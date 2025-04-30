Тампа-Бэй — Флорида, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1 и теперь близка к повторению прошлогоднего результата. Превосходная игра в воротах «Пантер» Сергея Бобровского, традиционно прибавляющего в плей-офф, не оставляет «Молниям» шансов.

«Тампу-Бэй» надломили два домашних проигрыша на старте серии. Те две встречи в Тампе «Флорида» выиграла с общим счетом 2:8. Бобровский был непробиваемой стеной, пропустив лишь дважды, а во втором матче и вовсе записавший на свой счет «сухарь». Лучший бомбардир регулярного чемпионата - нападающий «Молний» Никита Кучеров - не забывает ассистировать партнерам, но для того, чтобы сломить «Пантерз» этого не хватает.

Имея такого вратаря, «Флорида» представляется фаворитом ближайшей встречи. У победителей прошлогоднего финала Кубка Стэнли есть право на ошибку, но продлевать серию «пантеры» вряд ли намерены. В подобных ситуациях довольно часто побеждает тот, кому это больше необходимо, но не станем в данном случае ставить мотивацию выше командного класса.