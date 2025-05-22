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21 мая 13:52ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

США — Финляндия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Классная атака против надежной обороны
Александр Бокулёв

В четверг, 22 мая, пройдут четвертьфиналы чемпионата мира 2025 года по хоккею. В одном из них на льду встретятся сборные США и Финляндии. Чем завершится топовое противостояние грандов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

22.05.2025, Чт

17:20 МСК

Финляндия

П1 - 1,80

Х - 4,50

П2 - 3,80

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

США

33

10

40

256-272

Финляндия

40

10

33

272-256

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Чехия

2:5

США

Чемпионат мира

18.05.2025Казахстан

1:6

США

Чемпионат мира

17.05.2025США

6:3

Германия

Чемпионат мира

14.05.2025США

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

12.05.2025США

0:3

Швейцария

Чемпионат мира

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Словакия

1:2

Финляндия

Чемпионат мира

19.05.2025Канада

1:2 Б

Финляндия

Чемпионат мира

17.05.2025Финляндия

2:1

Латвия

Чемпионат мира

15.05.2025Финляндия

9:1

Словения

Чемпионат мира

12.05.2025Финляндия

1:2

Швеция

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Пары плей-офф

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1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия, 17:20 мск

Швейцария — Австрия, 17:20

Канада — Дания, 21:20

Швеция — Чехия, 21:20

Прогноз на матч

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Вязкая игра сборной Финляндии с надежной обороной против атакующей и результативной команды США. Интересная битва стилей, в которой букмекеры видят американцев фаворитами. В целом это ожидаемо, но финны набрали ход и доказали, что списывать их со счетов в контексте борьбы за медали не стоит. «Суоми» могут доставить немало проблем другим грандам, пусть у тех и сильнее составы.

Но важно, что ментально финская команда выглядит более ограниченной. Да, на топовые матчи эта сборная выходила заряженной, но игры с менее статусными соперниками давались порой непросто. Финны регулярно придумывали проблемы сами себе, и в целом их команда кажется менее сплоченной, чем американская.

Так что согласимся с букмекерами в том, что сборная США идет фаворитом. Но если финны предстанут лучшей версией себя, то нас наверняка будет ждать конкурентный матч. И с учетом того, что это плей-офф, всё-таки склоняемся именно к варианту с борьбой и интригой. В таком случае ждем как минимум по паре шайб от обеих команд.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу США Финляндия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная США

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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Сборная Финляндии

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Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);

Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);

Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,50 и 3,80 соответственно. Выигрыш США идет за 1,80.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных