США — Канада, 21 февраля: где смотреть финал Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на пятницу, 21 февраля, в Бостоне состоится финал Турнира четырех наций. Довольно предсказуемо в решающем матче встретятся сборные США и Канады.
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Турнир: Турнир четырех наций. Финал
Стадион: «Ти Ди Гарден» (Бостон, США)
История последних матчей:
Победы
Поражения
Разница голов
|Канада
57
14
322-162
|США
14
57
162-322
Последние пять официальных матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|18.02.2025
|США
|1:2
|Швеция
|Турнир четырех наций
|16.02.2025
|Канада
|1:3
|США
|Турнир четырех наций
|14.02.2025
|Финляндия
|1:6
|США
|Турнир четырех наций
|21.05.2024
|Латвия
|3:6
|США
|ЧМ-2024
|19.05.2024
|США
|10:1
|Казахстан
|ЧМ-2024
Последние пять официальных матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|17.02.2025
|Канада
|5:3
|Финляндия
|Турнир четырех наций
|16.02.2025
|Канада
|1:3
|США
|Турнир четырех наций
|13.02.2025
|Канада
|4:3 ОТ
|Швеция
|Турнир четырех наций
|30.12.2024
|Канада
|2:4
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|28.12.2024
|Канада
|6:3
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
13.02.2025: Канада — Швеция — 3:4 ОТ
14.02.2025: США — Финляндия — 6:1
15.02.2025: Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ
16.02.2025: США — Канада — 3:1
17.02.2025: Канада — Финляндия —5:3
18.02.2025: Швеция — США — 2:1
21.02.2025: Финал
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
3
|2
|0
|1
|0
10-4
6
|2. Канада
3
|1
|1
|1
|0
10-9
5
|3. Швеция
3
|1
|0
|0
|2
8-9
5
|4. Финляндия
3
|0
|1
|2
|0
8-14
2
По ходу краткосрочного турнира сборная США выглядела ярче остальных. Была и встреча с Канадой, в которой «звездно-полосатые» взяли вверх. Стоит отметить, что тот матч игрался в Монреале, а финал состоится в Бостоне.
Сборная США досрочно гарантировала себе первое место в группе, что позволило игрокам сыграть не в полную силу в ничего уже с турнирной точки зрения не значащей встрече с Швецией. Так что переоценивать значимость результата проигранного шведам матча точно не стоит.
Букмекеры не видят фаворита финала, предлагая почти идентичные коэффициенты за победу каждого из соперников. Котировки показывают, что угадать имя победителя будет проблематично. Напомним, что Турнир четырех наций был организован в качестве замены матчу всех звезд НХЛ. Возможно, в финале развлекательная атмосфера будут иметь больший вес, чем спортивный принцип. Рассчитываем, что результативность окажет на должном уровне.
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|-
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Аналитики не видят записного фаворита в этом финале. Вероятность успеха канадцев в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентом 2,50, а на американцев можно поставить за 2.40. На ничью можно заключить пари за 4,40.
Четыре сборные играли на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
Этот турнир дебютный, так что победитель будет определен впервые.
Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:
США — 1,65
Канада — 3,10
Швеция — 15,00
Финляндия — 20,00
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