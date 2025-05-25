Удинезе — Фиорентина, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Более мастеровитая и именитая «Фиорентина» предельно мотивированна перед заключительным туром. Не все зависит от самих «фиалок», но математическая вероятность обойти «Лацио» имеется. Правда, для этого флорентийца надо не только побеждать самим, но и ждать поражения римлян в домашней встрече с «Лечче». Вводные не самые веселые и обнадеживающие, но других не будет.

«Фиорентина» не может похвастать стабильностью игры и результатов, но команде осталось провести всего один матч. До привычного финала Лиги 4конференций «фиалки» этой весной не добрались, а по итогам национального первенства велик шанс в еврокубки не отобраться. Не станем мудрить. Выбираем победу той команды, которой это больше надо. Букмекер обещает удвоить сыгравшую ставку на выигрыш флорентийцев. Постараемся воспользоваться такой щедростью.