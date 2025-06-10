Уругвай - Венесуэла, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В этом веке сборная Уругвая пропустила лишь один Кубок мира - в 2006 году в Германии. На четыре последних она неизменно отбиралась, а на ЧМ-2010 даже добралась до четвертого места.

В свою очередь Венесуэла никогда прежде не квалифицировалась в финальную стадию главного турнира четырехлетия. В этом цикле у нее есть реальный шанс совершить исторический рывок - если не напрямую, то «в объезд», через стыковые матчи. Задача-максимум команды Батисты на оставшиеся туры квалификации - шестое место, задача-минимум - седьмое. Гость Монтевидео максимально мотивирован, так что просто уругвайцам точно не будет.

Как для недавних аутсайдеров венесуэльцы не так уж много пропускают: всего 17 мячей в 15 матчах. Уругвайцы же в последнее время играют не слишком результативно. Четыре предыдущих игры у парней Марсело Бьельсы были «низовыми». Ожидаем чего-то подобного и в ночь со вторника на среду. Выбираем на этот матч комбо: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2.5.