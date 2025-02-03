Штутгарт — Аугсбург, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Германии, прогноз, составы

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Во вторник, 2 февраля, в рамках четвертьфинала Кубка Германии по футболу «Аугсбург» приедет в гости к «Штутгарту». Хозяева предстоящей встречи в последних матчах Бундеслиги выглядели не лучшим образом, а занимающая место в нижней половине турнирной таблицы национального чемпионата команда Йесса Торупа, напротив, разыгралась.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Штутгарт» (Штутгарт)
02.02.2025, Вт
22:45 МСК
«Аугсбург» (Аугсбург)
|П1 - 1.55
Турнир: Кубок Германии по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Главный арбитр: Саша Штегеман
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Штутгарт»
|31
|9
|16
|121-86
|«Аугсбург»
|16
|9
|31
|86-121
Последние пять игр «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Штутгарт»
|1:2
|«Боруссия М»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Штутгарт»
|1:4
|«ПСЖ»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Майнц»
|2:0
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|21.01.2025
|«Слован»
|1:3
|«Штутгарт»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Штутгарт»
|4:0
|«Фрайбург»
|Бундеслига
Последние пять игр «Аугсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Санкт-Паули»
|1:1
|«Аугсбург»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Аугсбург»
|2:1
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|19.01.2025
|«Вольфсбург»
|0:2
|«Аугсбург»
|Бундеслига
|15.01.2025
|«Унион»
0:2
«Аугсбург»
Бундеслига
|12.01.2025
|«Аугсбург»
0:1
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять игр «Штутгарта» и «Аугсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Аугсбург»
|0:1
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|10.05.2024
|«Аугсбург»
|0:1
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|20.12.2023
|«Штутгарт»
3:0
«Аугсбург»
Бундеслига
|21.04.2023
|«Аугсбург»
1:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|29.10.2022
|«Штутгарт»
2:1
«Аугсбург»
Бундеслига
«Штутгарт» проиграл три своих последних матча, но после поражений в Бундеслиге от крепких «Майнца» и менхенгладбахской «Боруссии», а так же от богатого «ПСЖ» в лиге чемпионов, нет предпосылок к разговорам о кризисе. «Аугсбург» в четырех последних матчах потерял очки лишь в ничейной встрече с «Санкт-Паули» и заметно улучшил собственное турнирное положение. Но статистика последних матчей соперников, как бы не была она на стороне гостей, не делает шансы «швабов» на победу ниже.
В пяти предыдущих очных встречах «Штутгарт» выиграл четыре раза, лишь однажды позволив «Аугсбургу» набрать зачетный балл. И на этот раз команда Себастьяна Хенеса очевидный фаворит. Наш выбор - победа хозяев.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Штутгарт» - «Аугсбург» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Штутгарт»: Аль-Дахиль, Раймунд, Туре, Загаду (все - травма)
«Аугсбург»: Бериша, Кабадайы, Оксфорд (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вердер» - «Майнц»:
|Позиция
|«Штутгарт»
|«Аугсбург»
|Позиция
|Вратарь
|33. Нюбель
|1. Дамен
|Вратарь
|Защитник
|4. Вагноман
|5. Матсима
|Защитник
|Защитник
|24. Хабот
|6. Гауэлеув
|Защитник
|Защитник
|45. Чейз
|31. Шлоттербек
|Защитник
|Защитник
|7. Миттельштедт
|13. Яннулис
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Ларсен
|11. Вольф
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Штиллер
|19. Оньека
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Каразор
|8. Раджбечай
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Левелинг
|17. Якич
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Ундав
|20. Клод-Морис
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вольтемаде
|9. Эссенд
|Нападающий
|Главный тренер
|Себастьян Хенес
|Йесс Торуп
|Главный тренер
Аналитики БК PARI отдают в этой встрече явное предпочтение «Штутгарту», предлагая за его победу коэффициент 1.55. На победу гостей можно поставить за 5.70. Заключить пари на ничью - за 4.40.
Самый скромный коэффициент (8.50) букмекеры предлагают за ничью 1:1 или победу хозяев 2:0. На 2:1 можно поставить за 9.00, а на 1:0 - за 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Бесспорный лидер по количеству собранных кубков - «Бавария». Мюнхенский клуб 20 раз завоевывал почетный трофей, проиграв лишь в четырех финалах. На втором месте «Вердер», у которого шесть титулов победителя. Игроки «Шальке», дортмундской «Боруссии» и франкфуртского «Айнтрахта» по пять раз поднимали Кубок над головой. На счету «Штутгарта» три победы и три проигранных финала, а «Аугсбург» ни разу не добирался до решающего матча.
Партнерский проект