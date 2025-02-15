Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 февраля 4:06ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, 16 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Когда можно расслабиться и сыграть в свое удовольствие
Валентин Васильев

Программу 25-го тура английской Премьер-лиги закроет потенциально увлекательная игра в Лондоне. «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед». Оба топа пока проваливают сезон, но еще есть возможность если не спасти его, то хотя бы немного скрасить впечатление.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

16.02.2025, Вс

19:30 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 2.40

Х - 3.80

П2 - 2.65

Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»514693246-312
«Манчестер Юнайтед»934651312-246

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Тоттенхэм»

Кубок Англии

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

02.02.2025«Брентфорд»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.01.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Эльфсборг»

Лига Европы

26.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Лестер»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«МЮ»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

02.02.2025«МЮ»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

30.01.2025«Стяуа»

0:2

«МЮ»

Лига Европы

26.01.2025«Фулхэм»

0:1

«МЮ»

АПЛ

23.01.2025«МЮ»

2:1

«Рейнджерс»

Лига Европы

Место в таблице

Свернуть

Перед началом 25 тура команды занимали соседние места в турнирной таблице, но это соседство их явно не радует. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль24176158-2357
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем Форест24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Эвертон2469925-3027
16. Вест Хэм24761129-4627
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

Свернуть

«Тоттенхэм» с «Манчестер Юнайтед» сразу в двух таблицах расположились по соседству. Но если на общем этапе Лиги Европы третье-четвертое места их полностью удовлетворили (обе команды напрямую шагнули в 1/8 финала), то в АПЛ на их позиции без слез не взглянуть. «МЮ» идет 13-м, «Тоттенхэм» - 14-м. До сектора вылета ближе, чем до зоны УЕФА! У  «красных дьяволов» хотя бы остается запасной путь к национальному трофею - Кубок Англии. Лондонцы же и этого теперь лишены. Единственная надежда - на еврокубок.

С интервалом в несколько дней «Тоттенхэм» вылетел сразу из двух кубковых турниров - от «Ливерпуля» в Кубке лиги и от «Астон Виллы» - в Кубке Англии. Особенно болезненной получилась выволочка на «Энфилде». Лидер АПЛ отгрузил гостям четыре безответных мяча.

Команда Рубена Аморима тоже пережила стресс в Кубке Англии, но для нее все закончилось благополучно - спасительным голом Магуайра в ворота «Лестера» на третьей компенсированной минуте.  Личная встреча соперников в чемпионате не несет серьезной турнирной подоплеки, поэтому они могут раскрепоститься и сыграть в удовольствие. Но все-таки у «Тоттенхэма» рвения после двух поражений должно быть побольше - надо же извиниться перед своей публикой. Поэтому для прогноза на матч выберем комбинированный вариант: обе забьют, но «шпоры» не проиграют. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

На российском ТВ английский футбол не транслируется с 2022 года. Текстовые онлайн-трансляции вы найдете на всех ведущих спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Тоттенхэм»: Ришарлисон, ван де Вен, Вернер, Соланке, Ромеро, Джонсон, Дрэгушин, Одобер (все - травмы)

«Манчестер Юнайтед»:  Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Тоттенхэм»«МЮ»Позиция
Вратарь31. Кински24. ОнанаВратарь
Защитник23. Порро4. Де ЛигтЗащитник
Защитник14. Грей5. МагуайрЗащитник
Защитник33. Дэвис15. ЙороЗащитник
Защитник24. Спенс20. ДалоЗащитник
Полузащитник 30. Бентанкур3. МазрауиПолузащитник
Полузащитник 21. Кулушевски25. УгартеПолузащитник 
Полузащитник8. Биссума8. ФернандешПолузащитник
Нападающий47. Мур17. ГарначоНападающий
Нападающий11. Тель37. МайнуНападающий
Нападающий7. Мин9. ХойлундНападающий
Главный тренерАнгелос ПостекоглуРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии FONBET видим близкие коэффициенты на победу обеих команд. Если три очка заберет «Тоттенхэм», букмекер умножит номинал ставки на 2.40, если «МЮ» - на 2.65. Традиционно самый высокий коэффициент - на ничью (3.80).

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»?

«Тоттенхэм» не проигрывает манкунианцам уже пять матчей подряд: три победы и две ничьи. Интересно, что обе ничьи были очень результативными - по 2:2.

Где бесплатно смотреть матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»?

Легально посмотреть игру в Лондоне на российском ТВ невозможно. Найти трансляцию можно в телевизионных пакетах некоторых провайдеров, включающих доступ к иностранным каналам.

Кто выиграет чемпионат Англии?

Топ-3 фаворитов АПЛ, по версии аналитиков FONBET, сейчас выглядит так:

  1. «Ливерпуль» - 1.25
  2. «Арсенал» - 4.00
  3. «Манчестер Сити» - 51.00
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров