Штутгарт — Вердер, 12 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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В воскресенье, 13 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» примет на своем поле «Вердер». Соседи по турнирной таблице на данный момент занимают не самые высокие места, но победитель встречи вплотную приблизится к зоне еврокубков. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Штутгарт» (Штутгарт)
13.04.2024, Вс
16:30 МСК
«Вердер» (Вердер)
|П1 - 1.65
Х - 4.60
П2 - 4.60
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Турнир: Бундеслига, 29-й тур
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Штутгарт»
|40
|35
|40
|174-193
|«Вердер»
|40
|35
|40
|193-174
Последние пять матчей «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Бохум»
0:4
«Штутгарт»
Бундеслига
|02.04.2025
|«Штутгарт»
3:1
«Лейпциг»
Кубок Германии
|29.03.2025
|«Айнтрахт»
1:0
«Штутгарт»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Штутгарт»
3:4
«Байер»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Хольштайн»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Вердер»
2:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Хольштайн»
0:3
«Вердер»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Вердер»
2:4
«Боруссия М»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Байер»
0:2
«Вердер»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Вердер»
1:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Штутгарта» и «Вердера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
30.11.2024
«Вердер»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|21.04.2024
|«Вердер»
2:1
«Штутгарт»
Бундеслига
02.12.2023
«Штутгарт»
2:0
«Вердер»
Бундеслига
05.02.2023
«Штутгарт»
0:2
«Штутгарт»
Бундеслига
13.08.2022
«Вердер»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
Прогноз на матч «Бавария» - «Боруссия Д»
Перед 29-м туром «Штутгарт» занимает 9-е место, опережая идущий следом «Вердер» на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|28
|21
|5
|2
|81-27
|68
|2. Байер
|28
|18
|8
|2
|63-34
|62
|3. Айнтрахт
|28
|14
|6
|8
|55-42
|48
|4. Майнц
|28
|13
|7
|8
|46-32
|46
|5. Лейпциг
|28
|12
|9
|7
|44-35
|45
|6. Боруссия М
|28
|13
|5
|10
|45-41
|44
|7. Фрайбург
|28
|12
|6
|10
|38-44
|42
|8. Боруссия Д
|28
|12
|5
|11
|52-43
|41
|9. Штутгарт
|28
|11
|7
|10
|51-44
|40
|10. Вердер
|28
|11
|6
|11
|45-53
|39
|11. Аугсбург
|28
|10
|9
|9
|31-39
|39
|12. Вольфсбург
|28
|10
|8
|10
|49-42
|38
|13. Унион
|28
|9
|6
|13
|26-40
|33
|14. Хоффенхайм
|28
|6
|9
|13
|34-52
|27
|15. Санкт-Паули
|28
|7
|5
|16
|23-34
|26
|16. Хайденхайм
|28
|6
|4
|18
|32-53
|22
|17. Бохум
|28
|5
|5
|18
|28-59
|20
|18. Хольштайн
|28
|4
|6
|18
|39-68
|18
Чемпионат Германии выкатывается на финишную прямую, и у команд остается все меньше возможностей поправить собственное турнирное положение. И «Штутгарт», и «Вердер» нуждаются в очках, ведь от зоны еврокубков их отделяет расстояние в пару побед. Ничья в этой встрече не нужна ни одному из соперников, что обещает агрессивный футбол и приятную результативность.
Обе команды в последнее время демонстрируют приличные результаты. «Штутгарт» в апреле одержал две победы, обыграв в том числе «Лейпциг» в полуфинале Кубка Германии. «Швабы» могут пробиться в еврокубки и через второй по значимости национальный турнир, из которого уже давно выбыла «Бавария». Но и в первенстве у команды Себастьяна Хенеса остаются задачи, которые необходимо решать.
«Вердер» за последний месяц выиграл три встречи из пяти при единственном поражении, победив в том числе и статусные «Айнтрахт» и «Байер», занимающие места в тройке лидеров Бундеслиги. «Музыканты» имеют все основания рассчитывать на попадание в еврокубки по итогам сезона, но для этого нельзя сбавлять заданный темп. В Штутгарте больше шансов на победу у хозяев, способных разыграть домашнюю карту. Об этом красноречиво говорят и котировки букмекеров. Но рискнем предположить, что в матче, в котором ничья не нужна никому, не привыкшие осторожничать в очных встречах соперники порадуют публику результативностью, а в каждом из таймов будет забито не меньше двух голов.
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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Штутгарт»: Аль-Дахиль (дисквалификация). Диль, Раймунд, Загаду (все - травма)
«Вердер»: (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Вердер»:
|Позиция
|«Штутгарт»
«Вердер»
Позиция
|Вратарь
|33. Нюбель
26. Ульрайх
Вратарь
|Защитник
|20. Стергиу
27. Лаймер
Защитник
|Защитник
|29. Ельч
15. Дайер
Защитник
|Защитник
|24. Хабот
3. Джэ
Защитник
|Полузащитник
|7. Миттельштедт
22. Герейру
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Каразор
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Штиллер
8. Горецка
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Левелинг
42. Мусиала
Полузащитник
|Нападающий
|27. Фюрих
17. Олисе
Полузащитник
|Нападающий
|26. Ундав
10. Зане
Полузащитник
|Нападающий
|11. Вольтемаде
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Сеьбастьян Хенес
Венсан Компани
Главный тренер
Если судить по котировкам, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.80.
Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на порталах некоторых букмекерских контор.
Аналитики полагают, что в этой встрече будет забито не меньше трех мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.44. ТМ 3.5 - 1.69. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.51.
Партнерский проект