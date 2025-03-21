Вегас — Детройт, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 23 марта, «Вегас» в рамках регулярного первенства НХЛ примет на своей площадке «Детройт». Хозяева в последних шести матчах одержали всего две победы, дав повод для разговоров об игровом спаде. Этим попытаются воспользоваться «Красные Крылья», цепляющиеся за последний шанс пробиться в кубковую стадию сезона и побороться за Кубок Стэнли. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вегас Голден Найтс»
23.03.2025, Вс
03:00 МСК
«Детройт Ред Уингз»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вегас»
|5
|7
|35-37
|«Детройт»
|7
|5
|37-35
Последние пять матчей «Вегаса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Вегас»
5:1
«Бостон»
|16.03.2025
|«Детройт»
3:0
«Вегас»
|15.03.2025
|«Баффало»
4:3 Б
«Вегас»
|14.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Вегас»
|12.03.2025
|«Питтсбург»
3:2 ОТ
«Вегас»
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Детройт»
3:0
«Вегас»
|15.03.2025
|«Каролина»
4:2
«Детройт»
|13.03.2025
|«Детройт»
7:3
«Баффало»
|11.03.2025
|«Оттава»
2:1
«Детройт»
Последние пять матчей «Вегаса» и «Детройта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Детройт»
3:0
«Вегас»
|10.03.2024
|«Вегас»
5:3
«Детройт»
|28.01.2024
|«Детройт»
5:2
«Вегас»
|20.01.2023
|«Вегас»
2:3
«Детройт»
|04.12.2022
|«Детройт»
1:4
«Вегас»
«Вегас»
|Показатель
«Детройт»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Айкел
|82
Раймонд
69
|Снайпер (голы)
|Дорофеев
|30
Дебринкэт
31
|Ассистент (передачи)
|Айкел
|61
Раймонд
46
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хилл
|2.51
Лайон
2.77
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|69
|39
|6
|1
|3
|5
|15
|251-178
|100
|2. Каролина
|68
|37
|5
|0
|2
|2
|22
|220-179
|88
|3. Флорида
|69
|35
|3
|4
|0
|3
|24
|222-184
|87
|4. Торонто
|69
|34
|7
|1
|1
|2
|24
|222-203
|87
|5. Тампа-Бэй
|68
|34
|4
|2
|2
|3
|23
|239-181
|85
|6. Нью-Джерси
|70
|33
|3
|1
|1
|5
|27
|209-183
|80
|7. Оттава
|68
|27
|8
|1
|2
|3
|27
|199-198
|77
|8. Монреаль
|68
|24
|7
|2
|2
|6
|27
|206-223
|74
|9. Айлендерс
|68
|25
|5
|2
|1
|7
|28
|187-201
|72
|10. Рейнджерс
|70
|30
|2
|1
|0
|6
|31
|208-210
|72
|11. Коламбус
|68
|23
|4
|4
|1
|8
|28
|218-224
|71
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|70
|23
|7
|0
|1
|8
|31
|187-226
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|70
|17
|6
|5
|3
|5
|34
|193-237
|64
|16. Баффало
|67
|21
|3
|3
|1
|5
|34
|211-237
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|68
|35
|6
|2
|2
|2
|21
|231-180
|90
|3. Вегас
|68
|37
|2
|1
|3
|5
|20
|227-185
|88
|4. Колорадо
|70
|36
|5
|1
|2
|1
|25
|234-200
|87
|5. Эдмонтон
|69
|29
|11
|0
|1
|4
|24
|224-199
|85
|6. Лос-Анджелес
|67
|32
|4
|1
|3
|6
|21
|189-173
|83
|7. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|8. Сент-Луис
|70
|25
|6
|4
|1
|6
|28
|210-206
|77
|9. Ванкувер
|69
|25
|5
|2
|1
|11
|25
|194-209
|76
|10. Калгари
|68
|26
|3
|3
|2
|9
|25
|178-200
|75
|11. Юта
|69
|23
|7
|1
|3
|8
|27
|196-207
|73
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|68
|21
|3
|1
|0
|8
|35
|173-222
|58
|15. Чикаго
|69
|17
|2
|1
|2
|7
|40
|185-246
|49
|16. Сан-Хосе
|69
|13
|4
|1
|4
|5
|42
|179-258
|45
«Вегас»: Ленор, Теодор, Лавуа (все - травма)
«Детройт»: Питри, Копп, Седерблм, Густафссон (все - травма)
«Вегас» спокойно катится к финишу регулярного чемпионата, занимая вполне комфортное место в турнирной таблице Западной конференции. Результаты последних матчей намекают, что перенапрягаться перед плей-офф «Рыцари» особо не стремятся. Это периодически оборачивается потерей очков для команды Брюса Кэссиди, что, впрочем, вряд ли сильно печалит тренерский штаб и игроков.
Шансы «Детройта» пробиться в плей-офф минимальны. Конкуренция за восьмую строчку на Востоке столь высока, что даже стопроцентный показатель в наборе очков на финише первенства не гарантирует «Крыльям» выход в следующую стадию. Но опускать руки игроки крылатой команды не спешат. В предстоящей встрече гости представляются очевидными аутсайдерами, но на финише регулярки обычно побеждают не более мастеровитые и классные команды, а те, кто больше этого хотят. Сделаем довольно смелое предположение, что в основное время встречи на «Ти-Мобайл Арене» «Детройт» не уступит. На подобное развитие событий предложен довольно привлекательный коэффициент.
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За «Детройт» выступает опытный Владимир Тарасенко. На счету 33-летнего форварда в текущем сезоне 27 (9+18) очков в 66-ти матчах. За «Вегас» заявлен голкипер Илья Самсонов (73 пропущенных гола в 27 матчах) и первый снайпер «Рыцарей» Павел Дорофеев - 46 (30+16). 24-летний Григорий Денисенко провел за «Голден Найтс» всего один матч, в котором результативных действий не совершал.
«Рыцари» занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции и их участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025 не подлежит сомнению. Букмекер не принимает ставки на выход «Вегаса» в плей-офф.
«Детройту» необходимо совершить чудо, чтобы оказаться в кубковой стадии. Дело вовсе не в четырех очках, что отделяют «Красные Крылья» от восьмой строчки, а в огромном количестве конкурентов, претендующих на проходное место. Вероятность попадания «Ред Уингз» в плей-офф оценивается весьма красноречивым коэффициентом 9.00.
Прогноз на матч «Монреаль» - «Колорадо»
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