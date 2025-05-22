США — Финляндия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Вязкая игра сборной Финляндии с надежной обороной против атакующей и результативной команды США. Интересная битва стилей, в которой букмекеры видят американцев фаворитами. В целом это ожидаемо, но финны набрали ход и доказали, что списывать их со счетов в контексте борьбы за медали не стоит. «Суоми» могут доставить немало проблем другим грандам, пусть у тех и сильнее составы.

Но важно, что ментально финская команда выглядит более ограниченной. Да, на топовые матчи эта сборная выходила заряженной, но игры с менее статусными соперниками давались порой непросто. Финны регулярно придумывали проблемы сами себе, и в целом их команда кажется менее сплоченной, чем американская.

Так что согласимся с букмекерами в том, что сборная США идет фаворитом. Но если финны предстанут лучшей версией себя, то нас наверняка будет ждать конкурентный матч. И с учетом того, что это плей-офф, всё-таки склоняемся именно к варианту с борьбой и интригой. В таком случае ждем как минимум по паре шайб от обеих команд.