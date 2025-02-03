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3 февраля 14:58ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Германии по футболу

Штутгарт — Аугсбург, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Германии, прогноз, составы

Спотыкнутся ли «швабы» о разыгравшегося соперника?
Руслан Ипполитов

Во вторник, 2 февраля, в рамках четвертьфинала Кубка Германии по футболу «Аугсбург» приедет в гости к «Штутгарту». Хозяева предстоящей встречи в последних матчах Бундеслиги выглядели не лучшим образом, а занимающая место в нижней половине турнирной таблицы национального чемпионата команда Йесса Торупа, напротив, разыгралась.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Штутгарт» (Штутгарт)

02.02.2025, Вт

22:45 МСК

«Аугсбург» (Аугсбург)

П1 - 1.55

Х - 4.40

П2 - 5.70

Турнир: Кубок Германии по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)

Главный арбитр: Саша Штегеман

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Штутгарт»31916121-86
«Аугсбург»1693186-121

Последние пять игр «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Штутгарт»1:2«Боруссия М»Бундеслига
29.01.2025«Штутгарт»1:4«ПСЖ»Лига чемпионов
25.01.2025«Майнц»2:0«Штутгарт»Бундеслига
21.01.2025«Слован»1:3«Штутгарт»Лига чемпионов
18.01.2025«Штутгарт»4:0«Фрайбург»Бундеслига

Последние пять игр «Аугсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Санкт-Паули»1:1«Аугсбург»Бундеслига
25.01.2025«Аугсбург»2:1«Хайденхайм»Бундеслига
19.01.2025«Вольфсбург»0:2«Аугсбург»Бундеслига
15.01.2025«Унион»

0:2

«Аугсбург»

Бундеслига

12.01.2025«Аугсбург»

0:1

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять игр «Штутгарта» и «Аугсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Аугсбург»0:1«Штутгарт»Бундеслига
10.05.2024«Аугсбург»0:1«Штутгарт»Бундеслига
20.12.2023«Штутгарт»

3:0

«Аугсбург»

Бундеслига

21.04.2023«Аугсбург»

1:1

«Штутгарт»

Бундеслига

29.10.2022«Штутгарт»

2:1

«Аугсбург»

Бундеслига

Прогноз на матч

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«Штутгарт» проиграл три своих последних матча, но после поражений в Бундеслиге от крепких «Майнца» и менхенгладбахской «Боруссии», а так же от богатого «ПСЖ» в лиге чемпионов, нет предпосылок к разговорам о кризисе. «Аугсбург» в четырех последних матчах потерял очки лишь в ничейной встрече с «Санкт-Паули» и заметно улучшил собственное турнирное положение. Но статистика последних матчей соперников, как бы не была она на стороне гостей, не делает шансы «швабов» на победу ниже.

В пяти предыдущих очных встречах «Штутгарт» выиграл четыре раза, лишь однажды позволив «Аугсбургу» набрать зачетный балл. И на этот раз команда Себастьяна Хенеса очевидный фаворит. Наш выбор - победа хозяев.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу «Штутгарт» - «Аугсбург» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Штутгарт»: Аль-Дахиль, Раймунд, Туре, Загаду (все - травма)

«Аугсбург»: Бериша, Кабадайы, Оксфорд (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вердер» - «Майнц»:

Позиция«Штутгарт»«Аугсбург»Позиция
Вратарь33. Нюбель1. ДаменВратарь
Защитник4. Вагноман5. МатсимаЗащитник
Защитник24. Хабот6. ГауэлеувЗащитник
Защитник45. Чейз31. ШлоттербекЗащитник
Защитник7. Миттельштедт13. ЯннулисПолузащитник 
Полузащитник 25. Ларсен11. ВольфПолузащитник 
Полузащитник 6. Штиллер19. ОньекаПолузащитник 
Полузащитник16. Каразор8. РаджбечайПолузащитник
Полузащитник18. Левелинг17. ЯкичПолузащитник
Нападающий26. Ундав20. Клод-МорисПолузащитник
Нападающий11. Вольтемаде9. ЭссендНападающий
Главный тренерСебастьян ХенесЙесс ТорупГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече явное предпочтение «Штутгарту», предлагая за его победу коэффициент 1.55. На победу гостей можно поставить за 5.70. Заключить пари на ничью - за 4.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Штутгарт» «Аугсбург»?

Самый скромный коэффициент (8.50) букмекеры предлагают за ничью 1:1 или победу хозяев 2:0. На 2:1 можно поставить за 9.00, а на 1:0 - за 9.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Штутгарт» «Аугсбург»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто чаще всего побеждал в Кубке Германии?

Бесспорный лидер по количеству собранных кубков - «Бавария». Мюнхенский клуб 20 раз завоевывал почетный трофей, проиграв лишь в четырех финалах. На втором месте «Вердер», у которого шесть титулов победителя. Игроки «Шальке», дортмундской «Боруссии» и франкфуртского «Айнтрахта» по пять раз поднимали Кубок над головой. На счету «Штутгарта» три победы и три проигранных финала, а «Аугсбург» ни разу не добирался до решающего матча.

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