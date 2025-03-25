Тампа-Бэй — Питтсбург, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
26 марта, когда московские часы будут показывать 02:00, на льду «Амали-Арены» будет произведено первое вбрасывание в матче «Тампа-Бэй» - «Питтсбург». Гости сохраняют лишь призрачные шансы пробиться в плей-офф, а вот «Молниям» есть за что сражаться на финише регулярного первенства. Один шаг вверх в турнирной таблице обеспечит команде Никиты Кучерова преимущество своей площадки в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
26.03.2025, Ср
02:00 МСК
«Питтсбург Пингвинз»
|П1 - 1.61
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Амали-Арена» (Тампа, США)
ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ 3 000 ОТ WINLINE
Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.03.2005
|«Флорида»
4:3 Б
«Питтсбург»
|22.03.2005
|«Питтсбург»
6:3
«Коламбус»
|19.03.2005
|«Питтсбург»
2:4
«Айлендерс»
|15.03.2025
|«Питтсбург»
7:3
«Нью-Джерси»
|14.03.2025
|«Питтсбург»
5:3
«Сент-Луис»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.03.2025
|«Вегас»
4:2
«Тампа-Бэй»
|23.03.2025
|«Юта»
6:4
«Тампа-Бэй»
|21.03.2025
|«Даллас»
2:3 Б
«Тампа-Бэй»
|18.03.2025
|«Тампа-Бэй»
2:0
«Филадельфия»
|16.03.2025
|«Бостон»
2:6
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Питтсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.01.2025
|«Питтсбург»
2:5
«Тампа-Бэй»
|20.11.2024
|«Питтсбург»
2:3 ОТ
«Тампа-Бэй»
|06.04.2024
|«Питтсбург»
5:4
«Тампа-Бэй»
|07.12.2023
|«Тампа-Бэй»
3:1
«Питтсбург»
|01.12.2023
|«Тампа-Бэй»
2:4
«Питтсбург»
«Питтсбург»
|Показатель
«Тампа»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кросби
|78
Кучеров
98
|Снайпер (голы)
|Ракелль
|32
Гюнцель
34
|Ассистент (передачи)
|Кросби
|53
Кучеров
68
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Джерри
|3.11
Василевский
2.24
Угадай, в каком матче Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, и WINLINE удвоит выигрыш
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|72
|33
|3
|1
|2
|5
|28
|214-190
|81
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Айлендерс
|70
|25
|5
|2
|2
|8
|28
|193-209
|74
|10. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|11. Коламбус
|70
|23
|4
|5
|1
|8
|29
|225-233
|73
|12. Детройт
|70
|25
|5
|3
|0
|6
|31
|203-222
|72
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|70
|36
|7
|2
|2
|2
|21
|237-182
|94
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|71
|32
|5
|3
|2
|3
|26
|195-198
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Ванкувер
|71
|25
|5
|3
|1
|11
|26
|201-217
|78
|10. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|11. Юта
|71
|24
|7
|1
|3
|8
|28
|203-216
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Питтсбург»: Ши, Бломквист, Жозеф, Бемстрем, Новак (все - травма)
«Тампа-Бэй»: нет потерь
Шансы «Питтсбурга» пробиться в плей-офф крайне малы, а вот игроки «Тампы» отлично мотивированы на финише регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции «Молнии» всего на два балла отстают от идущего четвертым «Торонто». Рокировка в таблице с «Кленовыми Листьями» обеспечит «Лайтнинг» преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.
Две вои последние встречи «Тампа-Бэй» проиграла, но оба матча команда Кучерова проводила на выезде. Теперь «Молнии» сыграют на своем льду, что станет для них несомненным плюсом. «Питтсбург» едет в Тампу после поражения, но вряд ли можно поставить «Пингвинам» в укор проигрыш в серии буллитов в выездной встрече с действующим обладателем Кубка Стэнли - «Флоридой».
На бумаге все довольно просто. Хозяева представляются явными фаворитами. В их пользу и сделаем выбор.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Кучеров является самым результативным игроком «Лайтнинг» и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Лиги. Андрей Василевский - первый номером «Молний». Оба россиянина непременно сыграют с «Пингвинами».
Опытный форвард обязательно выйдет на лед. На счету 38-летнего форварда в сезоне 46 (15+31) очков в 62-х матах.
На то, что в матче будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) можно поставить с коэффициентом 1.66. ТМ 5.5 идет за весомые 2.20.
Партнерский проект