Торпедо Кутаиси - Ордабасы, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

Торпедовцы Кутаиси третий раз стартуют в Лиге конференций. Два предыдущих захода в турнир закончились для них во втором раунде. Причем в первом случае представителя Грузии остановил как раз клуб из Казахстана - «Актобе».

«Ордабасы» в прошлом году дебютировал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался - после первого же раунда спустился в ту же Лигу конференций, где с приключениями прошел один этап.

Дирк Шустер старается прививать темпераментным грузинам немецкую дисциплину и аккуратность на поле. Неудивительно, что «низовые» матчи у команды преобладают над «верховыми» (четыре из пяти случае на финише прошлого сезона). У клуба из Шымкента вообще все четыре встречи этого лета содержали не более двух забитых мячей. Тот случай, когда тотал меньше 2.5 выглядит вполне реалистичным прогнозом на игру.