Вегас — Детройт, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вегас» спокойно катится к финишу регулярного чемпионата, занимая вполне комфортное место в турнирной таблице Западной конференции. Результаты последних матчей намекают, что перенапрягаться перед плей-офф «Рыцари» особо не стремятся. Это периодически оборачивается потерей очков для команды Брюса Кэссиди, что, впрочем, вряд ли сильно печалит тренерский штаб и игроков.

Шансы «Детройта» пробиться в плей-офф минимальны. Конкуренция за восьмую строчку на Востоке столь высока, что даже стопроцентный показатель в наборе очков на финише первенства не гарантирует «Крыльям» выход в следующую стадию. Но опускать руки игроки крылатой команды не спешат. В предстоящей встрече гости представляются очевидными аутсайдерами, но на финише регулярки обычно побеждают не более мастеровитые и классные команды, а те, кто больше этого хотят. Сделаем довольно смелое предположение, что в основное время встречи на «Ти-Мобайл Арене» «Детройт» не уступит. На подобное развитие событий предложен довольно привлекательный коэффициент.