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30 марта 12:30ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вегас — Эдмонтон, 2 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Встреча двух претендентов на победу в Кубке Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду, 2 апреля, состоится хоккейный матч «Вегас» - «Эдмонтон». Обе команды проводят приличный сезон и могут не беспокоиться за путевки в плей-офф. И «Рыцари», и «Нефтяники» называются букмекерами в числе основных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Особенно высоки амбиции «Ойлерз», обидно проигравших «Флориде» в прошлогоднем финале в решающем седьмом матче. Оцениваем шансы соперников перед первым вбрасыванием на «Ти-Мобайл Арене».

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вегас Голден Найтс»

02.04.2025, Ср

05:00 МСК

«Эдмонтон Ойлерз»

П1 - 2.00

Х - 4.40

П2 - 3.05

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вегас»151696-99
«Эдмонтон»161599-96

Последние пять матчей «Вегаса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.03.2025«Нэшвилл»

1:3

«Вегас»

29.03.2025«Чикаго»

3:5

«Вегас»

26.03.2025«Миннесота»

1:5

«Вегас»

24.03.2025«Вегас»

4:2

«Тампа-Бэй»

23.03.2025«Вегас»

6:3

«Детройт»

Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.03.2025«Эдмонтон»

3:2 ОТ

«Калгари»

28.03.2025«Сиэтл»

6:1

«Эдмонтон»

27.03.2025«Эдмонтон»

3:4

«Даллас»

23.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Сиэтл»

21.03.2025«Эдмонтон»

3:4 ОТ

«Виннипег»

Последние пять матчей «Вегаса» и «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.12.2024«Эдмонтон»

6:3

«Вегас»

04.12.2024«Вегас»

1:0

«Эдмонтон»

07.11.2024«Эдмонтон»

2:4

«Вегас»

11.04.2024«Эдмонтон»

5:1

«Вегас»

07.02.2024«Вегас»

3:1

«Эдмонтон»

Лидеры

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«Вегас»

Показатель

«Эдмонтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Айкел93

Драйзайтль

104

Снайпер (голы)Гертл31

Драйзайтль

51

Ассистент (передачи)Айкел66

Макдэвид

64

Вратарь (коэфф. надежности)Хилл2.46

Пикар

2.67

Турнирное положение

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Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег73391011319253-172104
2. Даллас7339722221251-188100
3. Вегас7342213520250-19598
4. Колорадо7438522126249-20893
5. Лос-Анджелес7235413623207-18589
6. Эдмонтон73301201426236-21589
7. Миннесота7433532328202-21087
8. Сент-Луис7530641628229-21287
9. Ванкувер73265321126212-22681
10. Калгари72265321026190-21480
11. Юта7324713929204-22676
12. Анахайм7223632632199-22772
13. Сиэтл7425513337223-24268
14. Нэшвилл7323310838185-23562
15. Чикаго7318212743199-26451
16. Сан-Хосе7214424543189-27049

Потери

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«Вегас»: Ленер (травма)

«Эдмонтон»: Кейн, Экхольм, Скиннер, Фредерик (все - травма)

Прогноз на матч

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«Вегас» демонстрирует хорошую готовность к приближающемуся плей-офф. «Рыцари» побеждали в последних шести встречах регулярного первенства, а место в первом квартете на Западе, за которое полагается преимущество своего льда в первом кубковом раунде, команда Брюса Кэссиди может потерять разве что в теории.

«Эдмонтон», пусть и подходит к плей-офф в статусе прошлогоднего финалиста и одного из главных претендентов на Кубок Стэнли-2025, своими результатами не сильно впечатляет. В последних пяти встречах «Нефтяники» трижды проиграли, а одна из побед была добыта лишь в дополнительное время.

Встреча будет отличной разминкой для соперников перед началом розыгрыша главного трофея НХЛ. Команды в позапрошлом году встречались во втором раунде плей-офф, и тогда по сумме шести матчей в западный финал прошел «Вегас».

Учитывая последние результаты соперников, которые мы множим на фактор своего льда для «Рыцарей», хозяева являются явными фаворитами. За победу «Вегаса» предложен приятный коэффициент, который удвоит номинал сыгравшей ставки. На нем и остановимся.

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вегаса» на победу в основное время довольно высоким коэффициентом, обещая удвоить номинал удачной ставки на подобный исход. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 3.05. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Василий Подколзин?

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Единственным представителем российской хоккейной школы в «Эдмонтоне» является Василий Подколзин. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Вегас»?

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За «Рыцарей» играют голкипер Илья Самсонов и нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Нападающий в списке травмированных не значится и, значит, сможет принять участие в матче.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.50 

«Флорида» -6.50

«Вегас» - 8.50

На победу в плей-офф «Эдмонтона» можно поставить с коэффициентом 10.00

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