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18 марта 11:16ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Торонто — Колорадо, 20 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

10 дней назад «Эвеланш» разгромили канадский клуб на своей площадке
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг,19 марта, «Торонто» сыграет на своем льду с «Колорадо». Первое вбрасывание будет произведено в 02:00 по московскому времени. Обе команды занимают высокие места в турнирных таблицах своих конференций и, по мнению букмекеров, имеют приличные шансы в борьбе за Кубок Стэнли-2025. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торонто Мэйпл Лифс»

20.03.2025, Чт

02:00 МСК

«Колорадо Эвеланш»

П1 - 3.10

Х - 4.50

П2 - 1.98

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Торонто»121394-81
«Колорадо»131281-94

Последние пять матчей «Торонто» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.03.2025«Торонто»

6:2

«Калгари»

16.03.2025«Торонто»

2:4

«Оттава»

14.03.2025«Торонто»

2:3

«Флорида»

11.03.2025«Юта»

3:4 Б

«Торонто»

09.03.2025«Колорадо»

7:4

«Торонто»

Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

15.03.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

12.03.2025«Миннесота»

2:1 Б

«Колорадо»

11.03.2025«Колорадо»

3:0

«Чикаго»

09.03.2025«Колорадо»

7:4

«Торонто»

Последние пять матчей «Торонто» и «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.03.2025«Колорадо»

7:4

«Торонто»

25.02.2024«Колорадо»

3:4

«Торонто»

14.01.2024«Торонто»

3:5

«Колорадо»

16.03.2023«Торонто»

1:2 Б

«Колорадо»

01.01.2023«Колорадо»

2:6

«Торонто»

Лидеры

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«Торонто»

Показатель

«Колорадо»

Показатель

Бомбардир (очки)Марнер82

Маккиннон

103

Снайпер (голы)Нюландер38

Лехконен

27

Ассистент (передачи)Марнер61

Маккиннен

76

Вратарь (коэфф. надежности)Столарц2.43

Блэквуд

2.17

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6734412323236-17983
5. Торонто6732711224216-19983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Детройт6724530629194-21170
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Бостон6923701830186-22169
13. Айлендерс6624421728179-19668
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6631413621186-17281
7. Миннесота6830532325187-19481
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6624332925171-19671
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Торонто»: Пасиоретти, Хаканпяя (оба - травма)

«Колорадо»: Пулман, Мэнсон, Ландеског (все - травма)

Прогноз на матч

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Матч со столь яркой афишей обещает быть и захватывающим, и результативным. В предыдущей встрече соперников было заброшено 11 шайб, есть все основания рассчитывать на высокую результативность и в этот раз. 

«Торонто» наверняка постарается закрыть лучшего бомбардира текущего регулярного первенства - Натана Маккиннона. Вполне вероятно, что хозяевам удастся справится справится с этой задачей, но у «Колорадо» хватает игроков, способны сыграть роль первой скрипки в такой ситуации. Так что голы в этом матче будут непременно и в приятном для зрительского глаза количестве.

Силы соперников примерно равны, так что определяющим вполне может стать фактор своей площадки. Не стоит забывать и о том, что в своей предыдущей игре «Лавины» отдали много сил и эмоций, дожав в овертайме мощный «Даллас». Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время, предполагая, что показатель в пять голов на двоих соперники совместными усилиями без труда достигнут.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET считают шансы гостей на победу более высокими, предлагая при этом довольно высокие коэффициенты на успех каждого из соперников. Выигрыш «Торонто» в основное время котируется за 3.10. Сыгравшая ставка на победу «Колорадо» будет умножена на 1.98. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли за «Колорадо» Валерий Ничушкин?

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30-летний форвард в текущем регулярном сезоне принял участие в 30-ти матчах, в которых набрал 26 (17+9) результативных очков. Россиянин забивал в двух последних матчах «Колорадо», в каждом из которых его команда добивалась побед. В списке травмированных Валерий не значится и непременно выйдет на лед «Скоушенбэнк-Арены».

Выйдут ли «Торонто» и «Колорадо» в плей-офф?

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Обе команды уже гарантировали себе путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Ставки на их участие в плей-офф не принимаются. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит так:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Торонто» можно поставить с коэффициентом 10.00, а кубковый триумф «Колорадо» котируется за 15.00.

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