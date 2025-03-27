Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
27 марта 16:43ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мануэль Торрес — Дрю Добер, 30 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Искры и досрочный финал обеспечены?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между мексиканцем Мануэлем Торресом и американцем Дрю Добером. Кто вернется на победную тропу?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Торрес

 

Добер

Мексика

Страна

США

30

Возраст

36

18

Бои

42

15 (7 / 7 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (14 / 6 / 7)

3 (1 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

14 (3 / 4 / 7)

0

Без результата

1

178

Рост (см)

173

186,5

Размах рук (см)

178

104

Размах ног (см)

89

Мануэль Торрес

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Beat Down Championship и RRR Promotions в полулегком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые три боя, но в последнем поединке в сентябре уступил Игнасио Бахамондесу техническим нокаутом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Дрю Добер

Свернуть

В 14-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил другие единоборства, получил черный пояс по тхэквондо и коричневый — по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2013-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира одержал 13 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июле уступил Джину Силве из-за остановки доктором в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ТорресаПобеда ДобераДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,941,901,174,70

Прогноз на бой

Свернуть

Торрес, На бумаге шикарный поединок — и конкурентный, и потенциально очень зрелищный. Вероятно, искр от этого противостояния ждут и боссы лиги. Добер более десяти лет выступает в UFC и уже вряд ли доберется до высоких позиций в рейтинге, но он удерживает внимание и интерес к себе благодаря жесткому и бескомпромиссному стилю. И вот напротив него будет Торрес, 17 из 18 боев которого завершились не просто досрочно, а в первых раундах.

Конечно, мы ждем финиша от этого противостояния. С высокой вероятностью развязка наступит в стойке, но нельзя исключать и локальных разборок в партере, все-таки оба спортсмена довольно универсальны. Что касается фаворита, то согласимся с букмекерами — шансы выглядят равными. И Торрес, и Добер умеют жестко прессинговать, атаковать как серийно, так и одиночными панчами. Оба при этом регулярно проваливаются в обороне и не стесняются разменов.

При таких раскладах решить всё может даже случайное попадание. Рискнем предположить, что соперники уложатся в 7,5 минуты, то есть первую половину отведенной дистанции.

Полный кард, где смотреть бой Торрес Добер

Свернуть

Турнир UFC on ESPN 64 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико — столице Мексики. Шоу стартует в субботу, 29 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (30 марта), поэтому соглавный бой Торрес Добер стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Брэндон Морено (Мексика) Стив Эрцег (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Мануэль Торрес (Мексика) Дрю Добер (США). Легкий вес;
  • Келвин Гастелум (США) — Джо Пайфер (США). Средний вес;
  • Рауль Росас-младший (Мексика) — Винс Моралес (США). Легчайший вес;
  • Дэвид Мартинес (Мексика) — Саймон Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Роналдо Родригес (Мексика) — Кевин Боржас (Перу). Наилегчайший вес;

Прелимы

  • Эдгар Чайрес (Мексика) — Сиджей Вергара (США). Наилегчайший вес;
  • Хосе Дэниел Медина (Боливия) — Атеба Абега Готье (Камерун). Средний вес;
  • Кристиан Родригес (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Лупита Годинес (Мексика) — Джулия Поластри (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Рафа Гарсия (Мексика) — Винс Пичел (США). Легкий вес;
  • Джамалл Эммерс (США) — Габриэль Миранда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Маркуэль Медерос (США) — Остин Хаббард (США). Легкий вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров