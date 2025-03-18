Торонто — Колорадо, 20 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Матч со столь яркой афишей обещает быть и захватывающим, и результативным. В предыдущей встрече соперников было заброшено 11 шайб, есть все основания рассчитывать на высокую результативность и в этот раз.

«Торонто» наверняка постарается закрыть лучшего бомбардира текущего регулярного первенства - Натана Маккиннона. Вполне вероятно, что хозяевам удастся справится справится с этой задачей, но у «Колорадо» хватает игроков, способны сыграть роль первой скрипки в такой ситуации. Так что голы в этом матче будут непременно и в приятном для зрительского глаза количестве.

Силы соперников примерно равны, так что определяющим вполне может стать фактор своей площадки. Не стоит забывать и о том, что в своей предыдущей игре «Лавины» отдали много сил и эмоций, дожав в овертайме мощный «Даллас». Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время, предполагая, что показатель в пять голов на двоих соперники совместными усилиями без труда достигнут.