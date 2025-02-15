Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, 16 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Тоттенхэм» с «Манчестер Юнайтед» сразу в двух таблицах расположились по соседству. Но если на общем этапе Лиги Европы третье-четвертое места их полностью удовлетворили (обе команды напрямую шагнули в 1/8 финала), то в АПЛ на их позиции без слез не взглянуть. «МЮ» идет 13-м, «Тоттенхэм» - 14-м. До сектора вылета ближе, чем до зоны УЕФА! У «красных дьяволов» хотя бы остается запасной путь к национальному трофею - Кубок Англии. Лондонцы же и этого теперь лишены. Единственная надежда - на еврокубок.

С интервалом в несколько дней «Тоттенхэм» вылетел сразу из двух кубковых турниров - от «Ливерпуля» в Кубке лиги и от «Астон Виллы» - в Кубке Англии. Особенно болезненной получилась выволочка на «Энфилде». Лидер АПЛ отгрузил гостям четыре безответных мяча.

Команда Рубена Аморима тоже пережила стресс в Кубке Англии, но для нее все закончилось благополучно - спасительным голом Магуайра в ворота «Лестера» на третьей компенсированной минуте. Личная встреча соперников в чемпионате не несет серьезной турнирной подоплеки, поэтому они могут раскрепоститься и сыграть в удовольствие. Но все-таки у «Тоттенхэма» рвения после двух поражений должно быть побольше - надо же извиниться перед своей публикой. Поэтому для прогноза на матч выберем комбинированный вариант: обе забьют, но «шпоры» не проиграют.