Спортинг - Боруссия Д, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На прошлых выходных «Спортинг» добыл стратегически выгодную для себя ничью в Порту и не позволил одному из главных преследователей сократить отставание от первого места в таблице. Теперь лиссабонский клуб ждет не менее сложная задача - пройти в ЛЧ дортмундскую «Боруссию». Команда Руя Боржеша традиционно сильно выступает на родном «Жозе Алваладе», даже «Манчестер Сити» недавно прибила. Но изредка у нее и дома случаются конфузы - вроде минимального поражения от скромной «Санта-Клары» или крупного - от «Арсенала» (1:5).

В преддверие вторничной встречи в столице Португалии обратим внимание на забивной тренд «Спортинга». Команда поражала чужие ворота во всех без исключения восьми матчах текущего евросезона. А «Боруссия» 13 матчей не играет на ноль в обороне. И в пяти последних матчах Дортмунда заходила ставка на «обе забьют». Если что, в PARI ее можно оформить по кэфу 1.58.