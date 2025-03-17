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17 марта 15:47ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Ванкувер — Виннипег, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Кэнакс» против лучшей команды лиги
Руслан Ипполитов

 

19 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» - «Виннипег». Гости возглавляют сводную таблицу НХЛ и уже давно обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. Хозяева отчаянно запрыгнуть на подножку уходящего в плей-офф поезда. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ванкувер Кэнакс»

19.03.2025, Ср

05:00 МСК

«Виннипег Джетс»

П1 - 2.85

Х - 4.20

П2 - 2.15

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Ванкувер»142890-134
«Виннипег»2814134-90

Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

16.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Чикаго»

13.03.2025«Калгари»

3:4 Б

«Ванкувер»

12.03.2025«Ванкувер»

2:4

«Монреаль»

10.03.2025«Ванкувер»

1:4

«Даллас»

Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Сиэтл»

2:3 ОТ

«Виннипег»

15.03.2025«Виннипег»

4:1

«Даллас»

12.03.2025«Виннипег»

2:1

«Рейнджерс»

10.03.2025«Каролина»

4:2

«Виннипег»

08.03.2025«Нью-Джерси»

1:6

«Виннипег»

Последние пять матчей «Ванкувера» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.01.2025«Виннипег»

6:1

«Ванкувер»

19.04.2024«Виннипег»

4:2

«Ванкувер»

10.03.2024«Ванкувер»

5:0

«Виннипег»

18.02.2024«Ванкувер»

2:4

«Виннипег»

08.01.2023«Виннипег»

7:4

«Ванкувер»

Лидеры

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«Ванкувер»

Показатель

«Виннипег»

Показатель

Бомбардир (очки)Хьюз63

Коннор

85

Снайпер (голы)Дебраск23

Коннор

36

Ассистент (передачи)Хьюз47

Коннор

49

Вратарь (коэфф. надежности)Ланкинен2.53

Хеллибак

1.99

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6724530629194-21170
12. Айлендерс6624421728179-19668
13. Бостон6823701730184-21868
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6531413620185-16981
7. Миннесота6729532325184-19379
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6524332924169-19071
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545
Прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»

Потери

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«Ванкувер»: Юульсен, Демко, Хитил (все - травма)

«Виннипег»: Пионк (травма)

Прогноз на матч

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Если в январе-феврале «Виннипег» выдал 11-матчевую победную серию, то, начиная с последнего дня весны, «Джетс» взяли вверх лишь в пяти встречах из девяти. Впрочем, три последние игры регулярки завершились успешно для канадского клуба, так что говорить о кризисе точно не приходится. Команду Скотта Арниела, наряду с прошлогодними финалистами плейф-офф - «Флоридой» и «Эдмонтоном» - многие специалисты называют главным претендентом на победу в Кубке Стэнли-2025. Не сложно догадаться, что даже на своем льду, обыграть такого соперника - задача крайне трудновыполнимая.

Вполне закономерно «Виннипег» превосходит «Ванкувер» почти во всех статистических показателях. Но один из своих главных козырей разыграть гостям будет проблематично. «Джетс» очень хороши при игре в большинстве, реализуя почти каждое 3-е удаление соперников (57 из 84). Но «Кэнакс» имеют хороший показатель игры в меньшинстве (82,7 %), превосходя в этом игровом компоненте даже своего ближайшего соперника (79,2%).

«Кэнакс» будут отчаянно биться за победу, но все же шансов на успех у «Джетс» значительно больше. Пройти мимо довольно привлекательного коэффициента на выигрыш гостей сложно. Так и не станем этого делать.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI предлагают более высокий коэффициент на победу «Ванкувера» (2.85), чем на успех гостей (2.15). На ничью можно поставить за 4.20.

Вопросы и ответы

Выйдет ли «Ванкувер» в плей-офф?

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«Кэнакс» на финише регулярного первенства предстоит серьезная драка за билет в плей-офф. Помимо «Ванкувера» на 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции претендуют «Юта», «Сент-Луис» и «Калгари». Букмекеры оценивают вероятность попадания «Кэнакс» в кубковый раунд коэффициентом 2.35.

Сыграет ли Владислав Наместников?

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Российский форвард «Виннипега» является единственным представителем отечественной хоккейной школе в команде Скотта Арниела. В 64-х матчах регулярки на счету 32-летнего нападающего 11 голов, 22 результативные передачи и 34 штрафные минуты. Влад в списках травмированных не фигирирует, а, значит, займет место в одной из троек нападения «Джетс».  

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Флорида Пантерз» - 9.00.

Поставить на победу в плей-офф «Ванкувера» можно за 45.00.

Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Юта»
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