Торонто — Оттава, 30 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Листья» стали единственной командой плей-офф, выигравшей все три первые матча в серии в первом раунде Кубка Стэнли. Начало «Торонто» с крупной домашней победы над «Оттавой» (6:2), после чего дважды дожимало «Сенаторов» в овертаймах. Даже упущенная «Мэйпл Лифс» победа в четвертой встрече (и опять дополнительное время) не помешала букмекерам поставить команду Крэйга Берюбе на первое место в списке главных претендентов на выигрыш одного из самых почитаемых в мире хоккея трофеев.

Пятый матч состоится в Торонто, что является очевидным плюсом для хозяев льда. «Кленовые листья» имеют право на ошибку, и даже не на одну, что может негативно сказаться на настрое игроков. Но если тренерский штаб сумеет справиться с излишней психологической расслабленностью хоккеистов, то «Торонто» имеет все основания рассчитывать на оформление выхода во второй раунд плей-офф уже по итогам ближайшего матча. Четвертый овертайм подряд в матчах этих соперников станет перебором. Наш выбор - победа «Листьев» в основное время.