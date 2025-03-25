Тампа-Бэй — Питтсбург, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Шансы «Питтсбурга» пробиться в плей-офф крайне малы, а вот игроки «Тампы» отлично мотивированы на финише регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции «Молнии» всего на два балла отстают от идущего четвертым «Торонто». Рокировка в таблице с «Кленовыми Листьями» обеспечит «Лайтнинг» преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.

Две вои последние встречи «Тампа-Бэй» проиграла, но оба матча команда Кучерова проводила на выезде. Теперь «Молнии» сыграют на своем льду, что станет для них несомненным плюсом. «Питтсбург» едет в Тампу после поражения, но вряд ли можно поставить «Пингвинам» в укор проигрыш в серии буллитов в выездной встрече с действующим обладателем Кубка Стэнли - «Флоридой».

На бумаге все довольно просто. Хозяева представляются явными фаворитами. В их пользу и сделаем выбор.