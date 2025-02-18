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18 февраля 14:27ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

США — Канада, 21 февраля: где смотреть финал Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Северо-американские сборные встретятся в бостонском финале
Руслан Ипполитов

В ночь с четверга на пятницу, 21 февраля, в Бостоне состоится финал Турнира четырех наций. Довольно предсказуемо в решающем матче встретятся сборные США и Канады.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

США

21.02.2025, Пт

04:00 МСК

Канада

П1 - 2,50

Х - 4,40

П2 - 2,40

Турнир: Турнир четырех наций. Финал

Стадион: «Ти Ди Гарден» (Бостон, США)

Форма команд

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История последних матчей:

 

Победы

Поражения

Разница голов

Канада

57

14

322-162

США

14

57

162-322

Последние пять официальных матчей сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
18.02.2025США1:2ШвецияТурнир четырех наций
16.02.2025Канада1:3СШАТурнир четырех наций
14.02.2025Финляндия1:6СШАТурнир четырех наций
21.05.2024Латвия3:6СШАЧМ-2024
19.05.2024США10:1КазахстанЧМ-2024

Последние пять официальных матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
17.02.2025Канада5:3ФинляндияТурнир четырех наций
16.02.2025Канада1:3СШАТурнир четырех наций
13.02.2025Канада4:3 ОТШвецияТурнир четырех наций
30.12.2024Канада2:4«Штраубинг»Кубок Шпенглера
28.12.2024Канада6:3«Штраубинг»Кубок Шпенглера

Результаты

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13.02.2025: Канада — Швеция — 3:4 ОТ 

14.02.2025: США — Финляндия — 6:1

15.02.2025: Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ

16.02.2025: США — Канада — 3:1

17.02.2025: Канада — Финляндия —5:3

18.02.2025: Швеция — США — 2:1

21.02.2025: Финал

Турнирная таблица

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И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

3

2010

10-4

6

2. Канада

3

1110

10-9

5

3. Швеция

3

1002

8-9

5

4. Финляндия

3

0120

8-14

2

Прогноз на матч

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По ходу краткосрочного турнира сборная США выглядела ярче остальных. Была и встреча с Канадой, в которой «звездно-полосатые» взяли вверх. Стоит отметить, что тот матч игрался в Монреале, а финал состоится в Бостоне.

Сборная США досрочно гарантировала себе первое место в группе, что позволило игрокам сыграть не в полную силу в ничего уже с турнирной точки зрения не значащей встрече с Швецией. Так что переоценивать значимость результата проигранного шведам матча точно не стоит.

Букмекеры не видят фаворита  финала, предлагая почти идентичные коэффициенты за победу каждого из соперников. Котировки показывают, что угадать имя победителя будет проблематично.  Напомним, что Турнир четырех наций был организован в качестве замены матчу всех звезд НХЛ. Возможно, в финале развлекательная атмосфера будут иметь больший вес, чем спортивный принцип. Рассчитываем, что результативность окажет на должном уровне. 

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики не видят записного фаворита в этом финале. Вероятность успеха канадцев в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентом 2,50, а на американцев можно поставить за 2.40. На ничью можно заключить пари за 4,40.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные играли на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто раньше побеждал на турнире?

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Этот турнир дебютный, так что победитель будет определен впервые. 

Кто выиграет Турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:

США — 1,65

Канада — 3,10

Швеция — 15,00 

Финляндия — 20,00

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