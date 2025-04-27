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26 апреля 12:11ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Сент-Луис — Виннипег, 27 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Музыканты» с разыгравшимся Бучневичем постараются не отпустить в отрыв «Джетс»
Руслан Ипполитов

 

В воскресенье, 27 апреля, будет сыгран четвертый матч в серии первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» - «Виннипег». «Джетс» ударно начали противостояние, выиграв две стартовые встречи на своем льду, но «Музыканты» сократили отставание, уверенно победив в перовой игре на своей площадке. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сент-Луис Блюз»

27.04.2025, Вс

20:00 МСК

«Виннипег Джетс»

П1 - 2.80

Х - 4.20

П2 - 2.30

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч

Счет в серии: 1:2

Стадион: «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Сент-Луис»1916105-90
«Виннипег»161990-105

Последние пять матчей «Сент-Луиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.04.2025«Сент-Луис»

7:2

«Виннипег»

22.04.2025«Виннипег»

2:1

«Сент-Луис»

20.04.2025«Виннипег»

5:3

«Сент-Луис»

16.04.2025«Сент-Луис»

6:1

«Юта»

13.04.2025«Сиэтл»

4:3 Б

«Сент-Луис»

Последние пять матчей «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.04.2025«Сент-Луис»

7:2

«Виннипег»

22.04.2025«Виннипег»

2:1

«Сент-Луис»

20.04.2025«Виннипег»

5:3

«Сент-Луис»

17.04.2025«Виннипега»

2:1 ОТ

«Анахайм»

14.04.2025«Виннипег»

1:4

«Эдмонтон»

Последние пять матчей «Сент-Луиса» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.04.2025«Сент-Луис»

7:2

«Виннипег»

22.04.2025«Виннипег»

2:1

«Сент-Луис»

20.04.2025«Виннипег»

5:3

«Сент-Луис»

08.04.2025«Виннипег»

3:1

«Сент-Луис»

23.02.2025«Сент-Луис»

3:4 Б

«Виннипег»

Лидеры

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«Сент-Луис»

Показатель

«Виннипег»

Показатель

Бомбардир (очки)Томас85

Коннор

101

Снайпер (голы)Кайру38

Коннор

43

Ассистент (передачи)Томас63

Коннор

58

Вратарь (коэфф. надежности)Хофер2.64

Хеллибак

2.08

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Одним из главных героев предыдущей встречи стал российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Форвард открыл счет уже на 48-й секунде, затем удвоил преимущество своей команды, а под занавес периода записал на свой счет и результативную передачу. Это позволило еще в первой 20-минутке «музыкантам» получить солидное преимущество, а еще одна шайба Бучневича в третьем периоде обеспечила его команде крупную и уверенную победу. Сможет ли «Сент-Луис» столь же мощно сыграть на старте второго домашнего матча - большой вопрос. «Блюзмены» ошеломили соперника напором и готовностью идти в жесткие столкновения в каждом игровом эпизоде с первых же секунд. «Виннипег» остается фаворитом пары, но не ближайшего матча, который вновь пройдет на льду «Блюз».

Главные матчи серии для «Джетс» пройдут на своем льду. С одной стороны в ближайшей игре гостям нет необходимости ввязываться в драку с первых минут, но и восстановления паритета в паре «Виннипег» точно не хочет. И все же рискнем, сделав выбор в пользу хозяев в основное время. Букмекер предлагает за такой исход вкусный коэффициент.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает поставить на успех «Сент-Луиса» за солидные 2.80. На победу «Виннипега», являющегося явным фаворитом пары, можно заключить пари за 2.30. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 4.20.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Сент-Луис»?

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В составе «Блюз» мы увидим нападающих Алексея Торопченко и Павла Бучневича. Первый в предыдущей встреч забил первый гол в текущем плей-офф, набрав первое результативное очко. Второй делал в каждой из предыдущих трех встреч по результативной передаче, а в прошлом матче еще и выстрелил хет-триком, став одной из главных звезд встречи. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Виннипег»?

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В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф результативных действий пока не совершал.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 6.00 

«Флорида» - 6.00

«Торонто» - 6.50

На победу в финале «Виннипега» можно поставить за 10.00. Ставки на триумф «Сент-Луиса» принимаются с коэффициентом - 40.00. 

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