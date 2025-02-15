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15 февраля 12:31ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

Финляндия — Швеция, 15 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Обе команды начали с поражений
Александр Бокулёв

15 февраля в Монреале пройдет третий матч на Турнире четырех наций. На площадке встретятся сборные Финляндии и Швеции. Начало матча в 21:00 по Москве. Четыре команды продолжают спор за трофей, который будет разыгран в финале 21 февраля в Бостоне. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Финляндия

15.02.2025, Сб

21:00 МСК

Швеция

П1 - 3.15

Х - 4.50

П2 - 1.95

Турнир: Турнир четырех наций

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
Финляндия3942206-195
Швеция4239195-206

Последние пять официальных матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
14.02.2025Финляндия1:6СШАТурнир четырех наций
09.02.2025Швеция1:4ФинляндияЕвротур
08.02.2025Финляндия3:0ЧехияЕвротур
06.02.2025Швейцария0:1 БФинляндияЕвротур
15.12.2024Швейцария1:0ФинляндияЕвротур

Последние пять официальных матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
13.02.2025Канада4:3 ОТШвецияТурнир четырех наций
09.02.2025Швеция1:4ФинляндияЕвротур
08.02.2025Швеция1:2 ОТШвейцарияЕвротур
06.02.2025Чехия4:1ШвецияЕвротур
15.12.2024Чехия5:3ШвецияЕвротур

Календарь

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13.02.2025: Канада - Швеция

14.02.2025: США - Финляндия

15.02.2025: Финляндия - Швеция

16.02.2025: США - Канада

17.02.2025: Канада - Финляндия

18.02.2025: Швеция - США

21.02.2025: Финал

Турнирная таблица

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И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

1

1000

6-1

3

2. Канада

1

0100

4-3

2

3. Швеция

1

0001

3-4

1

4. Финляндия

1

0010

1-6

0

Прогноз на матч

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Обеим командам пришлось очень тяжело на старте турнира. Но если шведы сумели переломить ход матча с канадцами, совершить камбэк и перевести игру в овертайм, то по финнам прошлась катком сборная США.

Значит ли это, что стоит воспользоваься привлекательными коэффициентами на победу Тре Крунур в основное время? Рискнем предположить, что да. Состав шведов выглядит более цельно и сильно, вдобавок у них было больше времени для отдыха после первого тура. Похоже, что в очном матче европейских команд окончательно определится явный аутсайдер соревнований.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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По мнению аналитиков, шансы шведов на победу заметно выше. Вероятность их успеха в основное время эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.80. На ничью можно поставить за 4.50. Заключить пари на победу финнов предлагается за 3.60.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто займет первое место в группе?

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Вероятность победы канадцев на групповом этапе эксперты оценивают коэффициентом 2.13. Поставить на то, что лучший результат в первом раунде турнира покажут американцы, можно за 2.55. Заключить пари на первенство шведов предлагается за 5.50. Сыгравшая ставка на то, что первую строчку займут финны, будет умножена на 8.50.

Кто выиграет Турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков PARI выглядят следующим образом:

Канада - 2.50

США - 2.70

Швеция - 4.50 

Финляндия - 15.00

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