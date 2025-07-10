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10 июля 5:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Торпедо Кутаиси - Ордабасы, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

Высокие коэффициенты на все три основных исхода
Валентин Васильев

В первом раунде Лиги конференций УЕФА стартует сразу 15 представителей бывшего СССР. Встречаются в том числе и чисто «постсоветские» пары. Одна из них - «Торпедо» Кутаиси - «Ордабасы». Изучаем котировки букмекеров на грузино-казахстанское противостояние.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия)

10.07.2025, Чт

19:00 МСК

«Ордабасы» (Шымкент, Казахстан)

П1 - 2.12

Х - 3.40

П2 - 3.45

Турнир:  Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»0020-3
«Ордабасы»2003-0

Последние пять официальных матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.05.2025«Торпедо»

0:2

«Гареджи»

Высшая лига

24.05.2025«Динамо» Тб

2:0

«Торпедо»

Высшая лига

20.05.2025«Торпедо»

2:1

«Колхети-1913»

Высшая лига

15.05.2025«Самгурали»

0:1

«Торпедо»

Высшая лига

11.05.2025«Торпедо»

1:0

«Динамо» Бт

Высшая лига

Последние пять матчей «Ордабасы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025«Кызыл-Жар»

0:0

«Ордабасы»

Премьер-лига

29.06.2025«Ордабасы»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига

21.06.2025«Окжетпес»

0:1

«Ордабасы»

Премьер-лига

15.06.2025«Ордабасы»

1:1

«Елимай»

Премьер-лига

30.05.2025«Женис»

2:2

«Ордабасы»

Премьер-лига

Календарь всех матчей

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08.07.2025.  19:00. «Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)

08.07.2025.  20:30. «Флориана» (Мальта) – «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)

10.07.2025.  17:00. «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дюделанж» (Люксембург)

10.07.2025.  18:00. «Малишева» (Косово) – «Викингур» (Исландия)

10.07.2025.  18:00. «Мэгпис» (Гибралтар) – «Пайде» (Эстония)

10.07.2025.  19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Пенибонт» (Уэльс)

10.07.2025.  19:00. СИК (Финляндия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)

10.07.2025.  19:00. «Торпедо Кт» (Грузия) – «Ордабасы» (Казахстан)

10.07.2025.  19:30. «Урарту» (Армения) – «Неман» (Беларусь)

10.07.2025.  19:30. «Расинг» (Люксембург) – «Дила» (Грузия)

10.07.2025.  19:45. «Нымме Калью» (Эстония) – «Партизани» (Албания)

10.07.2025.  21:00. «Влажния» (Албания) – «Даугавпилс» (Латвия)

10.07.2025.  21:00. «Биркиркара» (Мальта) – «Петрокуб» (Молдавия)

10.07.2025.  21:00. «Дечич» (Черногория) – «Силекс» (Северная Македония)

10.07.2025.  21:00. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Работнички» (Северная Македония)

10.07.2025.  21:30. «Вардар» (Северная Македония) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)

10.07.2025.  21:30. «Сутьеска» (Черногория) – «Динамо-Брест» (Беларусь)

10.07.2025.  21:30. «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Копер» (Словения)

10.07.2025.  21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Хегельманн» (Литва)

10.07.2025.  21:45. «Рунавик» (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия)

10.07.2025.  22:00. «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра)

10.07.2025.  22:00. «Ларна» (Северная Ирландия) – «Ауда» (Латвия)

10.07.2025.  22:00. «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Пюник» (Армения)

10.07.2025.  23:00. «Валур» (Исландия) – «Флора» (Эстония)

Прогноз на матч

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Торпедовцы Кутаиси третий раз стартуют в Лиге конференций. Два предыдущих захода в турнир закончились для них во втором раунде. Причем в первом случае представителя Грузии остановил как раз клуб из Казахстана - «Актобе».

«Ордабасы» в прошлом году дебютировал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался - после первого же раунда спустился в ту же Лигу конференций, где с приключениями прошел один этап.

Дирк Шустер старается прививать темпераментным грузинам немецкую дисциплину и аккуратность на поле. Неудивительно, что «низовые» матчи у команды преобладают над «верховыми» (четыре из пяти случае на финише прошлого сезона). У клуба из Шымкента вообще все четыре встречи этого лета содержали не более двух забитых мячей. Тот случай, когда тотал меньше 2.5 выглядит вполне реалистичным прогнозом на игру.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Обо всех важных событиях на газоне стадиона имени Рамаза Шенгелия своих пользователей будут информировать в режиме онлайн ресурсы легальных букмекеров и ведущих спортивных СМИ России. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Торпедо»: нет

«Ордабасы»: Мудрак (травма) 

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на основные исходы самого популярного рынка. Коэффициент на победу торпедовцев составляет 2.12, а на их соперника - 3.45. Ничья котируется за 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Торпедо» - «Ордабасы»?

Сразу три варианта - 1:0, 0:0 и 1:1 - котируются в PARI на одном уровне - 6.50.

С кем сыграет победитель пары «Торпедо» - «Ордабасы»?

Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде с кипрской «Омонией».

Кто выйдет во второй раунд?

Аналитики находят шансы сторон на выход в следующий раунд практически равными. В прематче заключить пари на итоговый успех грузинского клуба предлагается по котировке 1.93, а казахстанского - 1.87.

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