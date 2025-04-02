Вегас — Эдмонтон, 2 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вегас» демонстрирует хорошую готовность к приближающемуся плей-офф. «Рыцари» побеждали в последних шести встречах регулярного первенства, а место в первом квартете на Западе, за которое полагается преимущество своего льда в первом кубковом раунде, команда Брюса Кэссиди может потерять разве что в теории.

«Эдмонтон», пусть и подходит к плей-офф в статусе прошлогоднего финалиста и одного из главных претендентов на Кубок Стэнли-2025, своими результатами не сильно впечатляет. В последних пяти встречах «Нефтяники» трижды проиграли, а одна из побед была добыта лишь в дополнительное время.

Встреча будет отличной разминкой для соперников перед началом розыгрыша главного трофея НХЛ. Команды в позапрошлом году встречались во втором раунде плей-офф, и тогда по сумме шести матчей в западный финал прошел «Вегас».

Учитывая последние результаты соперников, которые мы множим на фактор своего льда для «Рыцарей», хозяева являются явными фаворитами. За победу «Вегаса» предложен приятный коэффициент, который удвоит номинал сыгравшей ставки. На нем и остановимся.