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24 мая 13:19ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Удинезе — Фиорентина, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Последний шанс для «фиалок» попасть в еврокубки
Руслан Ипполитов

В последнем туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле встретится с «Фиорентиной». Флорентийский клуб сохраняет математические шансы пробиться в еврокубки по итогам первенства и будет биться до последнего. Оцениваем шансы команд, присматриваясь к заманчивым котировкам.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Удинезе» (Удине)

25.05.2025, Вс

21:45 МСК

«Фиорентина» (Флоренция)  

П1 - 3.75

Х - 3.70

П2 - 2.00

Турнир: Серия А, 38-й тур

Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)

Главный судья: Маттео Марченаро

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Удинезе»262954122-182
«Фиорентина»542926182-122

Последние пять матчей «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Ювентус» 

2:0

«Удинезе» 

Серия А

11.05.2025«Удинезе» 

1:2

«Монца» 

Серия А

03.05.2025«Кальяри» 

1:2

«Удинезе» 

Серия А

28.04.2025«Удинезе» 

0:0

«Болонья» 

Серия А

23.04.2025«Торино»

2:0

«Удинезе» 

Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Фиорентина»

3:2

«Болонья»

Серия А

12.05.2025«Венеция»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

08.05.2025«Фиорентина»

2:2 ДВ

«Бетис»

Лига конференций

04.05.2025«Рома»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

01.05.2025«Бетис»

2:1

«Фиорентина»

Лига конференций

Последние пять матчей «Удинезе» и «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2024«Фиорентина»

1:2

«Удинезе» 

Серия А

14.01.2024«Фиорентина»

2:2

«Удинезе» 

Серия А

24.09.2023«Удинезе» 

0:2

«Фиорентина»

Серия А

14.05.2023«Фиорентина»

2:0

«Удинезе» 

Серия А

31.08.2022«Удинезе» 

1:0

«Фиорентина»

Серия А

Турнирное положение

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За тур до финиша первенства «Фиорентина» занимает 7-е место, а «Удинезе» - 12-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи382410459-2782
2. Интер38249579-3581
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3813101549-5249
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри38992040-5636
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

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Более мастеровитая и именитая «Фиорентина» предельно мотивированна перед заключительным туром. Не все зависит от самих «фиалок», но математическая вероятность обойти «Лацио» имеется. Правда, для этого флорентийца надо не только побеждать самим, но и ждать поражения римлян в домашней встрече с «Лечче». Вводные не самые веселые и обнадеживающие, но других не будет.

«Фиорентина» не может похвастать стабильностью игры и результатов, но команде осталось провести всего один матч. До привычного финала Лиги 4конференций «фиалки» этой весной не добрались, а по итогам национального первенства велик шанс в еврокубки не отобраться. Не станем мудрить. Выбираем победу той команды, которой это больше надо. Букмекер обещает удвоить сыгравшую ставку на выигрыш флорентийцев. Постараемся воспользоваться такой щедростью.

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Удинезе»: Ловрич, Кристенсен (оба - дисквалификация). Товен, Пайеро, Браво, Камара (оба - травма)

«Фиорентина»: Катальди, Комуццо (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Удинезе» - «Фиорентина»:

Позиция«Удинезе»

«Фиорентина»

Позиция

Вратарь40. Окойе

30. Фальконе

Вратарь

Защитник27. Кабазель

12. Жильбер

Защитник

Защитник28. Соле

4. Гаспар

Защитник

Защитник29. Бийол

6. Баскиритто

Защитник

Полузащитник33. Земура

25. Галло

Защитник

Полузащитник 19. Эхизибуэ

29. Кулибали

Полузащитник

Полузащитник 25. Карлстрем

20. Рамадани

Полузащитник 

Полузащитник6. Саррага

14. Хельгасон

Полузащитник

Нападающий14. Атта

37. Карлссон

Полузащитник

Нападающий17. Лукка

50. Пьеротти

Нападающий

Нападающий9. Дэвис

3. Ребич

Нападающий

Главный тренерКоста Руньяич

Марко Джампаоло

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш гостевой команды оценен кэфом 2.00. Успех хозяев котируется за 3.75, а ничья идет за 3.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Удинезе» - «Фиорентина»?

В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 1:1. Победа гостей 0:1 идет за 7.50.

Кто откроет счет в матче в матче «Удинезе» - «Фиорентина»?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 2.40, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 1.70. Вариант «никто не забьет» можно взять за 10.50.

Будет ли много голов в матче «Удинезе» - «Фиорентина»?

На пару забитых мячей зрители рассчитывать вполне могут. За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.93, а ТМ 2.5 можно взять за очень близкие 1.90. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.78.

 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных