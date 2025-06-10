Узбекистан - Катар, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Во вторник, 10 июня, футболисты сборной Узбекистана с особыми эмоциями выйдут на поле родного стадиона. Они впервые в истории сыграют в статусе финалистов чемпионата мира. Символично, что это произойдет в матче против хозяев ЧМ-2022 - катарцев. Изучаем линии легальных букмекеров на предстоящую встречу и выбираем интересные варианты для пари.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 10-й тур
Стадион: Humo Arena (Ташкент, Узбекистан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Узбекистан
|9
|3
|4
|27-17
|Катар
|4
|3
|9
|17-27
Последние пять игр сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|ОАЭ
0:0
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Иран
2:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2024
|Узбекистан
1:0
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|27.01.2025
|Узбекистан
0:0
Иордания
Товарищеский матч
|19.11.2024
|КНДР
0:1
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Катара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|Катар
1:0
Иран
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Кыргызстан
3:1
Катар
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2024
|Катар
5:1
КНДР
Отбор ЧМ-2026
|27.12.2024
|Кувейт
1:1
Катар
Кубок Персидского залива
|24.12.2024
|Оман
2:1
Катар
Кубок Персидского залива
Последние пять игр сборных Узбекистана и Катара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.11.2024
|Катар
3:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|03.02.2024
|Катар
1:1, пен. 3:2
Узбекистан
Кубок Азии
|16.10.2018
|Узбекистан
2:0
Катар
Товарищеский матч
|28.03.2017
|Узбекистан
1:0
Катар
Отбор ЧМ-2018
|06.09.2016
|Катар
0:1
Узбекистан
Отбор ЧМ-2018
За тур до конца третьего раунда отбора в зоне Азии сборная Узбекистана гарантировала себе как минимум второе место, тогда как Катар борется за третье.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|9
|6
|2
|1
|16-8
|20
|2. Узбекистан
|9
|5
|3
|1
|11-7
|18
|3. ОАЭ
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|4. Катар
|9
|4
|1
|4
|17-21
|13
|5. Кыргызстан
|9
|2
|1
|6
|11-17
|7
|6. КНДР
|9
|0
|3
|6
|9-18
|3
Сборная Узбекистана еще в прошлом туре добилась эпохального для себя успеха. Нулевая ничья в Эмиратах вывела команду Тимура Кападзе напрямую в финальную стадию ЧМ-2026. Из всех стран бывшего СССР Узбекистан первым гарантировал себе поездку следующим летом в Северную Америку. Как бы Хусанов, Шомуродов и компания ни сыграли в заключительном туре, футбольный праздник в стране уже ничто не отменит и не омрачит.
Для команды Катара игра в Ташкенте тоже, по сути дела, уже выставочная. Выше третьего места ей не подняться, ниже четвертого - не опуститься. А это значит участие в дополнительном, четвертом раунде отбора. Но третий обе команды постараются закрыть красиво, сыграть для болельщика. Поэтому ставка на обоюдное взятие ворот в данном случае выглядит вполне перспективной.
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БК Winline оценила вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. На Катар он гораздо выше - 4.09. Котировка на ничью (3.35) тоже выглядит весьма привлекательно.
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Котировки букмекеров и статистика говорят в пользу команды Кападзе. На девять побед в этой паре у Узбекистана приходится всего четыре поражения при трех ничьих.
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Нет, сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную стадию Кубка мира.
23-й чемпионат Кубок мира примут три страны: США, Канада и Мексика.