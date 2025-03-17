Ванкувер — Виннипег, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Если в январе-феврале «Виннипег» выдал 11-матчевую победную серию, то, начиная с последнего дня весны, «Джетс» взяли вверх лишь в пяти встречах из девяти. Впрочем, три последние игры регулярки завершились успешно для канадского клуба, так что говорить о кризисе точно не приходится. Команду Скотта Арниела, наряду с прошлогодними финалистами плейф-офф - «Флоридой» и «Эдмонтоном» - многие специалисты называют главным претендентом на победу в Кубке Стэнли-2025. Не сложно догадаться, что даже на своем льду, обыграть такого соперника - задача крайне трудновыполнимая.

Вполне закономерно «Виннипег» превосходит «Ванкувер» почти во всех статистических показателях. Но один из своих главных козырей разыграть гостям будет проблематично. «Джетс» очень хороши при игре в большинстве, реализуя почти каждое 3-е удаление соперников (57 из 84). Но «Кэнакс» имеют хороший показатель игры в меньшинстве (82,7 %), превосходя в этом игровом компоненте даже своего ближайшего соперника (79,2%).

«Кэнакс» будут отчаянно биться за победу, но все же шансов на успех у «Джетс» значительно больше. Пройти мимо довольно привлекательного коэффициента на выигрыш гостей сложно. Так и не станем этого делать.