Удинезе — Фиорентина, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнем туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле встретится с «Фиорентиной». Флорентийский клуб сохраняет математические шансы пробиться в еврокубки по итогам первенства и будет биться до последнего. Оцениваем шансы команд, присматриваясь к заманчивым котировкам.
Турнир: Серия А, 38-й тур
Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)
Главный судья: Маттео Марченаро
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Удинезе»
|26
|29
|54
|122-182
|«Фиорентина»
|54
|29
|26
|182-122
Последние пять матчей «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|11.05.2025
|«Удинезе»
1:2
«Монца»
Серия А
|03.05.2025
|«Кальяри»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|28.04.2025
|«Удинезе»
0:0
«Болонья»
Серия А
|23.04.2025
|«Торино»
2:0
«Удинезе»
Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Фиорентина»
3:2
«Болонья»
Серия А
|12.05.2025
|«Венеция»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|08.05.2025
|«Фиорентина»
2:2 ДВ
«Бетис»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Рома»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|01.05.2025
|«Бетис»
2:1
«Фиорентина»
Лига конференций
Последние пять матчей «Удинезе» и «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2024
|«Фиорентина»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|14.01.2024
|«Фиорентина»
2:2
«Удинезе»
Серия А
|24.09.2023
|«Удинезе»
0:2
«Фиорентина»
Серия А
|14.05.2023
|«Фиорентина»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|31.08.2022
|«Удинезе»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
За тур до финиша первенства «Фиорентина» занимает 7-е место, а «Удинезе» - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2. Интер
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Более мастеровитая и именитая «Фиорентина» предельно мотивированна перед заключительным туром. Не все зависит от самих «фиалок», но математическая вероятность обойти «Лацио» имеется. Правда, для этого флорентийца надо не только побеждать самим, но и ждать поражения римлян в домашней встрече с «Лечче». Вводные не самые веселые и обнадеживающие, но других не будет.
«Фиорентина» не может похвастать стабильностью игры и результатов, но команде осталось провести всего один матч. До привычного финала Лиги 4конференций «фиалки» этой весной не добрались, а по итогам национального первенства велик шанс в еврокубки не отобраться. Не станем мудрить. Выбираем победу той команды, которой это больше надо. Букмекер обещает удвоить сыгравшую ставку на выигрыш флорентийцев. Постараемся воспользоваться такой щедростью.
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Потери
«Удинезе»: Ловрич, Кристенсен (оба - дисквалификация). Товен, Пайеро, Браво, Камара (оба - травма)
«Фиорентина»: Катальди, Комуццо (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Удинезе» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Удинезе»
«Фиорентина»
Позиция
|Вратарь
|40. Окойе
30. Фальконе
Вратарь
|Защитник
|27. Кабазель
12. Жильбер
Защитник
|Защитник
|28. Соле
4. Гаспар
Защитник
|Защитник
|29. Бийол
6. Баскиритто
Защитник
|Полузащитник
|33. Земура
25. Галло
Защитник
|Полузащитник
|19. Эхизибуэ
29. Кулибали
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Карлстрем
20. Рамадани
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Саррага
14. Хельгасон
Полузащитник
|Нападающий
|14. Атта
37. Карлссон
Полузащитник
|Нападающий
|17. Лукка
50. Пьеротти
Нападающий
|Нападающий
|9. Дэвис
3. Ребич
Нападающий
|Главный тренер
|Коста Руньяич
Марко Джампаоло
Главный тренер
Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш гостевой команды оценен кэфом 2.00. Успех хозяев котируется за 3.75, а ничья идет за 3.70.
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В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 1:1. Победа гостей 0:1 идет за 7.50.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 2.40, а поставить на первый гол в матче от гостей предложено за 1.70. Вариант «никто не забьет» можно взять за 10.50.
На пару забитых мячей зрители рассчитывать вполне могут. За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.93, а ТМ 2.5 можно взять за очень близкие 1.90. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.78.
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