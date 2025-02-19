Валенсия - Атлетико, 22 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В субботу, 22-го февраля, на знаменитом стадионе «Месталья» встретятся «Валенсия» и «Атлетико». Соперники в национальном первенстве решают совсем разные задачи. «Летучие мыши» находятся в зоне вылета, а мадридский клуб может по итогам тура возглавить турнирную таблицу Примеры.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Валенсия» (Валенсия)
22.02.2024, Сб
20:30 МСК
«Атлетико» (Мадрид)
|П1 - 4.30
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 25-й тур
Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Валенсия»
|66
|50
|82
|283-307
|«Атлетико»
|82
|50
|66
|307-283
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Вильярреал»
|1:1
|«Валенсия»
|Примера
|09.02.2025
|«Валенсия»
|2:0
|«Леганес»
|Примера
|05.02.2025
|«Валенсия»
|0:5
|«Барселона»
|Кубок Испании
|02.02.2025
|«Валенсия»
2:1
«Сельта»
Примера
|26.01.2025
|«Барселона»
|7:1
|«Валенсия»
|Примера
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Атлетико»
|1:1
|«Сельта»
|Примера
|08.02.2025
|«Реал»
|1:1
|«Атлетико»
|Примера
|04.02.2025
|«Атлетико»
|5:0
|«Хетафе»
|Кубок Испании
|01.02.2025
|«Атлетико»
|2:0
|«Мальорка»
|Примера
|29.01.2025
|«Зальцбург»
|1:4
|«Атлетико»
|Лига чемпионов
«Атлетико» перед 25-м туром Ла Лиги занимает 3-е место в турнирной таблице, а «Валенсия» - 3-е с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|24
|16
|3
|5
|65-25
|51
|2. Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|3. Атлетико
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|4. Атлетик
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5. Вильярреал
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6. Райо Вальекано
|24
|9
|8
|7
|27-25
|35
|7. Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8. Бетис
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9. Осасуна
|24
|7
|11
|6
|29-33
|32
|10. Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|11. Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|12. Севилья
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|13. Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|14. Сельта
|24
|8
|5
|11
|35-38
|29
|15. Эспаньол
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16. Леганес
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17. Лас-Пальмас
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18. Валенсия
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19. Алавес
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20. Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
«Матрасники» несомненные фавориты предстоящей встречи, но команда Диего Симеоне умеет создавать себе проблемы в самый неподходящий момент. На родной «Месталье» «Валенсия» может упереться, что не пойдет на пользу результативности и зрелищности матча.
Очень привлекательной представляется ставка на победу «Атлетико» с любым счетом, за предлагается заманчивый коэффициент. Но выбор сделаем в пользу низового матча, немного при этом подстраховавшись. В пяти последних встречах соперников одна из команд уходила с поля без забитых голов. Уточним, что четырежды это была «Валенсия». Можно поставить на то, что забьет только мадридский клуб, но чуть сгладим углы. Прогнозируем, что голами отметиться в этом матче лишь один из соперников.
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Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу «Валенсия» - «Атлетико» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Валенсия»: Коррея (травма)
«Атлетико»: Барриос (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Валенсия»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|25. Мамардашвили
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|20. Фулкье
|3. Аспиликуэта
|Защитник
|Защитник
|15. Таррега
|2. Хименес
|Защитник
|Защитник
|3. Москера
|14. Льоренте
|Защитник
|Защитник
|22. Гайя
|20. Витсель
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Лопес
|4. Галахер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Герра
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Вайя
|12. Лино
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Алмейда
|10. Корреа
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Риоха
|9. Серлот
|Нападающий
|Нападающий
|9. Дуро
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Карлос Корберан
|Диего Симеоне
|Главный тренер
В случае победы «Валенсии» FONBET умножит номинал ставки на 4.30. Заключить пари на ничью можно за 3.35. Вероятность выигрыша «Атлетико» оценена коэффициентом 1.92.
Букмекеры не ждут в этом матче большого количества голов. Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.50) дают за «сухую» ничью и минимальную победу мадридцев 0:1. Сыгравшая ставка на итоговые 1:1 будет рассчитана по кэфу 7.00.
Телеканал «Матч!» покажет встречу в прямом эфире.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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