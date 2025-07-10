Торпедо Кутаиси - Ордабасы, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

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В первом раунде Лиги конференций УЕФА стартует сразу 15 представителей бывшего СССР. Встречаются в том числе и чисто «постсоветские» пары. Одна из них - «Торпедо» Кутаиси - «Ордабасы». Изучаем котировки букмекеров на грузино-казахстанское противостояние.
Турнир: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|0
|0
|2
|0-3
|«Ордабасы»
|2
|0
|0
|3-0
Последние пять официальных матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.05.2025
|«Торпедо»
0:2
«Гареджи»
Высшая лига
|24.05.2025
|«Динамо» Тб
2:0
«Торпедо»
Высшая лига
|20.05.2025
|«Торпедо»
2:1
«Колхети-1913»
Высшая лига
|15.05.2025
|«Самгурали»
0:1
«Торпедо»
Высшая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Динамо» Бт
Высшая лига
Последние пять матчей «Ордабасы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|«Кызыл-Жар»
0:0
«Ордабасы»
Премьер-лига
|29.06.2025
|«Ордабасы»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига
|21.06.2025
|«Окжетпес»
0:1
«Ордабасы»
Премьер-лига
|15.06.2025
|«Ордабасы»
1:1
«Елимай»
Премьер-лига
|30.05.2025
|«Женис»
2:2
«Ордабасы»
Премьер-лига
08.07.2025. 19:00. «Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)
08.07.2025. 20:30. «Флориана» (Мальта) – «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)
10.07.2025. 17:00. «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дюделанж» (Люксембург)
10.07.2025. 18:00. «Малишева» (Косово) – «Викингур» (Исландия)
10.07.2025. 18:00. «Мэгпис» (Гибралтар) – «Пайде» (Эстония)
10.07.2025. 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Пенибонт» (Уэльс)
10.07.2025. 19:00. СИК (Финляндия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
10.07.2025. 19:00. «Торпедо Кт» (Грузия) – «Ордабасы» (Казахстан)
10.07.2025. 19:30. «Урарту» (Армения) – «Неман» (Беларусь)
10.07.2025. 19:30. «Расинг» (Люксембург) – «Дила» (Грузия)
10.07.2025. 19:45. «Нымме Калью» (Эстония) – «Партизани» (Албания)
10.07.2025. 21:00. «Влажния» (Албания) – «Даугавпилс» (Латвия)
10.07.2025. 21:00. «Биркиркара» (Мальта) – «Петрокуб» (Молдавия)
10.07.2025. 21:00. «Дечич» (Черногория) – «Силекс» (Северная Македония)
10.07.2025. 21:00. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Работнички» (Северная Македония)
10.07.2025. 21:30. «Вардар» (Северная Македония) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)
10.07.2025. 21:30. «Сутьеска» (Черногория) – «Динамо-Брест» (Беларусь)
10.07.2025. 21:30. «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Копер» (Словения)
10.07.2025. 21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Хегельманн» (Литва)
10.07.2025. 21:45. «Рунавик» (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия)
10.07.2025. 22:00. «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра)
10.07.2025. 22:00. «Ларна» (Северная Ирландия) – «Ауда» (Латвия)
10.07.2025. 22:00. «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Пюник» (Армения)
10.07.2025. 23:00. «Валур» (Исландия) – «Флора» (Эстония)
Торпедовцы Кутаиси третий раз стартуют в Лиге конференций. Два предыдущих захода в турнир закончились для них во втором раунде. Причем в первом случае представителя Грузии остановил как раз клуб из Казахстана - «Актобе».
«Ордабасы» в прошлом году дебютировал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался - после первого же раунда спустился в ту же Лигу конференций, где с приключениями прошел один этап.
Дирк Шустер старается прививать темпераментным грузинам немецкую дисциплину и аккуратность на поле. Неудивительно, что «низовые» матчи у команды преобладают над «верховыми» (четыре из пяти случае на финише прошлого сезона). У клуба из Шымкента вообще все четыре встречи этого лета содержали не более двух забитых мячей. Тот случай, когда тотал меньше 2.5 выглядит вполне реалистичным прогнозом на игру.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Ордабасы»: Мудрак (травма)
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на основные исходы самого популярного рынка. Коэффициент на победу торпедовцев составляет 2.12, а на их соперника - 3.45. Ничья котируется за 3.40.
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Сразу три варианта - 1:0, 0:0 и 1:1 - котируются в PARI на одном уровне - 6.50.
Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде с кипрской «Омонией».
Аналитики находят шансы сторон на выход в следующий раунд практически равными. В прематче заключить пари на итоговый успех грузинского клуба предлагается по котировке 1.93, а казахстанского - 1.87.