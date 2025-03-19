Турция - Венгрия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Венграм объективно сложно было рассчитывать на одно из двух проходных мест в группе с Германией и Нидерландами. Но задачу-минимум - зацепиться за третью позицию - они выполнили. Причем с обоими фаворитами парни Марко Росси сделали дома результативные ничьи (оба раза - 1:1), а боснийцев на выезде обыграли всухую - 2:0.



Туркам в Лиге B всего одного очка не хватило, чтобы напрямую подняться в Лигу А. Внезапное поражение от аутсайдера группы, сборной Черногории, не пустило команду в высший дивизион. Теперь парни Винченцо Монтеллы попытаются пробиться туда через стыковые матчи. Хотя статистика выглядит не слишком обнадеживающе для них. Из пяти последних встреч с венграми турки не выиграли ни одной, потерпев четыре поражения.

Четыре предыдущих матча между этими командами были не слишком результативными - от одного до двух голов на пару сборных. Ждем чего-то подобного и в этот четверг в Стамбуле. В чем-чем, а в обороне итальянские тренеры знают толк.