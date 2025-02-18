США — Канада, 21 февраля: где смотреть финал Турнира четырех наций, прогноз, статистика

По ходу краткосрочного турнира сборная США выглядела ярче остальных. Была и встреча с Канадой, в которой «звездно-полосатые» взяли вверх. Стоит отметить, что тот матч игрался в Монреале, а финал состоится в Бостоне.

Сборная США досрочно гарантировала себе первое место в группе, что позволило игрокам сыграть не в полную силу в ничего уже с турнирной точки зрения не значащей встрече с Швецией. Так что переоценивать значимость результата проигранного шведам матча точно не стоит.

Букмекеры не видят фаворита финала, предлагая почти идентичные коэффициенты за победу каждого из соперников. Котировки показывают, что угадать имя победителя будет проблематично. Напомним, что Турнир четырех наций был организован в качестве замены матчу всех звезд НХЛ. Возможно, в финале развлекательная атмосфера будут иметь больший вес, чем спортивный принцип. Рассчитываем, что результативность окажет на должном уровне.