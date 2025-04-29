Торонто — Оттава, 30 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на среду в Торонто может определиться первый четвертьфиналист Кубка Стэнли. Им можгут стать местные «Мэйпл Лифс», которые проведут пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой». В трех предыдущих матчах канадского дерби победитель определялся в овертаймах, но преимущество в классе и крепости духа «Кленовых Листьев» больших сомнений не вызывает. Разбираемся в предматчевых раскладах.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 3:1
Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Торонто»
|51
|44
|308-274
|«Оттава»
|44
|51
|274-308
Последние пять матчей «Торонто»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Оттава»
4:3 ОТ
«Торонто»
|25.04.2025
|«Оттава»
2:3 ОТ
«Торонто»
|23.04.2025
|«Торонто»
3:2 ОТ
«Оттава»
|21.04.2025
|«Торонто»
6:2
«Оттава»
|18.04.2025
|«Торонто»
4:3 ОТ
«Детройт»
Последние пять матчей «Оттавы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Оттава»
4:3 ОТ
«Торонто»
|25.04.2025
|«Оттава»
2:3 ОТ
«Торонто»
|23.04.2025
|«Торонто»
3:2 ОТ
«Оттава»
|21.04.2025
|«Торонто»
6:2
«Оттава»
|18.04.2025
|«Оттава»
7:5
«Каролина»
Последние пять матчей «Торонто» и «Оттавы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.04.2025
|«Оттава»
4:3 ОТ
«Торонто»
|25.04.2025
|«Оттава»
2:3 ОТ
«Торонто»
|23.04.2025
|«Торонто»
3:2 ОТ
«Оттава»
|21.04.2025
|«Торонто»
6:2
«Оттава»
|16.03.2025
|«Торонто»
2:4
«Оттава»
«Торонто»
|Показатель
«Оттава»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Штюцле
|82
Марнер
109
|Снайпер (голы)
|Ткачак
|31
Нюландер
46
|Ассистент (передачи)
|Штюцле
|56
Марнер
82
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Форсберг
|2.72
Столарц
2.18
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
«Листья» стали единственной командой плей-офф, выигравшей все три первые матча в серии в первом раунде Кубка Стэнли. Начало «Торонто» с крупной домашней победы над «Оттавой» (6:2), после чего дважды дожимало «Сенаторов» в овертаймах. Даже упущенная «Мэйпл Лифс» победа в четвертой встрече (и опять дополнительное время) не помешала букмекерам поставить команду Крэйга Берюбе на первое место в списке главных претендентов на выигрыш одного из самых почитаемых в мире хоккея трофеев.
Пятый матч состоится в Торонто, что является очевидным плюсом для хозяев льда. «Кленовые листья» имеют право на ошибку, и даже не на одну, что может негативно сказаться на настрое игроков. Но если тренерский штаб сумеет справиться с излишней психологической расслабленностью хоккеистов, то «Торонто» имеет все основания рассчитывать на оформление выхода во второй раунд плей-офф уже по итогам ближайшего матча. Четвертый овертайм подряд в матчах этих соперников станет перебором. Наш выбор - победа «Листьев» в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
В составе канадского клуба нет представителей отечественной хоккейной школы.
В заявке «Сенаторз» россиянин Артем Зуб. 29-летний защитник в 4-х матчах плей-офф записал на свой счет голевую передачу и заработал две штрафные минуты. Это очко стало первым для Артема в плей-офф Кубка Стэнли в карьере.
Партнерский проект