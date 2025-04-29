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27 апреля 11:35ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Торонто — Оттава, 30 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Листья» могут стать первой командой, оформивший выход в четвертьфинал Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду в Торонто может определиться первый четвертьфиналист Кубка Стэнли. Им можгут стать местные «Мэйпл Лифс», которые проведут пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой». В трех предыдущих матчах канадского дерби победитель определялся в овертаймах, но преимущество в классе и крепости духа «Кленовых Листьев» больших сомнений не вызывает. Разбираемся в предматчевых раскладах.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торонто Мэйпл Лифс»

30.04.2025, Ср

02:00 МСК

«Оттава Сенаторз»

П1 - 2.75

Х - 4.40

П2 - 2.25

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 3:1

Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Торонто»5144308-274
«Оттава»4451274-308

Последние пять матчей «Торонто»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Оттава»

4:3 ОТ

«Торонто»

25.04.2025«Оттава»

2:3 ОТ

«Торонто»

23.04.2025«Торонто»

3:2 ОТ

«Оттава»

21.04.2025«Торонто»

6:2

«Оттава»

18.04.2025«Торонто»

4:3 ОТ

«Детройт»

Последние пять матчей «Оттавы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Оттава»

4:3 ОТ

«Торонто»

25.04.2025«Оттава»

2:3 ОТ

«Торонто»

23.04.2025«Торонто»

3:2 ОТ

«Оттава»

21.04.2025«Торонто»

6:2

«Оттава»

18.04.2025«Оттава»

7:5

«Каролина»

Последние пять матчей «Торонто» и «Оттавы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.04.2025«Оттава»

4:3 ОТ

«Торонто»

25.04.2025«Оттава»

2:3 ОТ

«Торонто»

23.04.2025«Торонто»

3:2 ОТ

«Оттава»

21.04.2025«Торонто»

6:2

«Оттава»

16.03.2025«Торонто»

2:4

«Оттава»

Лидеры

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«Торонто»

Показатель

«Оттава»

Показатель

Бомбардир (очки)Штюцле82

Марнер

109

Снайпер (голы)Ткачак31

Нюландер

46

Ассистент (передачи)Штюцле56

Марнер

82

Вратарь (коэфф. надежности)Форсберг2.72

Столарц

2.18

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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«Листья» стали единственной командой плей-офф, выигравшей все три первые матча в серии в первом раунде Кубка Стэнли. Начало «Торонто» с крупной домашней победы над «Оттавой» (6:2), после чего дважды дожимало «Сенаторов» в овертаймах. Даже упущенная «Мэйпл Лифс» победа в четвертой встрече (и опять дополнительное время) не помешала букмекерам поставить команду Крэйга Берюбе на первое место в списке главных претендентов на выигрыш одного из самых почитаемых в мире хоккея трофеев.

Пятый матч состоится в Торонто, что является очевидным плюсом для хозяев льда. «Кленовые листья» имеют право на ошибку, и даже не на одну, что может негативно сказаться на настрое игроков. Но если тренерский штаб сумеет справиться с излишней психологической расслабленностью хоккеистов, то «Торонто» имеет все основания рассчитывать на оформление выхода во второй раунд плей-офф уже по итогам ближайшего матча. Четвертый овертайм подряд в матчах этих соперников станет перебором. Наш выбор - победа «Листьев» в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Торонто» на победу в основное время коэффициентом 2.10. Вероятность успеха гостей котируется за 3.10. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Торонто»?

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В составе канадского клуба нет представителей отечественной хоккейной школы.

Какие российские хоккеисты выступают за «Оттаву»?

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В заявке «Сенаторз» россиянин Артем Зуб. 29-летний защитник в 4-х матчах плей-офф записал на свой счет голевую передачу и заработал две штрафные минуты. Это очко стало первым для Артема в плей-офф Кубка Стэнли в карьере.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.60 

«Флорида» - 7.00

«Торонто» - 7.00

На победу в финале плей-офф «Оттавы» можно заключить пари за 60.00.

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