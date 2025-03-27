Мануэль Торрес — Дрю Добер, 30 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Торрес, На бумаге шикарный поединок — и конкурентный, и потенциально очень зрелищный. Вероятно, искр от этого противостояния ждут и боссы лиги. Добер более десяти лет выступает в UFC и уже вряд ли доберется до высоких позиций в рейтинге, но он удерживает внимание и интерес к себе благодаря жесткому и бескомпромиссному стилю. И вот напротив него будет Торрес, 17 из 18 боев которого завершились не просто досрочно, а в первых раундах.

Конечно, мы ждем финиша от этого противостояния. С высокой вероятностью развязка наступит в стойке, но нельзя исключать и локальных разборок в партере, все-таки оба спортсмена довольно универсальны. Что касается фаворита, то согласимся с букмекерами — шансы выглядят равными. И Торрес, и Добер умеют жестко прессинговать, атаковать как серийно, так и одиночными панчами. Оба при этом регулярно проваливаются в обороне и не стесняются разменов.

При таких раскладах решить всё может даже случайное попадание. Рискнем предположить, что соперники уложатся в 7,5 минуты, то есть первую половину отведенной дистанции.