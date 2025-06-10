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9 июня 8:29ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Уругвай - Венесуэла, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Двукратные чемпионы мира еще не обеспечили себе путевку на ЧМ-2026
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут матчи 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне Южной Америки. В Монтевидео встретятся сборные Уругвая и Венесуэлы. Анализируем шансы сторон на успех, отталкиваясь от предматчевых раскладов и актуальных трендов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Уругвай
Место в рейтинге ФИФА: 13

11.06.2025, Ср

02:00 МСК

 Венесуэла
Место в рейтинге ФИФА: 47

П1 - 1.48

Х - 3.95

П2 - 8.50

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур

Стадион: «Сентенарио» (Монтевидео, Уругвай)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Уругвай1910564-23
Венесуэла5101923-64

Последние пять игр сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025

Парагвай

2:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025

Боливия

0:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уругвай

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

16.11.2024Уругвай

3:2

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Венесуэлы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025

Венесуэла

2:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

26.03.2025

Венесуэла

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Эквадор

2:1

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

18.01.2025США

3:1

Венесуэла

Товарищеский матч

20.11.2024Чили

4:2

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После 15 туров уругвайцы делят пятое-шестое места по очкам с колумбийцами. Венесуэла идет седьмой.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина15111327-834
2. Эквадор1576213-524
3. Парагвай1566313-924
4. Бразилия1564520-1622
5. Уругвай1556417-1221
6. Колумбия1556418-1421
7. Венесуэла1546515-1718
8. Боливия1542914-3214
9. Перу152586-1711
10. Чили152499-2210

* Со сборной Эквадора сняты три очка.

Прогноз на матч

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В этом веке сборная Уругвая пропустила лишь один Кубок мира - в 2006 году в Германии. На четыре последних она неизменно отбиралась, а на ЧМ-2010 даже добралась до четвертого места. 

В свою очередь Венесуэла никогда прежде не квалифицировалась в финальную стадию главного турнира четырехлетия. В этом цикле у нее есть реальный шанс совершить исторический рывок - если не напрямую, то «в объезд», через стыковые матчи. Задача-максимум команды Батисты на оставшиеся туры квалификации - шестое место, задача-минимум - седьмое. Гость Монтевидео максимально мотивирован, так что просто уругвайцам точно не будет.

Как для недавних аутсайдеров венесуэльцы не так уж много пропускают: всего 17 мячей в 15 матчах. Уругвайцы же в последнее время играют не слишком результативно. Четыре предыдущих игры у парней Марсело Бьельсы были «низовыми». Ожидаем чего-то подобного и в ночь со вторника на среду. Выбираем на этот матч комбо: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Монтевидео запланирована на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила  невысокий коэффициент 1.48 на успех хозяев поля. Ничья идет в конторе за 3.95, а победа гостей - за 8.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Уругвай - Венесуэла?

Самый низкий коэффициент в маркете точного счета - 5.00 - зафиксирован напротив минимальной победы Уругвая - 1:0.

Будет ли результативным матч Уругвай - Венесуэла?

Коэффициент 2.40 на ТБ 2.5 предвещает небогатый на забитые мячи матч.

Будет ли играть Луис Суарес?

Легендарный бомбардир осенью 2024 года завершил карьеру в национальной команде. 

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