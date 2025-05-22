США — Финляндия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В четверг, 22 мая, пройдут четвертьфиналы чемпионата мира 2025 года по хоккею. В одном из них на льду встретятся сборные США и Финляндии. Чем завершится топовое противостояние грандов?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|США
33
10
40
256-272
|Финляндия
40
10
33
272-256
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Чехия
2:5
США
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Казахстан
1:6
США
Чемпионат мира
|17.05.2025
|США
6:3
Германия
Чемпионат мира
|14.05.2025
|США
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|США
0:3
Швейцария
Чемпионат мира
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Словакия
1:2
Финляндия
Чемпионат мира
|19.05.2025
|Канада
1:2 Б
Финляндия
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Финляндия
2:1
Латвия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Финляндия
9:1
Словения
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Финляндия
1:2
Швеция
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия, 17:20 мск
Швейцария — Австрия, 17:20
Канада — Дания, 21:20
Швеция — Чехия, 21:20
Вязкая игра сборной Финляндии с надежной обороной против атакующей и результативной команды США. Интересная битва стилей, в которой букмекеры видят американцев фаворитами. В целом это ожидаемо, но финны набрали ход и доказали, что списывать их со счетов в контексте борьбы за медали не стоит. «Суоми» могут доставить немало проблем другим грандам, пусть у тех и сильнее составы.
Но важно, что ментально финская команда выглядит более ограниченной. Да, на топовые матчи эта сборная выходила заряженной, но игры с менее статусными соперниками давались порой непросто. Финны регулярно придумывали проблемы сами себе, и в целом их команда кажется менее сплоченной, чем американская.
Так что согласимся с букмекерами в том, что сборная США идет фаворитом. Но если финны предстанут лучшей версией себя, то нас наверняка будет ждать конкурентный матч. И с учетом того, что это плей-офф, всё-таки склоняемся именно к варианту с борьбой и интригой. В таком случае ждем как минимум по паре шайб от обеих команд.
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Смотреть встречу США — Финляндия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);
Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);
Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,50 и 3,80 соответственно. Выигрыш США идет за 1,80.
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