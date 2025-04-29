Вегас — Миннесота, 30 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на среду, 30 апреля, будет сыгран пятый матч в серии «Вегас» - «Миннесота». В составе «Уайлд» блистает долго восстанавливавшийся после очередной травмы Кирилл Капризов. Результативная игра российского бомбардира стала одним из главных козырей «Дикарей», которая позволяет «Миннесоте» идти в ровень с явным фаворитом пары.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 2:2
Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вегас»
|21
|18
|117-105
|«Миннесота»
|18
|21
|105-117
Последние пять матчей «Вегаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Миннесота»
3:4 ОТ
«Вегас»
|25.04.2025
|«Миннесота»
5:2
«Вегас»
|23.04.2025
|«Вегас»
2:5
«Миннесота»
|21.04.2025
|«Вегас»
4:2
«Миннесота»
|17.04.2025
|«Ванкувер»
1:4
«Вегас»
Последние пять матчей «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Миннесота»
3:4 ОТ
«Вегас»
|25.04.2025
|«Миннесота»
5:2
«Вегас»
|23.04.2025
|«Вегас»
2:5
«Миннесота»
|21.04.2025
|«Вегас»
4:2
«Миннесота»
|16.04.2025
|«Миннесота»
3:2 ОТ
«Анахайм»
Последние пять матчей «Вегаса» и «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Миннесота»
3:4 ОТ
«Вегас»
|25.04.2025
|«Миннесота»
5:2
«Вегас»
|23.04.2025
|«Вегас»
2:5
«Миннесота»
|21.04.2025
|«Вегас»
4:2
«Миннесота»
|26.03.2025
|«Миннесота»
1:5
«Вегас»
«Вегас»
|Показатель
«Миннесота»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Айкел
|95
Болди
79
|Снайпер (голы)
|Дорофеев
|36
Болди
31
|Ассистент (передачи)
|Айкел
|67
Болди
48
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хилл
|2.53
Густавссон
2.54
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Возвращение в строй Кирилла Капризова - главное событие в этой серии. Лидер атак «Уайлд» является главной надеждой «Миннесоты». Россиянин ни разу не уходил в плей-офф со льде без результативных баллов, а в каждой из победных встреч забрасывал по две шайбы. Важнейшую роль Капризова в общекомандных действиях отмечают и специалисты, и тренерский штаб, и партнеры по команде Кирилла. Некоторые из одноклубников заявляют, что возвращение в строй лидера словно зарядило всех остальных игроков.
Несомненным фаворитом пары остается «Вегас», хотя обе победы «Миннесоты» получились довольно уверенными, а последняя на данный момент встреча завершилась успехом «Рыцарей», добытым в овертайме. Игровой запас прочности у «Голден Найтс» имеется, а вот психологической устойчивости и опыта сражения в плей-офф, видимо, молодой команде не хватает. Напомним, что в прошлом году «Вегас» вылетел в первом же раунде Кубка Стэнли.
У хозяев льда в предстоящей встрече есть право на ошибку, а вот для хозяев ближайший матч станет ключевым с точки зрения турнирной стратегии. С большой долей вероятности в этой встрече не стоит ждать большого количества голов. И все же пойдем на откровенный риск и выберем победу «Дикарей», за которую светит почти четырехкратное увеличение номинала пари.
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За «Голден Найтс» играют голкипер Илья Самсонов и форвард Павел Дорофеев. Последний стал лучшим снайпером команды в регулярном первенстве.
В составе «Уайлд» всего один российский игрок - Кирилл Капризов. Нападающий пропустил из-за травмы довольно приличный временной отрезок в регулярке и только вернулся в строй.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 5.60
«Флорида» - 7.00
«Торонто» - 7.00
На победу в финале «Вегаса» можно поставить за 11.00. Ставки на триумф «Миннесоты» принимаются коэффициентом 23.00.
Партнерский проект