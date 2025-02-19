Валенсия - Атлетико, 22 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, трансляция, составы, прогноз

«Матрасники» несомненные фавориты предстоящей встречи, но команда Диего Симеоне умеет создавать себе проблемы в самый неподходящий момент. На родной «Месталье» «Валенсия» может упереться, что не пойдет на пользу результативности и зрелищности матча.

Очень привлекательной представляется ставка на победу «Атлетико» с любым счетом, за предлагается заманчивый коэффициент. Но выбор сделаем в пользу низового матча, немного при этом подстраховавшись. В пяти последних встречах соперников одна из команд уходила с поля без забитых голов. Уточним, что четырежды это была «Валенсия». Можно поставить на то, что забьет только мадридский клуб, но чуть сгладим углы. Прогнозируем, что голами отметиться в этом матче лишь один из соперников.