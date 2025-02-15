Финляндия — Швеция, 15 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Обеим командам пришлось очень тяжело на старте турнира. Но если шведы сумели переломить ход матча с канадцами, совершить камбэк и перевести игру в овертайм, то по финнам прошлась катком сборная США.

Значит ли это, что стоит воспользоваься привлекательными коэффициентами на победу Тре Крунур в основное время? Рискнем предположить, что да. Состав шведов выглядит более цельно и сильно, вдобавок у них было больше времени для отдыха после первого тура. Похоже, что в очном матче европейских команд окончательно определится явный аутсайдер соревнований.