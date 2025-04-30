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29 апреля 12:22ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Тампа-Бэй — Флорида, 1 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Действующие обладатели Кубка Стэнли готовы закрыть серию и выбить команду Кучерова
Руслан Ипполитов

 

«Флорида» не пыталась подбирать себе соперника по первому раунду плей-офф и была права. Получив мощную «Тампу» во главе с блистательным Никитой Кучеровым, действующие обладатели Кубка Стэнли довольно уверенно ведут в серии, которая может завершиться уже по итогам ближайшей игры. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

01.05.2025, Чт

02:30 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.35

Х - 4.30

П2 - 2.65

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 1:3

Стадион: «Амали Арена» (Тампа, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй»6349379-346
«Флорида»4963346-379

Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.04.2025«Флорида»

4:2

«Тампа-Бэй»

26.04.2025«Флорида»

1:5

«Тампа-Бэй»

25.04.2025«Тампа-Бэй»

0:2

«Флорида»

23.04.2025«Тампа-Бэй»

2:6

«Флорида»

18.04.2025«Рейнджерс»

4:0

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.04.2025«Флорида»

4:2

«Тампа-Бэй»

26.04.2025«Флорида»

1:5

«Тампа-Бэй»

25.04.2025«Тампа-Бэй»

0:2

«Флорида»

23.04.2025«Тампа-Бэй»

2:6

«Флорида»

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

29.04.2025«Флорида»

4:2

«Тампа-Бэй»

26.04.2025«Флорида»

1:5

«Тампа-Бэй»

25.04.2025«Тампа-Бэй»

0:2

«Флорида»

23.04.2025«Тампа-Бэй»

2:6

«Флорида»

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

Лидеры

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«Тампа»

Показатель

«Флорида»

Показатель

Бомбардир (очки)Кучеров125

Райнхарт

85

Снайпер (голы)Пойнт44

Райнхарт

41

Ассистент (передачи)Кучеров88

Барков

55

Вратарь (коэфф. надежности)Василевский2.22

Бобровский

2.41

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1 и теперь близка к повторению прошлогоднего результата. Превосходная игра в воротах «Пантер» Сергея Бобровского, традиционно прибавляющего в плей-офф, не оставляет «Молниям» шансов. 

«Тампу-Бэй» надломили два домашних проигрыша на старте серии. Те две встречи в Тампе «Флорида» выиграла с общим счетом 2:8. Бобровский был непробиваемой стеной, пропустив лишь дважды, а во втором матче и вовсе записавший на свой счет «сухарь». Лучший бомбардир регулярного чемпионата - нападающий «Молний» Никита Кучеров - не забывает ассистировать партнерам, но для того, чтобы сломить «Пантерз» этого не хватает.

Имея такого вратаря, «Флорида» представляется фаворитом ближайшей встречи. У победителей прошлогоднего финала Кубка Стэнли есть право на ошибку, но продлевать серию «пантеры» вряд ли намерены. В подобных ситуациях довольно часто побеждает тот, кому это больше необходимо, но не станем в данном случае ставить мотивацию выше командного класса.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценивают вероятность победы «Молний» весьма солидным кэфом 2.35. За «Флориду» дают еще больше - 2.65. На ничью можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Тампу-Бэй»?

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За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Последний в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, став с этим результатом лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф на счету Никиты четыре голевые передачи и две штрафные минуты в четырех матчах.

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» главной звездой является голкипер Сергей Бобровский. Опытный вратарь отыграл во всех четырех встречах серии, в которых пропустил восемь голов и имеет на счету один «сухарь». В обороне мы увидим Дмитрия Куликова, пока в плей-офф-2025 результативных действий не совершавшего.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.50 

«Флорида» - 6.00

«Торонто» - 7.50

На победу в финале «Молний» можно поставить за 35.00.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных