Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 марта 8:47ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Юта — Детройт, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Проигравший сильно усложнит себе задачу выхода в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

21 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити местная «Юта» встретится «Детройтом». Первая в истории противостояния этих клубов игра состоялась в начале марта, и тогда выездную победу одержала «Юта». Теперь «Ред Уингз» постараются взять реванш. Обе команды на данный момент находятся за пределами первых восьмерок в турнирных таблицах своих конференций, но еще сохраняют шансы выйти в плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Юта»

25.03.2025, Вт

04:00 МСК

«Детройт Ред Уингз»

П1 - 2.10

Х - 4.40

П2 - 2.85

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Дельта-центр» (Солт-Лэйк-Сити, США)

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Форма команд

Свернуть

Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Юта»

6:4

«Тампа-Бэй»

21.03.2025«Юта»

5:2

«Баффало»

19.03.2025«Эдмонтон»

7:1

«Юта»

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

15.03.2025«Сиэтл»

4:2

«Юта»

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Вегас»

6:3

«Детройт»

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Детройт»

3:0

«Вегас»

15.03.2025«Каролина»

4:2

«Детройт»

13.03.2025«Детройт»

7:3

«Баффало»

Лидеры

Свернуть
 

«Юта»

Показатель

«Детройт»

Показатель

Бомбардир (очки)Келлер76

Раймонд

70

Снайпер (голы)Гюнтер25

Дебринкэт

32

Ассистент (передачи)Келлер52

Раймонд

46

Вратарь (коэфф. надежности)Веймелка2.59

Лайон

2.77

Прогноз на матч «Даллас» - «Миннесота»

Турнирное положение

Свернуть

Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина6937502223222-18688
3. Флорида7035340325225-19087
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй6934422324243-18785
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7123701832188-22969
14. Питтсбург7120815532210-25768
15. Филадельфия7117653634195-24065
16. Баффало6821331535212-24160

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас6938213520233-18890
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Эдмонтон70301101424229-20387
6. Лос-Анджелес6833413621196-17585
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7126641628214-20779
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл6922310835178-22460
15. Чикаго7017212741186-25049
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

Свернуть

«Юта»: О'Брайен, Вялимяки (оба - травма)

«Детройт»: Копп, Мазур, Густафссон (асе - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Отставание «Детройта» от проходного в плей-офф места в турнирной таблице Восточной конференции измеряется пятью баллами. Любая потеря очков заметно снизит и без того довольно скромные шансы «Ред Уингз» на попадание в кубковую стадию. В последних 11-ти играх «Красные Крылья» потерпели девять поражений, что довольно красноречиво описывает состояние команды.

«Юта» два своих последних матча проводила дома и в обоих случаях победила. В минувшее воскресенье в Солт-Лейк-Сити был повержен статусная «Тампа-Бэй» во главе с супербомбардиром Никитой Кучеровым. Букмекеры, судя по котировкам, не сильно верят в кубковые перспективы «Юты» (кэф на выход в плей-офф - 5.90), но команда Андре Туриньи способна преподнести своим болельщикам приятный сюрприз на финише регулярки первого сезона клуба. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время при общей результативности не меньше пяти голов. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET на победу «Юты» установили коэффициент 2.10. Успех в основное время «Детройта» котируется за 2.85. На ничью есть возможность заключить пари с кэфом 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграют ли за «Детройт» Владимир Тарасенко?

Свернуть

Опытный форвард не внесен в список травмированных и выйдет на лед. На счету 33-летнего нападающего в текущем сезоне 27 (9+18) очков в 67-ми матчах.

Сыграет ли за «Юту» Михаил Сергачев?

Свернуть

26-летний защитник обязательно примет участие в игре. Позапрошлый матче (на своем льду с «Баффало» - 5:2) стал для Сергачева лучшим в сезоне. Михаил забил два гола и стал самым результативным игроком матча. Всего на счету оборонца в текущем регулярном первенстве 45 (13+32) балла в 65-х встречах.

Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»

Будет ли много голов в матче «Юта» - «Детройт»?

Свернуть

Букмекеры считают, что зрителям не придется скучать на трибунах, дожидаясь заброшенных шайб. За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предлагается коэффициент 1.77. Заключить пари на то, что заброшенных шайб случится меньше пяти (ТМ 4.5), можно за 2.05.  

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров