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25 марта 6:22ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Тампа-Бэй — Питтсбург, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Кучеров против Малкина
Руслан Ипполитов

 

26 марта, когда московские часы будут показывать 02:00, на льду «Амали-Арены» будет произведено первое вбрасывание в матче «Тампа-Бэй» - «Питтсбург». Гости сохраняют лишь призрачные шансы пробиться в плей-офф, а вот «Молниям» есть за что сражаться на финише регулярного первенства. Один шаг вверх в турнирной таблице обеспечит команде Никиты Кучерова преимущество своей площадки в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

26.03.2025, Ср

02:00 МСК

«Питтсбург Пингвинз»

П1 - 1.61

Х - 4.60

П2 - 4.60

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Амали-Арена» (Тампа, США)

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Форма команд

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Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.03.2005«Флорида»

4:3 Б

«Питтсбург»

22.03.2005«Питтсбург»

6:3

«Коламбус»

19.03.2005«Питтсбург»

2:4

«Айлендерс»

15.03.2025«Питтсбург»

7:3

«Нью-Джерси»

14.03.2025«Питтсбург»

5:3

«Сент-Луис»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.03.2025«Вегас»

4:2

«Тампа-Бэй»

23.03.2025«Юта»

6:4

«Тампа-Бэй»

21.03.2025«Даллас»

2:3 Б

«Тампа-Бэй»

18.03.2025«Тампа-Бэй»

2:0

«Филадельфия»

16.03.2025«Бостон»

2:6

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Питтсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.01.2025«Питтсбург»

2:5

«Тампа-Бэй»

20.11.2024«Питтсбург»

2:3 ОТ

«Тампа-Бэй»

06.04.2024«Питтсбург»

5:4

«Тампа-Бэй»

07.12.2023«Тампа-Бэй»

3:1

«Питтсбург»

01.12.2023«Тампа-Бэй»

2:4

«Питтсбург»

Лидеры

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«Питтсбург»

Показатель

«Тампа»

Показатель

Бомбардир (очки)Кросби78

Кучеров

98

Снайпер (голы)Ракелль32

Гюнцель

34

Ассистент (передачи)Кросби53

Кучеров

68

Вратарь (коэфф. надежности)Джерри3.11

Василевский

2.24

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Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7233312528214-19081
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Айлендерс7025522828193-20974
10. Рейнджерс7131210631213-21374
11. Коламбус7023451829225-23373
12. Детройт7025530631203-22272
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас7036722221237-18294
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7132532326195-19885
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Ванкувер71255311126201-21778
10. Калгари6926432925182-20377
11. Юта7124713828203-21675
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Питтсбург»: Ши, Бломквист, Жозеф, Бемстрем, Новак (все - травма)

«Тампа-Бэй»: нет потерь

Прогноз на матч

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Шансы «Питтсбурга» пробиться в плей-офф крайне малы, а вот игроки «Тампы» отлично мотивированы на финише регулярки. В турнирной таблице Восточной конференции «Молнии» всего на два балла отстают от идущего четвертым «Торонто». Рокировка в таблице с «Кленовыми Листьями» обеспечит «Лайтнинг» преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.

Две вои последние встречи «Тампа-Бэй» проиграла, но оба матча команда Кучерова проводила на выезде. Теперь «Молнии» сыграют на своем льду, что станет для них несомненным плюсом. «Питтсбург» едет в Тампу после поражения, но вряд ли можно поставить «Пингвинам» в укор проигрыш в серии буллитов в выездной встрече с действующим обладателем Кубка Стэнли - «Флоридой».

На бумаге все довольно просто. Хозяева представляются явными фаворитами. В их пользу и сделаем выбор.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline считают хозяев очевидными фаворитами. На победу «Тампы» установлен коэффициент 1.61. Успех в основное время «Питтсбурга» котируется за 4.60. На ничью есть возможность заключить пари с кэфом 4.60.

Вопросы и ответы

Сыграют ли за «Тампу-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров?

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Кучеров является самым результативным игроком «Лайтнинг» и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Лиги. Андрей Василевский - первый номером «Молний». Оба россиянина непременно сыграют с «Пингвинами». 

Сыграет ли за «Питтсбург» Евгений Малкин?

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Опытный форвард обязательно выйдет на лед. На счету 38-летнего форварда в сезоне 46 (15+31) очков в 62-х матах.

Будет ли много голов в матче «Тампа-Бэй» - «Питтсбург»?

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На то, что в матче будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) можно поставить с коэффициентом 1.66. ТМ 5.5 идет за весомые 2.20.

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