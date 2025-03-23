Юта — Детройт, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Отставание «Детройта» от проходного в плей-офф места в турнирной таблице Восточной конференции измеряется пятью баллами. Любая потеря очков заметно снизит и без того довольно скромные шансы «Ред Уингз» на попадание в кубковую стадию. В последних 11-ти играх «Красные Крылья» потерпели девять поражений, что довольно красноречиво описывает состояние команды.

«Юта» два своих последних матча проводила дома и в обоих случаях победила. В минувшее воскресенье в Солт-Лейк-Сити был повержен статусная «Тампа-Бэй» во главе с супербомбардиром Никитой Кучеровым. Букмекеры, судя по котировкам, не сильно верят в кубковые перспективы «Юты» (кэф на выход в плей-офф - 5.90), но команда Андре Туриньи способна преподнести своим болельщикам приятный сюрприз на финише регулярки первого сезона клуба. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время при общей результативности не меньше пяти голов.