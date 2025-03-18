Торонто — Колорадо, 20 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на четверг,19 марта, «Торонто» сыграет на своем льду с «Колорадо». Первое вбрасывание будет произведено в 02:00 по московскому времени. Обе команды занимают высокие места в турнирных таблицах своих конференций и, по мнению букмекеров, имеют приличные шансы в борьбе за Кубок Стэнли-2025. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Торонто Мэйпл Лифс»
20.03.2025, Чт
02:00 МСК
«Колорадо Эвеланш»
|П1 - 3.10
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Торонто»
|12
|13
|94-81
|«Колорадо»
|13
|12
|81-94
Последние пять матчей «Торонто» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.03.2025
|«Торонто»
6:2
«Калгари»
|16.03.2025
|«Торонто»
2:4
«Оттава»
|14.03.2025
|«Торонто»
2:3
«Флорида»
|11.03.2025
|«Юта»
3:4 Б
«Торонто»
|09.03.2025
|«Колорадо»
7:4
«Торонто»
Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|15.03.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
|12.03.2025
|«Миннесота»
2:1 Б
«Колорадо»
|11.03.2025
|«Колорадо»
3:0
«Чикаго»
|09.03.2025
|«Колорадо»
7:4
«Торонто»
Последние пять матчей «Торонто» и «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.03.2025
|«Колорадо»
7:4
«Торонто»
|25.02.2024
|«Колорадо»
3:4
«Торонто»
|14.01.2024
|«Торонто»
3:5
«Колорадо»
|16.03.2023
|«Торонто»
1:2 Б
«Колорадо»
|01.01.2023
|«Колорадо»
2:6
«Торонто»
«Торонто»
|Показатель
«Колорадо»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Марнер
|82
Маккиннон
103
|Снайпер (голы)
|Нюландер
|38
Лехконен
27
|Ассистент (передачи)
|Марнер
|61
Маккиннен
76
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Столарц
|2.43
Блэквуд
2.17
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|5. Торонто
|67
|32
|7
|1
|1
|2
|24
|216-199
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|13. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|7. Миннесота
|68
|30
|5
|3
|2
|3
|25
|187-194
|81
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|66
|24
|3
|3
|2
|9
|25
|171-196
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Торонто»: Пасиоретти, Хаканпяя (оба - травма)
«Колорадо»: Пулман, Мэнсон, Ландеског (все - травма)
Матч со столь яркой афишей обещает быть и захватывающим, и результативным. В предыдущей встрече соперников было заброшено 11 шайб, есть все основания рассчитывать на высокую результативность и в этот раз.
«Торонто» наверняка постарается закрыть лучшего бомбардира текущего регулярного первенства - Натана Маккиннона. Вполне вероятно, что хозяевам удастся справится справится с этой задачей, но у «Колорадо» хватает игроков, способны сыграть роль первой скрипки в такой ситуации. Так что голы в этом матче будут непременно и в приятном для зрительского глаза количестве.
Силы соперников примерно равны, так что определяющим вполне может стать фактор своей площадки. Не стоит забывать и о том, что в своей предыдущей игре «Лавины» отдали много сил и эмоций, дожав в овертайме мощный «Даллас». Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время, предполагая, что показатель в пять голов на двоих соперники совместными усилиями без труда достигнут.
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30-летний форвард в текущем регулярном сезоне принял участие в 30-ти матчах, в которых набрал 26 (17+9) результативных очков. Россиянин забивал в двух последних матчах «Колорадо», в каждом из которых его команда добивалась побед. В списке травмированных Валерий не значится и непременно выйдет на лед «Скоушенбэнк-Арены».
Обе команды уже гарантировали себе путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Ставки на их участие в плей-офф не принимаются.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит так:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Торонто» можно поставить с коэффициентом 10.00, а кубковый триумф «Колорадо» котируется за 15.00.
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