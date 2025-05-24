Швеция — США, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Швеции получила дополнительное усиление из НХЛ по ходу турнира и в целом выглядит командой с большим запасом прочности по сравнению с США. Но всё же, пожалуй, не на такую разницу в коэффициентах. Молодая и задорная американская сборная очень хороша в нападении и может доставить проблем любому сопернику, тем более когда до финала шаг, а золото потенциально ближе после вылета Канады.

Впрочем, исторически полуфинал — неудобная стадия для команды США, поэтому пользоваться высокими коэффициентами на андердога не будем. Но и от ставки на победу Швеции в основное время воздержимся — тут могут быть нюансы.

Остановимся на результативности, ведь обе команды демонстрируют агрессивный и атакующий хоккей. Возможно, напряжение полуфинала и окажет некоторое сковывающее воздействие, но минимум по два гола от каждого из соперников, полагаем, мы всё же вправе ожидать.