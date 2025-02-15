Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, 16 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 25-го тура английской Премьер-лиги закроет потенциально увлекательная игра в Лондоне. «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед». Оба топа пока проваливают сезон, но еще есть возможность если не спасти его, то хотя бы немного скрасить впечатление.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тоттенхэм» (Лондон)
16.02.2025, Вс
19:30 МСК
«Манчестер Юнайтед»
|П1 - 2.40
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|51
|46
|93
|246-312
|«Манчестер Юнайтед»
|93
|46
|51
|312-246
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Тоттенхэм»
Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Брентфорд»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.01.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
«Эльфсборг»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Лестер»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«МЮ»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«МЮ»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|30.01.2025
|«Стяуа»
0:2
«МЮ»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Фулхэм»
0:1
«МЮ»
АПЛ
|23.01.2025
|«МЮ»
2:1
«Рейнджерс»
Лига Европы
Перед началом 25 тура команды занимали соседние места в турнирной таблице, но это соседство их явно не радует.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
«Тоттенхэм» с «Манчестер Юнайтед» сразу в двух таблицах расположились по соседству. Но если на общем этапе Лиги Европы третье-четвертое места их полностью удовлетворили (обе команды напрямую шагнули в 1/8 финала), то в АПЛ на их позиции без слез не взглянуть. «МЮ» идет 13-м, «Тоттенхэм» - 14-м. До сектора вылета ближе, чем до зоны УЕФА! У «красных дьяволов» хотя бы остается запасной путь к национальному трофею - Кубок Англии. Лондонцы же и этого теперь лишены. Единственная надежда - на еврокубок.
С интервалом в несколько дней «Тоттенхэм» вылетел сразу из двух кубковых турниров - от «Ливерпуля» в Кубке лиги и от «Астон Виллы» - в Кубке Англии. Особенно болезненной получилась выволочка на «Энфилде». Лидер АПЛ отгрузил гостям четыре безответных мяча.
Команда Рубена Аморима тоже пережила стресс в Кубке Англии, но для нее все закончилось благополучно - спасительным голом Магуайра в ворота «Лестера» на третьей компенсированной минуте. Личная встреча соперников в чемпионате не несет серьезной турнирной подоплеки, поэтому они могут раскрепоститься и сыграть в удовольствие. Но все-таки у «Тоттенхэма» рвения после двух поражений должно быть побольше - надо же извиниться перед своей публикой. Поэтому для прогноза на матч выберем комбинированный вариант: обе забьют, но «шпоры» не проиграют.
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На российском ТВ английский футбол не транслируется с 2022 года. Текстовые онлайн-трансляции вы найдете на всех ведущих спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Тоттенхэм»: Ришарлисон, ван де Вен, Вернер, Соланке, Ромеро, Джонсон, Дрэгушин, Одобер (все - травмы)
«Манчестер Юнайтед»: Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|31. Кински
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|23. Порро
|4. Де Лигт
|Защитник
|Защитник
|14. Грей
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|33. Дэвис
|15. Йоро
|Защитник
|Защитник
|24. Спенс
|20. Дало
|Защитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|3. Мазрауи
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Кулушевски
|25. Угарте
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|47. Мур
|17. Гарначо
|Нападающий
|Нападающий
|11. Тель
|37. Майну
|Нападающий
|Нападающий
|7. Мин
|9. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
|Рубен Аморим
|Главный тренер
В линии FONBET видим близкие коэффициенты на победу обеих команд. Если три очка заберет «Тоттенхэм», букмекер умножит номинал ставки на 2.40, если «МЮ» - на 2.65. Традиционно самый высокий коэффициент - на ничью (3.80).
«Тоттенхэм» не проигрывает манкунианцам уже пять матчей подряд: три победы и две ничьи. Интересно, что обе ничьи были очень результативными - по 2:2.
Легально посмотреть игру в Лондоне на российском ТВ невозможно. Найти трансляцию можно в телевизионных пакетах некоторых провайдеров, включающих доступ к иностранным каналам.
Топ-3 фаворитов АПЛ, по версии аналитиков FONBET, сейчас выглядит так:
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