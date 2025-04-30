Тампа-Бэй — Флорида, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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«Флорида» не пыталась подбирать себе соперника по первому раунду плей-офф и была права. Получив мощную «Тампу» во главе с блистательным Никитой Кучеровым, действующие обладатели Кубка Стэнли довольно уверенно ведут в серии, которая может завершиться уже по итогам ближайшей игры. Разбираемся в предматчевых раскладах.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 1:3
Стадион: «Амали Арена» (Тампа, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй»
|63
|49
|379-346
|«Флорида»
|49
|63
|346-379
Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.04.2025
|«Флорида»
4:2
«Тампа-Бэй»
|26.04.2025
|«Флорида»
1:5
«Тампа-Бэй»
|25.04.2025
|«Тампа-Бэй»
0:2
«Флорида»
|23.04.2025
|«Тампа-Бэй»
2:6
«Флорида»
|18.04.2025
|«Рейнджерс»
4:0
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.04.2025
|«Флорида»
4:2
«Тампа-Бэй»
|26.04.2025
|«Флорида»
1:5
«Тампа-Бэй»
|25.04.2025
|«Тампа-Бэй»
0:2
«Флорида»
|23.04.2025
|«Тампа-Бэй»
2:6
«Флорида»
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|29.04.2025
|«Флорида»
4:2
«Тампа-Бэй»
|26.04.2025
|«Флорида»
1:5
«Тампа-Бэй»
|25.04.2025
|«Тампа-Бэй»
0:2
«Флорида»
|23.04.2025
|«Тампа-Бэй»
2:6
«Флорида»
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
«Тампа»
|Показатель
«Флорида»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кучеров
|125
Райнхарт
85
|Снайпер (голы)
|Пойнт
|44
Райнхарт
41
|Ассистент (передачи)
|Кучеров
|88
Барков
55
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Василевский
|2.22
Бобровский
2.41
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1 и теперь близка к повторению прошлогоднего результата. Превосходная игра в воротах «Пантер» Сергея Бобровского, традиционно прибавляющего в плей-офф, не оставляет «Молниям» шансов.
«Тампу-Бэй» надломили два домашних проигрыша на старте серии. Те две встречи в Тампе «Флорида» выиграла с общим счетом 2:8. Бобровский был непробиваемой стеной, пропустив лишь дважды, а во втором матче и вовсе записавший на свой счет «сухарь». Лучший бомбардир регулярного чемпионата - нападающий «Молний» Никита Кучеров - не забывает ассистировать партнерам, но для того, чтобы сломить «Пантерз» этого не хватает.
Имея такого вратаря, «Флорида» представляется фаворитом ближайшей встречи. У победителей прошлогоднего финала Кубка Стэнли есть право на ошибку, но продлевать серию «пантеры» вряд ли намерены. В подобных ситуациях довольно часто побеждает тот, кому это больше необходимо, но не станем в данном случае ставить мотивацию выше командного класса.
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Аналитики PARI оценивают вероятность победы «Молний» весьма солидным кэфом 2.35. За «Флориду» дают еще больше - 2.65. На ничью можно поставить за 4.30.
За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Последний в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, став с этим результатом лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф на счету Никиты четыре голевые передачи и две штрафные минуты в четырех матчах.
В составе «Пантерз» главной звездой является голкипер Сергей Бобровский. Опытный вратарь отыграл во всех четырех встречах серии, в которых пропустил восемь голов и имеет на счету один «сухарь». В обороне мы увидим Дмитрия Куликова, пока в плей-офф-2025 результативных действий не совершавшего.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 5.50
«Флорида» - 6.00
«Торонто» - 7.50
На победу в финале «Молний» можно поставить за 35.00.
Партнерский проект