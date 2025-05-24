Швеция — США, прогноз на 24 мая: ставки и коэффициенты на полуфинал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В субботу, 24 мая, пройдут полуфиналы чемпионата мира по хоккею 2025 года. В первой встрече дня на льду сойдутся сборные Швеции и США. Сумеют ли скандинавы вновь порадовать домашнюю публику?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/2 финала
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швеция
48
7
19
330-212
|США
19
7
48
212-330
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.05.2025
|Швеция
5:2
Чехия
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Швеция
3:5
Канада
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Франция
0:4
Швеция
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швеция
4:0
Словения
Чемпионат мира
|14.05.2025
|Латвия
0:6
Швеция
Чемпионат мира
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.05.2025
|США
5:2
Финляндия
Чемпионат мира
|20.05.2025
|Чехия
2:5
США
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Казахстан
1:6
США
Чемпионат мира
|17.05.2025
|США
6:3
Германия
Чемпионат мира
|14.05.2025
|США
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия. 5:2
Швейцария — Австрия. 6:0
Канада — Дания. 1:2
Швеция — Чехия. 5:2
1/2 финала (24 мая)
Швеция — США, 15:20 мск
Швейцария — Дания. 19:20 мск
Матч за третье место и финал (25 мая)
16:20 мск и 21:20 мск
Сборная Швеции получила дополнительное усиление из НХЛ по ходу турнира и в целом выглядит командой с большим запасом прочности по сравнению с США. Но всё же, пожалуй, не на такую разницу в коэффициентах. Молодая и задорная американская сборная очень хороша в нападении и может доставить проблем любому сопернику, тем более когда до финала шаг, а золото потенциально ближе после вылета Канады.
Впрочем, исторически полуфинал — неудобная стадия для команды США, поэтому пользоваться высокими коэффициентами на андердога не будем. Но и от ставки на победу Швеции в основное время воздержимся — тут могут быть нюансы.
Остановимся на результативности, ведь обе команды демонстрируют агрессивный и атакующий хоккей. Возможно, напряжение полуфинала и окажет некоторое сковывающее воздействие, но минимум по два гола от каждого из соперников, полагаем, мы всё же вправе ожидать.
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Смотреть встречу Швеция — США на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 15:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Официальный сайт «Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);
Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Расмус Сандин («Вашингтон Кэпиталз»);
Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»), Уильям Нюландер («Торонто Мейпл Лифс»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Уильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»), Микаэль Баклунд («Калгари Флеймз»);
Главный тренер: Сэм Халлам.
Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»);
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор, Конор Гарланд (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун, Логан Кули (все — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу США в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,00 и 4,10 соответственно. Выигрыш Швеции идет за 1,70.
Партнерский проект