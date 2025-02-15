Финляндия — Швеция, 15 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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15 февраля в Монреале пройдет третий матч на Турнире четырех наций. На площадке встретятся сборные Финляндии и Швеции. Начало матча в 21:00 по Москве. Четыре команды продолжают спор за трофей, который будет разыгран в финале 21 февраля в Бостоне.
Турнир: Турнир четырех наций
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|Финляндия
|39
|42
|206-195
|Швеция
|42
|39
|195-206
Последние пять официальных матчей сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|14.02.2025
|Финляндия
|1:6
|США
|Турнир четырех наций
|09.02.2025
|Швеция
|1:4
|Финляндия
|Евротур
|08.02.2025
|Финляндия
|3:0
|Чехия
|Евротур
|06.02.2025
|Швейцария
|0:1 Б
|Финляндия
|Евротур
|15.12.2024
|Швейцария
|1:0
|Финляндия
|Евротур
Последние пять официальных матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|13.02.2025
|Канада
|4:3 ОТ
|Швеция
|Турнир четырех наций
|09.02.2025
|Швеция
|1:4
|Финляндия
|Евротур
|08.02.2025
|Швеция
|1:2 ОТ
|Швейцария
|Евротур
|06.02.2025
|Чехия
|4:1
|Швеция
|Евротур
|15.12.2024
|Чехия
|5:3
|Швеция
|Евротур
13.02.2025: Канада - Швеция
14.02.2025: США - Финляндия
15.02.2025: Финляндия - Швеция
16.02.2025: США - Канада
17.02.2025: Канада - Финляндия
18.02.2025: Швеция - США
21.02.2025: Финал
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
1
|1
|0
|0
|0
6-1
3
|2. Канада
1
|0
|1
|0
|0
4-3
2
|3. Швеция
1
|0
|0
|0
|1
3-4
1
|4. Финляндия
1
|0
|0
|1
|0
1-6
0
Обеим командам пришлось очень тяжело на старте турнира. Но если шведы сумели переломить ход матча с канадцами, совершить камбэк и перевести игру в овертайм, то по финнам прошлась катком сборная США.
Значит ли это, что стоит воспользоваься привлекательными коэффициентами на победу Тре Крунур в основное время? Рискнем предположить, что да. Состав шведов выглядит более цельно и сильно, вдобавок у них было больше времени для отдыха после первого тура. Похоже, что в очном матче европейских команд окончательно определится явный аутсайдер соревнований.
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|Текстовая
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По мнению аналитиков, шансы шведов на победу заметно выше. Вероятность их успеха в основное время эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.80. На ничью можно поставить за 4.50. Заключить пари на победу финнов предлагается за 3.60.
Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
Вероятность победы канадцев на групповом этапе эксперты оценивают коэффициентом 2.13. Поставить на то, что лучший результат в первом раунде турнира покажут американцы, можно за 2.55. Заключить пари на первенство шведов предлагается за 5.50. Сыгравшая ставка на то, что первую строчку займут финны, будет умножена на 8.50.
Котировки от аналитиков PARI выглядят следующим образом:
Канада - 2.50
США - 2.70
Швеция - 4.50
Финляндия - 15.00
Партнерский проект