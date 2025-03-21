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21 марта 11:39ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вегас — Детройт, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Крылья» еще могут залететь в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на воскресенье, 23 марта, «Вегас» в рамках регулярного первенства НХЛ примет на своей площадке «Детройт». Хозяева в последних шести матчах одержали всего две победы, дав повод для разговоров об игровом спаде. Этим попытаются воспользоваться «Красные Крылья», цепляющиеся за последний шанс пробиться в кубковую стадию сезона и побороться за Кубок Стэнли. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вегас Голден Найтс»

23.03.2025, Вс

03:00 МСК

«Детройт Ред Уингз»

П1 - 1.75

Х - 4.80

П2 - 3.70

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вегас»5735-37
«Детройт»7537-35

Последние пять матчей «Вегаса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Вегас»

5:1 

«Бостон»

16.03.2025«Детройт»

3:0

«Вегас»

15.03.2025«Баффало»

4:3 Б

«Вегас»

14.03.2025«Коламбус»

0:4

«Вегас»

12.03.2025«Питтсбург»

3:2 ОТ

«Вегас»

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Детройт»

3:0

«Вегас»

15.03.2025«Каролина»

4:2

«Детройт»

13.03.2025«Детройт»

7:3

«Баффало»

11.03.2025«Оттава»

2:1

«Детройт»

Последние пять матчей «Вегаса» и «Детройта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Детройт»

3:0

«Вегас»

10.03.2024«Вегас»

5:3

«Детройт»

28.01.2024«Детройт»

5:2

«Вегас»

20.01.2023«Вегас»

2:3

«Детройт»

04.12.2022«Детройт»

1:4

«Вегас»

Лидеры

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«Вегас»

Показатель

«Детройт»

Показатель

Бомбардир (очки)Айкел82

Раймонд

69

Снайпер (голы)Дорофеев30

Дебринкэт

31

Ассистент (передачи)Айкел61

Раймонд

46

Вратарь (коэфф. надежности)Хилл2.51

Лайон

2.77

Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6939613515251-178100
2. Каролина6837502222220-17988
3. Флорида6935340324222-18487
4. Торонто6934711224222-20387
5. Тампа-Бэй6834422323239-18185
6. Нью-Джерси7033311527209-18380
7. Оттава6827812327199-19877
8. Монреаль6824722627206-22374
9. Айлендерс6825521728187-20172
10. Рейнджерс7030210631208-21072
11. Коламбус6823441828218-22471
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон7023701831187-22669
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия7017653534193-23764
16. Баффало6721331534211-23760

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6835622221231-18090
3. Вегас6837213520227-18588
4. Колорадо7036512125234-20087
5. Эдмонтон69291101424224-19985
6. Лос-Анджелес6732413621189-17383
7. Миннесота6931532325191-19483
8. Сент-Луис7025641628210-20677
9. Ванкувер69255211125194-20976
10. Калгари6826332925178-20075
11. Юта6923713827196-20773
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6821310835173-22258
15. Чикаго6917212740185-24649
16. Сан-Хосе6913414542179-25845

Потери

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«Вегас»: Ленор, Теодор, Лавуа (все - травма)

«Детройт»: Питри, Копп, Седерблм, Густафссон (все - травма)

Прогноз на матч

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«Вегас» спокойно катится к финишу регулярного чемпионата, занимая вполне комфортное место в турнирной таблице Западной конференции. Результаты последних матчей намекают, что перенапрягаться перед плей-офф «Рыцари» особо не стремятся. Это периодически оборачивается потерей очков для команды Брюса Кэссиди, что, впрочем, вряд ли сильно печалит тренерский штаб и игроков.

Шансы «Детройта» пробиться в плей-офф минимальны. Конкуренция за восьмую строчку на Востоке столь высока, что даже стопроцентный показатель в наборе очков на финише первенства не гарантирует «Крыльям» выход в следующую стадию. Но опускать руки игроки крылатой команды не спешат. В предстоящей встрече гости представляются очевидными аутсайдерами, но на финише регулярки обычно побеждают не более мастеровитые и классные команды, а те, кто больше этого хотят. Сделаем довольно смелое предположение, что в основное время встречи на «Ти-Мобайл Арене» «Детройт» не уступит. На подобное развитие событий предложен довольно привлекательный коэффициент.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI называют гостей очевидными аутсайдерами матча. Номинал успешной ставки на выигрыш «Ред Уинз» будет умножен на солидные 3.70. На выигрыш «Вегаса» установлен коэффициент 1.75. На ничью можно заключить пари за 4.80.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Вегас» - «Детройт»?

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За «Детройт» выступает опытный Владимир Тарасенко. На счету 33-летнего форварда в текущем сезоне 27 (9+18) очков в 66-ти матчах. За «Вегас» заявлен голкипер Илья Самсонов (73 пропущенных гола в 27 матчах) и первый снайпер «Рыцарей» Павел Дорофеев - 46 (30+16). 24-летний Григорий Денисенко провел за «Голден Найтс» всего один матч, в котором результативных действий не совершал.

Выйдут ли «Вегас» и «Детройт» в плей-офф?

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«Рыцари» занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции и их участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025 не подлежит сомнению. Букмекер не принимает ставки на выход «Вегаса» в плей-офф.

«Детройту» необходимо совершить чудо, чтобы оказаться в кубковой стадии. Дело вовсе не в четырех очках, что отделяют «Красные Крылья» от восьмой строчки, а в огромном количестве конкурентов, претендующих на проходное место. Вероятность попадания «Ред Уингз» в плей-офф оценивается весьма красноречивым коэффициентом 9.00.

Прогноз на матч «Монреаль» - «Колорадо»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.50

«Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш» - по 9.00

Поставить на триумф в плей-офф «Вегаса» можно за 11.00. Победа в Кубке Стэнли «Детройта» котируется за 300.00. 

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