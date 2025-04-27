Сент-Луис — Виннипег, 27 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В воскресенье, 27 апреля, будет сыгран четвертый матч в серии первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» - «Виннипег». «Джетс» ударно начали противостояние, выиграв две стартовые встречи на своем льду, но «Музыканты» сократили отставание, уверенно победив в перовой игре на своей площадке. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч
Счет в серии: 1:2
Стадион: «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Сент-Луис»
|19
|16
|105-90
|«Виннипег»
|16
|19
|90-105
Последние пять матчей «Сент-Луиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.04.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Виннипег»
|22.04.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сент-Луис»
|20.04.2025
|«Виннипег»
5:3
«Сент-Луис»
|16.04.2025
|«Сент-Луис»
6:1
«Юта»
|13.04.2025
|«Сиэтл»
4:3 Б
«Сент-Луис»
Последние пять матчей «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.04.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Виннипег»
|22.04.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сент-Луис»
|20.04.2025
|«Виннипег»
5:3
«Сент-Луис»
|17.04.2025
|«Виннипега»
2:1 ОТ
«Анахайм»
|14.04.2025
|«Виннипег»
1:4
«Эдмонтон»
Последние пять матчей «Сент-Луиса» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.04.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Виннипег»
|22.04.2025
|«Виннипег»
2:1
«Сент-Луис»
|20.04.2025
|«Виннипег»
5:3
«Сент-Луис»
|08.04.2025
|«Виннипег»
3:1
«Сент-Луис»
|23.02.2025
|«Сент-Луис»
3:4 Б
«Виннипег»
«Сент-Луис»
|Показатель
«Виннипег»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Томас
|85
Коннор
101
|Снайпер (голы)
|Кайру
|38
Коннор
43
|Ассистент (передачи)
|Томас
|63
Коннор
58
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хофер
|2.64
Хеллибак
2.08
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Одним из главных героев предыдущей встречи стал российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Форвард открыл счет уже на 48-й секунде, затем удвоил преимущество своей команды, а под занавес периода записал на свой счет и результативную передачу. Это позволило еще в первой 20-минутке «музыкантам» получить солидное преимущество, а еще одна шайба Бучневича в третьем периоде обеспечила его команде крупную и уверенную победу. Сможет ли «Сент-Луис» столь же мощно сыграть на старте второго домашнего матча - большой вопрос. «Блюзмены» ошеломили соперника напором и готовностью идти в жесткие столкновения в каждом игровом эпизоде с первых же секунд. «Виннипег» остается фаворитом пары, но не ближайшего матча, который вновь пройдет на льду «Блюз».
Главные матчи серии для «Джетс» пройдут на своем льду. С одной стороны в ближайшей игре гостям нет необходимости ввязываться в драку с первых минут, но и восстановления паритета в паре «Виннипег» точно не хочет. И все же рискнем, сделав выбор в пользу хозяев в основное время. Букмекер предлагает за такой исход вкусный коэффициент.
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В составе «Блюз» мы увидим нападающих Алексея Торопченко и Павла Бучневича. Первый в предыдущей встреч забил первый гол в текущем плей-офф, набрав первое результативное очко. Второй делал в каждой из предыдущих трех встреч по результативной передаче, а в прошлом матче еще и выстрелил хет-триком, став одной из главных звезд встречи.
В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф результативных действий пока не совершал.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 6.00
«Флорида» - 6.00
«Торонто» - 6.50
На победу в финале «Виннипега» можно поставить за 10.00. Ставки на триумф «Сент-Луиса» принимаются с коэффициентом - 40.00.
Партнерский проект