португалии обратим внимание на забивной тренд «Спортинга». Команда поражала чужие ворота во всех без исключения восьми матчах текущего евросезона. А «Боруссия» 13 матчей не играет на ноль в обороне. И в пяти последних матчах Дортмунда заходила ставка на «обе забьют». Если что, в PARI ее можно оформить по кэфу 1.58.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Спортинг»: Юльманн (дисквалификация), Гонсалвеш, Катаму, Сантуш (все - травмы)
«Боруссия»: Нмеча, Чуквуемека (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Спортинг»
|«Боруссия Д»
|Позиция
|Вратарь
|23. Руй Силва
|1. Кобель
|Вратарь
|Защитник
|22. Фреснеда
|26. Рюэрсон
|Защитник
|Защитник
|26. Дьоманде
|23. Джан
|Защитник
|Защитник
|25. Инасиу
|3. Антон
|Защитник
|Защитник
|20. Араухо
|5. Бенсебаини
|Защитник
|Полузащитник
|21. Катамо
|20. Забитцер
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Морита
|13. Грос
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Браганса
|27. Адейеми
|Полузащитник
|Полузащитник
|57. Кенда
|10. Брандт
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Тринкан
|43. Байно-Гиттенс
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хардер
|9. Гирасси
|Нападающий
|Главный тренер
|Руй Боржеш
|Нури Шахин
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.25 на хозяев и 3.05 - на гостей. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.65.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) наблюдаем напротив результативной ничьей - 1:1. Победа хозяев 2:1 идет в конторе за 9.00.
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Партнерский проект