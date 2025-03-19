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19 марта 13:15ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Турция - Венгрия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Итальянские тренеры засушат игру
Валентин Васильев

В четверг, 20 марта, начнутся стыковые матчи в Лиге наций УЕФА. Первыми отношения выяснят сборные Турции и Венгрии. Первые пытаются подняться этажом выше, вторые - занять место соперника в элитном дивизионе. Матч обещают быть крайне напряженными и непредсказуемыми. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Турция  

Место в рейтинге ФИФА: 28

20.03.2025, Чт

20:00 МСК

Венгрия

Место в рейтинге ФИФА: 30

П1 - 1.92

Х - 3.55

П2 - 4.20

Турнир: Лига наций УЕФА, первый стыковой матч

Стадион:  «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Турция 42915-29
Венгрия92429-15

Последние пять игр сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2024Черногория

3:1

Турция 

Лига наций

16.11.2024Турция 

0:0

Уэльс

Лига наций

14.10.2024Исландия

2:4

Турция 

Лига наций

11.10.2024Турция 

1:0

Черногория

Лига наций

09.09.2024Турция 

3:1

Исландия

Лига наций

Последние пять игр сборной Венгрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2024Венгрия

1:1

Германия

Лига наций

16.11.2024Нидерланды

4:0

Венгрия

Лига наций

14.10.2024Босния и Герцеговина

0:2

Венгрия

Лига наций

11.10.2024Венгрия

1:1

Нидерланды

Лига наций

10.09.2024Венгрия

0:0

Босния и Герцеговина

Лига наций

Календарь игр

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Первые стыковые матчи и четвертьфиналы плей-офф

20.03.2025.  20:00. Турция – Венгрия 
20.03.2025.  20:00. Армения – Грузия
20.03.2025.  22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025.  22:45. Дания – Португалия
20.03.2025.  22:45. Италия – Германия
20.03.2025.  22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025.  22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025.  22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025.  22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025.  22:45. Косово – Исландия
20.03.2025.  22:45. Болгария – Ирландия

Прогноз на матч

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Венграм объективно сложно было рассчитывать на одно из двух проходных мест в группе с Германией и Нидерландами. Но задачу-минимум - зацепиться за третью позицию - они выполнили. Причем с обоими фаворитами парни Марко Росси сделали дома результативные ничьи (оба раза - 1:1), а боснийцев на выезде обыграли всухую - 2:0. 

Туркам в Лиге B всего одного очка не хватило, чтобы напрямую подняться в Лигу А. Внезапное поражение от аутсайдера группы, сборной Черногории, не пустило команду в высший дивизион. Теперь парни Винченцо Монтеллы попытаются пробиться туда через стыковые матчи.  Хотя статистика выглядит не слишком обнадеживающе для них. Из пяти последних встреч с венграми турки не выиграли ни одной, потерпев четыре поражения. 

Четыре предыдущих матча между этими командами были не слишком результативными - от одного до двух голов на пару сборных. Ждем чего-то подобного и в этот четверг в Стамбуле. В чем-чем, а в обороне итальянские тренеры знают толк.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Легальные трансляции Лиги наций предлагает онлайн-кинотеатр Okko. Следить за игрой можно и на ресурсах легальных букмекеров - в графическом режиме.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

Турция: нет

Венгрия: нет 

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел Winline установили высокие коэффициенты на основные исходы встречи. В частности, победа Турции котируется за 1.92, а успех ее соперника - более чем вдвое выше (4.20).   1.75 на победу хозяев поля. Кэф на ничью составляет 3.55.

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