Вегас — Эдмонтон, 2 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на среду, 2 апреля, состоится хоккейный матч «Вегас» - «Эдмонтон». Обе команды проводят приличный сезон и могут не беспокоиться за путевки в плей-офф. И «Рыцари», и «Нефтяники» называются букмекерами в числе основных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Особенно высоки амбиции «Ойлерз», обидно проигравших «Флориде» в прошлогоднем финале в решающем седьмом матче. Оцениваем шансы соперников перед первым вбрасыванием на «Ти-Мобайл Арене».
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вегас Голден Найтс»
02.04.2025, Ср
05:00 МСК
«Эдмонтон Ойлерз»
|П1 - 2.00
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вегас»
|15
|16
|96-99
|«Эдмонтон»
|16
|15
|99-96
Последние пять матчей «Вегаса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.03.2025
|«Нэшвилл»
1:3
«Вегас»
|29.03.2025
|«Чикаго»
3:5
«Вегас»
|26.03.2025
|«Миннесота»
1:5
«Вегас»
|24.03.2025
|«Вегас»
4:2
«Тампа-Бэй»
|23.03.2025
|«Вегас»
6:3
«Детройт»
Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.03.2025
|«Эдмонтон»
3:2 ОТ
«Калгари»
|28.03.2025
|«Сиэтл»
6:1
«Эдмонтон»
|27.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Даллас»
|23.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Сиэтл»
|21.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4 ОТ
«Виннипег»
Последние пять матчей «Вегаса» и «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.12.2024
|«Эдмонтон»
6:3
«Вегас»
|04.12.2024
|«Вегас»
1:0
«Эдмонтон»
|07.11.2024
|«Эдмонтон»
2:4
«Вегас»
|11.04.2024
|«Эдмонтон»
5:1
«Вегас»
|07.02.2024
|«Вегас»
3:1
«Эдмонтон»
«Вегас»
|Показатель
«Эдмонтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Айкел
|93
Драйзайтль
104
|Снайпер (голы)
|Гертл
|31
Драйзайтль
51
|Ассистент (передачи)
|Айкел
|66
Макдэвид
64
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хилл
|2.46
Пикар
2.67
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|73
|39
|10
|1
|1
|3
|19
|253-172
|104
|2. Даллас
|73
|39
|7
|2
|2
|2
|21
|251-188
|100
|3. Вегас
|73
|42
|2
|1
|3
|5
|20
|250-195
|98
|4. Колорадо
|74
|38
|5
|2
|2
|1
|26
|249-208
|93
|5. Лос-Анджелес
|72
|35
|4
|1
|3
|6
|23
|207-185
|89
|6. Эдмонтон
|73
|30
|12
|0
|1
|4
|26
|236-215
|89
|7. Миннесота
|74
|33
|5
|3
|2
|3
|28
|202-210
|87
|8. Сент-Луис
|75
|30
|6
|4
|1
|6
|28
|229-212
|87
|9. Ванкувер
|73
|26
|5
|3
|2
|11
|26
|212-226
|81
|10. Калгари
|72
|26
|5
|3
|2
|10
|26
|190-214
|80
|11. Юта
|73
|24
|7
|1
|3
|9
|29
|204-226
|76
|12. Анахайм
|72
|23
|6
|3
|2
|6
|32
|199-227
|72
|13. Сиэтл
|74
|25
|5
|1
|3
|3
|37
|223-242
|68
|14. Нэшвилл
|73
|23
|3
|1
|0
|8
|38
|185-235
|62
|15. Чикаго
|73
|18
|2
|1
|2
|7
|43
|199-264
|51
|16. Сан-Хосе
|72
|14
|4
|2
|4
|5
|43
|189-270
|49
«Вегас»: Ленер (травма)
«Эдмонтон»: Кейн, Экхольм, Скиннер, Фредерик (все - травма)
«Вегас» демонстрирует хорошую готовность к приближающемуся плей-офф. «Рыцари» побеждали в последних шести встречах регулярного первенства, а место в первом квартете на Западе, за которое полагается преимущество своего льда в первом кубковом раунде, команда Брюса Кэссиди может потерять разве что в теории.
«Эдмонтон», пусть и подходит к плей-офф в статусе прошлогоднего финалиста и одного из главных претендентов на Кубок Стэнли-2025, своими результатами не сильно впечатляет. В последних пяти встречах «Нефтяники» трижды проиграли, а одна из побед была добыта лишь в дополнительное время.
Встреча будет отличной разминкой для соперников перед началом розыгрыша главного трофея НХЛ. Команды в позапрошлом году встречались во втором раунде плей-офф, и тогда по сумме шести матчей в западный финал прошел «Вегас».
Учитывая последние результаты соперников, которые мы множим на фактор своего льда для «Рыцарей», хозяева являются явными фаворитами. За победу «Вегаса» предложен приятный коэффициент, который удвоит номинал сыгравшей ставки. На нем и остановимся.
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Единственным представителем российской хоккейной школы в «Эдмонтоне» является Василий Подколзин.
За «Рыцарей» играют голкипер Илья Самсонов и нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Нападающий в списке травмированных не значится и, значит, сможет принять участие в матче.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Даллас» - 6.50
«Флорида» -6.50
«Вегас» - 8.50
На победу в плей-офф «Эдмонтона» можно поставить с коэффициентом 10.00.
Партнерский проект