Юта — Детройт, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
21 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити местная «Юта» встретится «Детройтом». Первая в истории противостояния этих клубов игра состоялась в начале марта, и тогда выездную победу одержала «Юта». Теперь «Ред Уингз» постараются взять реванш. Обе команды на данный момент находятся за пределами первых восьмерок в турнирных таблицах своих конференций, но еще сохраняют шансы выйти в плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Юта»
25.03.2025, Вт
04:00 МСК
«Детройт Ред Уингз»
|П1 - 2.10
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Дельта-центр» (Солт-Лэйк-Сити, США)
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Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Юта»
6:4
«Тампа-Бэй»
|21.03.2025
|«Юта»
5:2
«Баффало»
|19.03.2025
|«Эдмонтон»
7:1
«Юта»
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
|15.03.2025
|«Сиэтл»
4:2
«Юта»
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Вегас»
6:3
«Детройт»
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Детройт»
3:0
«Вегас»
|15.03.2025
|«Каролина»
4:2
«Детройт»
|13.03.2025
|«Детройт»
7:3
«Баффало»
«Юта»
|Показатель
«Детройт»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Келлер
|76
Раймонд
70
|Снайпер (голы)
|Гюнтер
|25
Дебринкэт
32
|Ассистент (передачи)
|Келлер
|52
Раймонд
46
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Веймелка
|2.59
Лайон
2.77
Прогноз на матч «Даллас» - «Миннесота»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|69
|37
|5
|0
|2
|2
|23
|222-186
|88
|3. Флорида
|70
|35
|3
|4
|0
|3
|25
|225-190
|87
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|69
|34
|4
|2
|2
|3
|24
|243-187
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|71
|23
|7
|0
|1
|8
|32
|188-229
|69
|14. Питтсбург
|71
|20
|8
|1
|5
|5
|32
|210-257
|68
|15. Филадельфия
|71
|17
|6
|5
|3
|6
|34
|195-240
|65
|16. Баффало
|68
|21
|3
|3
|1
|5
|35
|212-241
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|69
|38
|2
|1
|3
|5
|20
|233-188
|90
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|6. Лос-Анджелес
|68
|33
|4
|1
|3
|6
|21
|196-175
|85
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|71
|26
|6
|4
|1
|6
|28
|214-207
|79
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|69
|22
|3
|1
|0
|8
|35
|178-224
|60
|15. Чикаго
|70
|17
|2
|1
|2
|7
|41
|186-250
|49
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Юта»: О'Брайен, Вялимяки (оба - травма)
«Детройт»: Копп, Мазур, Густафссон (асе - травма)
Отставание «Детройта» от проходного в плей-офф места в турнирной таблице Восточной конференции измеряется пятью баллами. Любая потеря очков заметно снизит и без того довольно скромные шансы «Ред Уингз» на попадание в кубковую стадию. В последних 11-ти играх «Красные Крылья» потерпели девять поражений, что довольно красноречиво описывает состояние команды.
«Юта» два своих последних матча проводила дома и в обоих случаях победила. В минувшее воскресенье в Солт-Лейк-Сити был повержен статусная «Тампа-Бэй» во главе с супербомбардиром Никитой Кучеровым. Букмекеры, судя по котировкам, не сильно верят в кубковые перспективы «Юты» (кэф на выход в плей-офф - 5.90), но команда Андре Туриньи способна преподнести своим болельщикам приятный сюрприз на финише регулярки первого сезона клуба. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время при общей результативности не меньше пяти голов.
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Опытный форвард не внесен в список травмированных и выйдет на лед. На счету 33-летнего нападающего в текущем сезоне 27 (9+18) очков в 67-ми матчах.
26-летний защитник обязательно примет участие в игре. Позапрошлый матче (на своем льду с «Баффало» - 5:2) стал для Сергачева лучшим в сезоне. Михаил забил два гола и стал самым результативным игроком матча. Всего на счету оборонца в текущем регулярном первенстве 45 (13+32) балла в 65-х встречах.
Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»
Букмекеры считают, что зрителям не придется скучать на трибунах, дожидаясь заброшенных шайб. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.77. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за 2.05.
Партнерский проект