Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 апреля 9:17ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Штутгарт — Вердер, 12 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Соперники в шаге от зоны еврокубков
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 13 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» примет на своем поле «Вердер». Соседи по турнирной таблице на данный момент занимают не самые высокие места, но победитель встречи вплотную приблизится к зоне еврокубков. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Штутгарт» (Штутгарт) 

13.04.2024, Вс

16:30 МСК

«Вердер» (Вердер) 

П1 - 1.65

Х - 4.60

П2 - 4.60

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК

Турнир:  Бундеслига, 29-й тур

Стадион:  «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Штутгарт» 403540174-193
«Вердер»403540193-174

Последние пять матчей «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Бохум»

0:4

«Штутгарт»

Бундеслига

02.04.2025«Штутгарт»

3:1

«Лейпциг»

Кубок Германии

29.03.2025«Айнтрахт»

1:0

«Штутгарт»

Бундеслига

16.03.2025«Штутгарт»

3:4

«Байер»

Бундеслига

08.03.2025«Хольштайн»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Вердер»

2:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

29.03.2025«Хольштайн»

0:3

«Вердер»

Бундеслига

15.03.2025«Вердер»

2:4

«Боруссия М»

Бундеслига

08.03.2025«Байер»

0:2

«Вердер»

Бундеслига

01.03.2025«Вердер»

1:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

Последние пять матчей «Штутгарта» и «Вердера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024

«Вердер»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

21.04.2024«Вердер»

2:1

«Штутгарт»

Бундеслига

02.12.2023

«Штутгарт»

2:0

«Вердер»

Бундеслига

05.02.2023

«Штутгарт»

0:2

«Штутгарт»

Бундеслига

13.08.2022

«Вердер»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

Прогноз на матч «Бавария» - «Боруссия Д»

Турнирное положение

Свернуть

Перед 29-м туром «Штутгарт» занимает 9-е место, опережая идущий следом «Вердер» на один балл.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария28215281-2768
2. Байер28188263-3462
3. Айнтрахт28146855-4248
4. Майнц28137846-3246
5. Лейпциг28129744-3545
6. Боруссия М281351045-4144
7. Фрайбург281261038-4442
8. Боруссия Д281251152-4341
9. Штутгарт281171051-4440
10. Вердер281161145-5339
11. Аугсбург28109931-3939
12. Вольфсбург281081049-4238
13. Унион28961326-4033
14. Хоффенхайм28691334-5227
15. Санкт-Паули28751623-3426
16. Хайденхайм28641832-5322
17. Бохум28551828-5920
18. Хольштайн28461839-6818

Прогноз на матч

Свернуть

Чемпионат Германии выкатывается на финишную прямую, и у команд остается все меньше возможностей поправить собственное турнирное положение. И «Штутгарт», и «Вердер» нуждаются в очках, ведь от зоны еврокубков их отделяет расстояние в пару побед. Ничья в этой встрече не нужна ни одному из соперников, что обещает агрессивный футбол и приятную результативность.

Обе команды в последнее время демонстрируют приличные результаты. «Штутгарт» в апреле одержал две победы, обыграв в том числе «Лейпциг» в полуфинале Кубка Германии. «Швабы» могут пробиться в еврокубки и через второй по значимости национальный турнир, из которого уже давно выбыла «Бавария». Но и в первенстве у команды Себастьяна Хенеса остаются задачи, которые необходимо решать.

«Вердер» за последний месяц выиграл три встречи из пяти при единственном поражении,  победив в том числе и статусные «Айнтрахт» и «Байер», занимающие места в тройке лидеров Бундеслиги. «Музыканты» имеют все основания рассчитывать на попадание в еврокубки по итогам сезона, но для этого нельзя сбавлять заданный темп. В Штутгарте больше шансов на победу у хозяев, способных разыграть домашнюю карту. Об этом красноречиво говорят и котировки букмекеров. Но рискнем предположить, что в матче, в котором ничья не нужна никому, не привыкшие осторожничать в очных встречах соперники порадуют публику результативностью, а в каждом из таймов будет забито не меньше двух голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Штутгарт»: Аль-Дахиль (дисквалификация). Диль, Раймунд, Загаду (все - травма)

«Вердер»:  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Вердер»:

Позиция«Штутгарт»

«Вердер»

Позиция

Вратарь33. Нюбель

26. Ульрайх

Вратарь

Защитник20. Стергиу

27. Лаймер

Защитник

Защитник29. Ельч

15. Дайер

Защитник

Защитник24. Хабот

3. Джэ

Защитник

Полузащитник7. Миттельштедт

22. Герейру

Полузащитник

Полузащитник16. Каразор

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 6. Штиллер

8. Горецка

Полузащитник 

Полузащитник 18. Левелинг

42. Мусиала

Полузащитник

Нападающий27. Фюрих

17. Олисе

Полузащитник

Нападающий26. Ундав

10. Зане

Полузащитник

Нападающий11. Вольтемаде

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерСеьбастьян Хенес

Венсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекер умножит на 1.65 номинал сыгравшей ставки на победу «Штутгарта». За победу гостей и ничью предложен одинаковый коэффициент - 4.60.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Штутгарт» - «Вердер»?

Если судить по котировкам, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.80

Где бесплатно смотреть матч «Штутгарт» - «Вердер»?

Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на порталах некоторых букмекерских контор. 

Будет ли много голов в матче «Штутгарт» - «Вердер»?

Аналитики полагают, что в этой встрече будет забито не меньше трех мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.44. ТМ 3.5 - 1.69. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.51.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров