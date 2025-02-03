Штутгарт — Аугсбург, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Германии, прогноз, составы

«Штутгарт» проиграл три своих последних матча, но после поражений в Бундеслиге от крепких «Майнца» и менхенгладбахской «Боруссии», а так же от богатого «ПСЖ» в лиге чемпионов, нет предпосылок к разговорам о кризисе. «Аугсбург» в четырех последних матчах потерял очки лишь в ничейной встрече с «Санкт-Паули» и заметно улучшил собственное турнирное положение. Но статистика последних матчей соперников, как бы не была она на стороне гостей, не делает шансы «швабов» на победу ниже.

В пяти предыдущих очных встречах «Штутгарт» выиграл четыре раза, лишь однажды позволив «Аугсбургу» набрать зачетный балл. И на этот раз команда Себастьяна Хенеса очевидный фаворит. Наш выбор - победа хозяев.