Штутгарт — Вердер, 12 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Чемпионат Германии выкатывается на финишную прямую, и у команд остается все меньше возможностей поправить собственное турнирное положение. И «Штутгарт», и «Вердер» нуждаются в очках, ведь от зоны еврокубков их отделяет расстояние в пару побед. Ничья в этой встрече не нужна ни одному из соперников, что обещает агрессивный футбол и приятную результативность.

Обе команды в последнее время демонстрируют приличные результаты. «Штутгарт» в апреле одержал две победы, обыграв в том числе «Лейпциг» в полуфинале Кубка Германии. «Швабы» могут пробиться в еврокубки и через второй по значимости национальный турнир, из которого уже давно выбыла «Бавария». Но и в первенстве у команды Себастьяна Хенеса остаются задачи, которые необходимо решать.

«Вердер» за последний месяц выиграл три встречи из пяти при единственном поражении, победив в том числе и статусные «Айнтрахт» и «Байер», занимающие места в тройке лидеров Бундеслиги. «Музыканты» имеют все основания рассчитывать на попадание в еврокубки по итогам сезона, но для этого нельзя сбавлять заданный темп. В Штутгарте больше шансов на победу у хозяев, способных разыграть домашнюю карту. Об этом красноречиво говорят и котировки букмекеров. Но рискнем предположить, что в матче, в котором ничья не нужна никому, не привыкшие осторожничать в очных встречах соперники порадуют публику результативностью, а в каждом из таймов будет забито не меньше двух голов.