Уругвай - Венесуэла, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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На этой неделе пройдут матчи 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне Южной Америки. В Монтевидео встретятся сборные Уругвая и Венесуэлы. Анализируем шансы сторон на успех, отталкиваясь от предматчевых раскладов и актуальных трендов.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур
Стадион: «Сентенарио» (Монтевидео, Уругвай)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Уругвай
|19
|10
|5
|64-23
|Венесуэла
|5
|10
|19
|23-64
Последние пять игр сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.06.2025
Парагвай
2:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
25.03.2025
Боливия
0:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Уругвай
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Уругвай
3:2
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Венесуэлы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.06.2025
Венесуэла
2:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
26.03.2025
Венесуэла
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Эквадор
2:1
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|18.01.2025
|США
3:1
Венесуэла
Товарищеский матч
|20.11.2024
|Чили
4:2
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
После 15 туров уругвайцы делят пятое-шестое места по очкам с колумбийцами. Венесуэла идет седьмой.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|15
|11
|1
|3
|27-8
|34
|2. Эквадор
|15
|7
|6
|2
|13-5
|24
|3. Парагвай
|15
|6
|6
|3
|13-9
|24
|4. Бразилия
|15
|6
|4
|5
|20-16
|22
|5. Уругвай
|15
|5
|6
|4
|17-12
|21
|6. Колумбия
|15
|5
|6
|4
|18-14
|21
|7. Венесуэла
|15
|4
|6
|5
|15-17
|18
|8. Боливия
|15
|4
|2
|9
|14-32
|14
|9. Перу
|15
|2
|5
|8
|6-17
|11
|10. Чили
|15
|2
|4
|9
|9-22
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
В этом веке сборная Уругвая пропустила лишь один Кубок мира - в 2006 году в Германии. На четыре последних она неизменно отбиралась, а на ЧМ-2010 даже добралась до четвертого места.
В свою очередь Венесуэла никогда прежде не квалифицировалась в финальную стадию главного турнира четырехлетия. В этом цикле у нее есть реальный шанс совершить исторический рывок - если не напрямую, то «в объезд», через стыковые матчи. Задача-максимум команды Батисты на оставшиеся туры квалификации - шестое место, задача-минимум - седьмое. Гость Монтевидео максимально мотивирован, так что просто уругвайцам точно не будет.
Как для недавних аутсайдеров венесуэльцы не так уж много пропускают: всего 17 мячей в 15 матчах. Уругвайцы же в последнее время играют не слишком результативно. Четыре предыдущих игры у парней Марсело Бьельсы были «низовыми». Ожидаем чего-то подобного и в ночь со вторника на среду. Выбираем на этот матч комбо: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2.5.
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|Тип трансляции
|Условия
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Самый низкий коэффициент в маркете точного счета - 5.00 - зафиксирован напротив минимальной победы Уругвая - 1:0.
Коэффициент 2.40 на ТБ 2.5 предвещает небогатый на забитые мячи матч.
Легендарный бомбардир осенью 2024 года завершил карьеру в национальной команде.