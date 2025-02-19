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19 февраля 15:08ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Валенсия - Атлетико, 22 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, трансляция, составы, прогноз

Поднимутся ли «матрасники» на первую строчку?
Руслан Ипполитов

В субботу, 22-го февраля, на знаменитом стадионе «Месталья» встретятся «Валенсия» и «Атлетико». Соперники в национальном первенстве решают совсем разные задачи. «Летучие мыши» находятся в зоне вылета, а мадридский клуб может по итогам тура возглавить турнирную таблицу Примеры.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Валенсия» (Валенсия) 

22.02.2024, Сб

20:30 МСК

«Атлетико» (Мадрид) 

П1 - 4.30

Х - 3.35

П2 - 1.92

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 25-й тур

Стадион:  «Месталья» (Валенсия, Испания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Валенсия»665082283-307
«Атлетико»825066307-283

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Вильярреал»1:1«Валенсия»Примера
09.02.2025«Валенсия»2:0«Леганес»Примера
05.02.2025«Валенсия»0:5«Барселона»Кубок Испании
02.02.2025«Валенсия»

2:1

«Сельта»

Примера

26.01.2025«Барселона»7:1«Валенсия»Примера

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Атлетико»1:1«Сельта»Примера
08.02.2025«Реал»1:1«Атлетико»Примера
04.02.2025«Атлетико»5:0«Хетафе»Кубок Испании
01.02.2025«Атлетико»2:0«Мальорка»Примера
29.01.2025«Зальцбург»1:4«Атлетико»Лига чемпионов

Турнирное положение

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«Атлетико» перед 25-м туром Ла Лиги занимает 3-е место в турнирной таблице, а «Валенсия» - 3-е с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона24163565-2551
2. Реал Мадрид24156352-2351
3. Атлетико24148239-1650
4. Атлетик24129337-2145
5. Вильярреал24118547-3541
6. Райо Вальекано2498727-2535
7. Мальорка241041023-3034
8. Бетис2488830-3132
9. Осасуна24711629-3332
10. Жирона24941132-3531
11. Реал Сосьедад24941120-2331
12. Севилья2487929-3431
13. Хетафе2479820-1830
14. Сельта24851135-3829
15. Эспаньол24661223-3624
16. Леганес24591022-3524
17. Лас-Пальмас24651329-4123
18. Валенсия24581125-3823
19. Алавес24571228-3822
20. Вальядолид24431715-5215

Прогноз на матч

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«Матрасники» несомненные фавориты предстоящей встречи, но команда Диего Симеоне умеет создавать себе проблемы в самый неподходящий момент. На родной «Месталье» «Валенсия» может упереться, что не пойдет на пользу результативности и зрелищности матча.

Очень привлекательной представляется ставка на победу «Атлетико» с любым счетом, за предлагается заманчивый коэффициент. Но выбор сделаем в пользу низового матча, немного при этом подстраховавшись. В пяти последних встречах соперников одна из команд уходила с поля без забитых голов. Уточним, что четырежды это была «Валенсия». Можно поставить на то, что забьет только мадридский клуб, но чуть сгладим углы. Прогнозируем, что голами отметиться в этом матче лишь один из соперников.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «Матч ТВ»  покажет встречу «Валенсия» - «Атлетико» в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Валенсия»:  Коррея (травма)

«Атлетико»: Барриос (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Атлетико»:

Позиция«Валенсия»«Атлетико»Позиция
Вратарь25. Мамардашвили1. МуссоВратарь
Защитник20. Фулкье3. АспиликуэтаЗащитник
Защитник15. Таррега2. ХименесЗащитник
Защитник3. Москера14. ЛьорентеЗащитник
Защитник22. Гайя20. ВитсельПолузащитник
Полузащитник16. Лопес4. ГалахерПолузащитник
Полузащитник 8. Герра6. КокеПолузащитник 
Полузащитник18. Вайя12. ЛиноПолузащитник
Полузащитник10. Алмейда10. КорреаПолузащитник
Нападающий22. Риоха9. СерлотНападающий
Нападающий9. Дуро7. ГризманнНападающий
Главный тренерКарлос КорберанДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае победы «Валенсии» FONBET умножит номинал ставки на 4.30. Заключить пари на ничью можно за 3.35.  Вероятность выигрыша «Атлетико» оценена коэффициентом 1.92.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Валенсия» - «Атлетико»?

Букмекеры не ждут в этом матче большого количества голов. Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.50) дают за «сухую» ничью и минимальную победу мадридцев 0:1. Сыгравшая ставка на итоговые 1:1 будет рассчитана по кэфу 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Валенсия» - «Атлетико»?

Телеканал «Матч!» покажет встречу в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Испании?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Реал» - 2.05
  2. «Барселона» - 2.10
  3. «Атлетико» - 8.00
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