Ванкувер — Виннипег, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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19 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» - «Виннипег». Гости возглавляют сводную таблицу НХЛ и уже давно обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. Хозяева отчаянно запрыгнуть на подножку уходящего в плей-офф поезда. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ванкувер Кэнакс»
19.03.2025, Ср
05:00 МСК
«Виннипег Джетс»
|П1 - 2.85
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Ванкувер»
|14
|28
|90-134
|«Виннипег»
|28
|14
|134-90
Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
|16.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Чикаго»
|13.03.2025
|«Калгари»
3:4 Б
«Ванкувер»
|12.03.2025
|«Ванкувер»
2:4
«Монреаль»
|10.03.2025
|«Ванкувер»
1:4
«Даллас»
Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Сиэтл»
2:3 ОТ
«Виннипег»
|15.03.2025
|«Виннипег»
4:1
«Даллас»
|12.03.2025
|«Виннипег»
2:1
«Рейнджерс»
|10.03.2025
|«Каролина»
4:2
«Виннипег»
|08.03.2025
|«Нью-Джерси»
1:6
«Виннипег»
Последние пять матчей «Ванкувера» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.01.2025
|«Виннипег»
6:1
«Ванкувер»
|19.04.2024
|«Виннипег»
4:2
«Ванкувер»
|10.03.2024
|«Ванкувер»
5:0
«Виннипег»
|18.02.2024
|«Ванкувер»
2:4
«Виннипег»
|08.01.2023
|«Виннипег»
7:4
«Ванкувер»
«Ванкувер»
|Показатель
«Виннипег»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Хьюз
|63
Коннор
85
|Снайпер (голы)
|Дебраск
|23
Коннор
36
|Ассистент (передачи)
|Хьюз
|47
Коннор
49
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Ланкинен
|2.53
Хеллибак
1.99
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|12. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|13. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|65
|31
|4
|1
|3
|6
|20
|185-169
|81
|7. Миннесота
|67
|29
|5
|3
|2
|3
|25
|184-193
|79
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|65
|24
|3
|3
|2
|9
|24
|169-190
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
Прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»
«Ванкувер»: Юульсен, Демко, Хитил (все - травма)
«Виннипег»: Пионк (травма)
Если в январе-феврале «Виннипег» выдал 11-матчевую победную серию, то, начиная с последнего дня весны, «Джетс» взяли вверх лишь в пяти встречах из девяти. Впрочем, три последние игры регулярки завершились успешно для канадского клуба, так что говорить о кризисе точно не приходится. Команду Скотта Арниела, наряду с прошлогодними финалистами плейф-офф - «Флоридой» и «Эдмонтоном» - многие специалисты называют главным претендентом на победу в Кубке Стэнли-2025. Не сложно догадаться, что даже на своем льду, обыграть такого соперника - задача крайне трудновыполнимая.
Вполне закономерно «Виннипег» превосходит «Ванкувер» почти во всех статистических показателях. Но один из своих главных козырей разыграть гостям будет проблематично. «Джетс» очень хороши при игре в большинстве, реализуя почти каждое 3-е удаление соперников (57 из 84). Но «Кэнакс» имеют хороший показатель игры в меньшинстве (82,7 %), превосходя в этом игровом компоненте даже своего ближайшего соперника (79,2%).
«Кэнакс» будут отчаянно биться за победу, но все же шансов на успех у «Джетс» значительно больше. Пройти мимо довольно привлекательного коэффициента на выигрыш гостей сложно. Так и не станем этого делать.
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«Кэнакс» на финише регулярного первенства предстоит серьезная драка за билет в плей-офф. Помимо «Ванкувера» на 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции претендуют «Юта», «Сент-Луис» и «Калгари». Букмекеры оценивают вероятность попадания «Кэнакс» в кубковый раунд коэффициентом 2.35.
Российский форвард «Виннипега» является единственным представителем отечественной хоккейной школе в команде Скотта Арниела. В 64-х матчах регулярки на счету 32-летнего нападающего 11 голов, 22 результативные передачи и 34 штрафные минуты. Влад в списках травмированных не фигирирует, а, значит, займет место в одной из троек нападения «Джетс».
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00
«Виннипег Джетс» - 9.00
«Флорида Пантерз» - 9.00.
Поставить на победу в плей-офф «Ванкувера» можно за 45.00.
Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Юта»
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