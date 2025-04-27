Сент-Луис — Виннипег, 27 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Одним из главных героев предыдущей встречи стал российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Форвард открыл счет уже на 48-й секунде, затем удвоил преимущество своей команды, а под занавес периода записал на свой счет и результативную передачу. Это позволило еще в первой 20-минутке «музыкантам» получить солидное преимущество, а еще одна шайба Бучневича в третьем периоде обеспечила его команде крупную и уверенную победу. Сможет ли «Сент-Луис» столь же мощно сыграть на старте второго домашнего матча - большой вопрос. «Блюзмены» ошеломили соперника напором и готовностью идти в жесткие столкновения в каждом игровом эпизоде с первых же секунд. «Виннипег» остается фаворитом пары, но не ближайшего матча, который вновь пройдет на льду «Блюз».

Главные матчи серии для «Джетс» пройдут на своем льду. С одной стороны в ближайшей игре гостям нет необходимости ввязываться в драку с первых минут, но и восстановления паритета в паре «Виннипег» точно не хочет. И все же рискнем, сделав выбор в пользу хозяев в основное время. Букмекер предлагает за такой исход вкусный коэффициент.