Мануэль Торрес — Дрю Добер, 30 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между мексиканцем Мануэлем Торресом и американцем Дрю Добером. Кто вернется на победную тропу?
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Торрес
Добер
Мексика
Страна
США
30
Возраст
36
18
Бои
42
15 (7 / 7 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (14 / 6 / 7)
3 (1 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
14 (3 / 4 / 7)
0
Без результата
1
178
Рост (см)
173
186,5
Размах рук (см)
178
104
Размах ног (см)
89
В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Beat Down Championship и RRR Promotions в полулегком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые три боя, но в последнем поединке в сентябре уступил Игнасио Бахамондесу техническим нокаутом в первом раунде.
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В 14-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил другие единоборства, получил черный пояс по тхэквондо и коричневый — по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2013-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира одержал 13 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июле уступил Джину Силве из-за остановки доктором в третьем раунде.
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Торрес, На бумаге шикарный поединок — и конкурентный, и потенциально очень зрелищный. Вероятно, искр от этого противостояния ждут и боссы лиги. Добер более десяти лет выступает в UFC и уже вряд ли доберется до высоких позиций в рейтинге, но он удерживает внимание и интерес к себе благодаря жесткому и бескомпромиссному стилю. И вот напротив него будет Торрес, 17 из 18 боев которого завершились не просто досрочно, а в первых раундах.
Конечно, мы ждем финиша от этого противостояния. С высокой вероятностью развязка наступит в стойке, но нельзя исключать и локальных разборок в партере, все-таки оба спортсмена довольно универсальны. Что касается фаворита, то согласимся с букмекерами — шансы выглядят равными. И Торрес, и Добер умеют жестко прессинговать, атаковать как серийно, так и одиночными панчами. Оба при этом регулярно проваливаются в обороне и не стесняются разменов.
При таких раскладах решить всё может даже случайное попадание. Рискнем предположить, что соперники уложатся в 7,5 минуты, то есть первую половину отведенной дистанции.
Турнир UFC on ESPN 64 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико — столице Мексики. Шоу стартует в субботу, 29 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (30 марта), поэтому соглавный бой Торрес — Добер стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
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