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23 мая 12:31ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Швеция — США, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

В этой паре определится фаворит финала?
Александр Бокулёв

В субботу, 24 мая, пройдут полуфиналы чемпионата мира по хоккею 2025 года. В первой встрече дня на льду сойдутся сборные Швеции и США. Сумеют ли скандинавы вновь порадовать домашнюю публику?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швеция

24.05.2025, Сб

15:20 МСК

США

П1 - 1,70

Х - 5,00

П2 - 4,10

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Швеция

48

7

19

330-212

США

19

7

48

212-330

Последние игры сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.05.2025Швеция

5:2

Чехия

Чемпионат мира

20.05.2025Швеция

3:5

Канада

Чемпионат мира

17.05.2025Франция

0:4

Швеция

Чемпионат мира

16.05.2025Швеция

4:0

Словения

Чемпионат мира

14.05.2025Латвия

0:6

Швеция

Чемпионат мира

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.05.2025США

5:2

Финляндия

Чемпионат мира

20.05.2025Чехия

2:5

США

Чемпионат мира

18.05.2025Казахстан

1:6

США

Чемпионат мира

17.05.2025США

6:3

Германия

Чемпионат мира

14.05.2025США

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Сетка плей-офф

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1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия. 5:2

Швейцария — Австрия. 6:0

Канада — Дания. 1:2

Швеция — Чехия. 5:2

1/2 финала (24 мая)

Швеция — США, 15:20 мск

Швейцария — Дания. 19:20 мск

Матч за третье место и финал (25 мая)

16:20 мск и 21:20 мск

Прогноз на матч

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Сборная Швеции получила дополнительное усиление из НХЛ по ходу турнира и в целом выглядит командой с большим запасом прочности по сравнению с США. Но всё же, пожалуй, не на такую разницу в коэффициентах. Молодая и задорная американская сборная очень хороша в нападении и может доставить проблем любому сопернику, тем более когда до финала шаг, а золото потенциально ближе после вылета Канады.

Впрочем, исторически полуфинал — неудобная стадия для команды США, поэтому пользоваться высокими коэффициентами на андердога не будем. Но и от ставки на победу Швеции в основное время воздержимся — тут могут быть нюансы. 

Остановимся на результативности, ведь обе команды демонстрируют агрессивный и атакующий хоккей. Возможно, напряжение полуфинала и окажет некоторое сковывающее воздействие, но минимум по два гола от каждого из соперников, полагаем, мы всё же вправе ожидать.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Швеция США на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 15:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Официальный сайт «Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Швеции

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Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);

Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Расмус Сандин («Вашингтон Кэпиталз»);

Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»), Уильям Нюландер («Торонто Мейпл Лифс»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Уильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»), Микаэль Баклунд («Калгари Флеймз»);

Главный тренер: Сэм Халлам.

Сборная США

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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»);

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор, Конор Гарланд (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун, Логан Кули (все — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу США в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,00 и 4,10 соответственно. Выигрыш Швеции идет за 1,70.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных