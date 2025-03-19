Турция - Венгрия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В четверг, 20 марта, начнутся стыковые матчи в Лиге наций УЕФА. Первыми отношения выяснят сборные Турции и Венгрии. Первые пытаются подняться этажом выше, вторые - занять место соперника в элитном дивизионе. Матч обещают быть крайне напряженными и непредсказуемыми.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Турция
Место в рейтинге ФИФА: 28
20.03.2025, Чт
20:00 МСК
Венгрия
|П1 - 1.92
Турнир: Лига наций УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Турция
|4
|2
|9
|15-29
|Венгрия
|9
|2
|4
|29-15
Последние пять игр сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Черногория
3:1
Турция
Лига наций
|16.11.2024
|Турция
0:0
Уэльс
Лига наций
|14.10.2024
|Исландия
2:4
Турция
Лига наций
|11.10.2024
|Турция
1:0
Черногория
Лига наций
|09.09.2024
|Турция
3:1
Исландия
Лига наций
Последние пять игр сборной Венгрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Венгрия
1:1
Германия
Лига наций
|16.11.2024
|Нидерланды
4:0
Венгрия
Лига наций
|14.10.2024
|Босния и Герцеговина
0:2
Венгрия
Лига наций
|11.10.2024
|Венгрия
1:1
Нидерланды
Лига наций
|10.09.2024
|Венгрия
0:0
Босния и Герцеговина
Лига наций
Первые стыковые матчи и четвертьфиналы плей-офф
20.03.2025. 20:00. Турция – Венгрия
20.03.2025. 20:00. Армения – Грузия
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025. 22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025. 22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025. 22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025. 22:45. Косово – Исландия
20.03.2025. 22:45. Болгария – Ирландия
Венграм объективно сложно было рассчитывать на одно из двух проходных мест в группе с Германией и Нидерландами. Но задачу-минимум - зацепиться за третью позицию - они выполнили. Причем с обоими фаворитами парни Марко Росси сделали дома результативные ничьи (оба раза - 1:1), а боснийцев на выезде обыграли всухую - 2:0.
Туркам в Лиге B всего одного очка не хватило, чтобы напрямую подняться в Лигу А. Внезапное поражение от аутсайдера группы, сборной Черногории, не пустило команду в высший дивизион. Теперь парни Винченцо Монтеллы попытаются пробиться туда через стыковые матчи. Хотя статистика выглядит не слишком обнадеживающе для них. Из пяти последних встреч с венграми турки не выиграли ни одной, потерпев четыре поражения.
Четыре предыдущих матча между этими командами были не слишком результативными - от одного до двух голов на пару сборных. Ждем чего-то подобного и в этот четверг в Стамбуле. В чем-чем, а в обороне итальянские тренеры знают толк.
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|-
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
Турция: нет
Венгрия: нет
Аналитический отдел Winline установили высокие коэффициенты на основные исходы встречи. В частности, победа Турции котируется за 1.92, а успех ее соперника - более чем вдвое выше (4.20). 1.75 на победу хозяев поля. Кэф на ничью составляет 3.55.
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