Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 июня 12:01ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Узбекистан - Катар, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Встреча соседей по рейтингу ФИФА
Валентин Васильев

Во вторник, 10 июня, футболисты сборной Узбекистана с особыми эмоциями выйдут на поле родного стадиона. Они впервые в истории сыграют в статусе финалистов чемпионата мира. Символично, что это произойдет в матче против хозяев ЧМ-2022 - катарцев.  Изучаем линии легальных букмекеров на предстоящую встречу и выбираем интересные варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 57

10.06.2025, Вт

16:45 МСК

Катар
Место в рейтинге ФИФА: 55

П1 - 1.87

Х - 3.35

П2 - 4.09

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 10-й тур

Стадион: Humo Arena (Ташкент, Узбекистан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Узбекистан 93427-17
Катар43917-27

Последние пять игр сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025ОАЭ

0:0

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Иран

2:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

20.03.2024Узбекистан

1:0

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

27.01.2025Узбекистан

0:0

Иордания

Товарищеский матч

19.11.2024КНДР

0:1

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Катара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025Катар

1:0

Иран

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Кыргызстан

3:1

Катар

Отбор ЧМ-2026

20.03.2024Катар

5:1

КНДР

Отбор ЧМ-2026

27.12.2024Кувейт

1:1

Катар

Кубок Персидского залива

24.12.2024Оман

2:1

Катар

Кубок Персидского залива

Последние пять игр сборных Узбекистана и Катара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.11.2024Катар

3:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

03.02.2024Катар

1:1, пен. 3:2

Узбекистан

Кубок Азии

16.10.2018Узбекистан

2:0

Катар

Товарищеский матч

28.03.2017Узбекистан

1:0

Катар

Отбор ЧМ-2018

06.09.2016Катар

0:1

Узбекистан

Отбор ЧМ-2018

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до конца третьего раунда отбора в зоне Азии сборная Узбекистана гарантировала себе как минимум второе место, тогда как Катар борется за третье. 

КомандыИВНПМО
1. Иран962116-820
2. Узбекистан953111-718
3. ОАЭ942314-714
4. Катар941417-2113
5. Кыргызстан921611-177
6. КНДР90369-183

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Узбекистана еще в прошлом туре добилась эпохального для себя успеха. Нулевая ничья в Эмиратах вывела команду Тимура Кападзе напрямую в финальную стадию ЧМ-2026. Из всех стран бывшего СССР Узбекистан первым гарантировал себе поездку следующим летом в Северную Америку. Как бы Хусанов, Шомуродов и компания ни сыграли в заключительном туре, футбольный праздник в стране уже ничто не отменит и не омрачит.

Для команды Катара игра в Ташкенте тоже, по сути дела, уже выставочная. Выше третьего места ей не подняться, ниже четвертого - не опуститься. А это значит участие в дополнительном, четвертом раунде отбора. Но третий обе команды постараются закрыть красиво, сыграть для болельщика. Поэтому ставка на обоюдное взятие ворот в данном случае выглядит вполне перспективной. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть


На территории Российской Федерации игру в Ташкенте покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline оценила вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. На Катар он гораздо выше - 4.09. Котировка на ничью (3.35) тоже выглядит весьма привлекательно.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Узбекистан - Катар?

Котировки букмекеров и статистика говорят в пользу команды Кападзе. На девять побед в этой паре у Узбекистана приходится всего четыре поражения при трех ничьих.

Где бесплатно смотреть матч Узбекистан - Катар?

Легальные букмекеры России проведут графические трансляции из Ташкента, а спортивные СМИ - текстовые.

Участвовала ли сборная Узбекистана на чемпионатах мира?

Свернуть

Нет, сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную стадию Кубка мира. 

Где пройдет чемпионат мира по футболу 2026  года?

Свернуть

23-й чемпионат Кубок мира примут три страны: США, Канада и Мексика.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer235 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer235 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer569 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer190 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных