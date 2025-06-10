Узбекистан - Катар, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Узбекистана еще в прошлом туре добилась эпохального для себя успеха. Нулевая ничья в Эмиратах вывела команду Тимура Кападзе напрямую в финальную стадию ЧМ-2026. Из всех стран бывшего СССР Узбекистан первым гарантировал себе поездку следующим летом в Северную Америку. Как бы Хусанов, Шомуродов и компания ни сыграли в заключительном туре, футбольный праздник в стране уже ничто не отменит и не омрачит.

Для команды Катара игра в Ташкенте тоже, по сути дела, уже выставочная. Выше третьего места ей не подняться, ниже четвертого - не опуститься. А это значит участие в дополнительном, четвертом раунде отбора. Но третий обе команды постараются закрыть красиво, сыграть для болельщика. Поэтому ставка на обоюдное взятие ворот в данном случае выглядит вполне перспективной.