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27 апреля 10:13ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вегас — Миннесота, 30 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Капризов зарядил «Дикарей»
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду, 30 апреля, будет сыгран пятый матч в серии «Вегас» - «Миннесота». В составе «Уайлд» блистает долго восстанавливавшийся после очередной травмы Кирилл Капризов. Результативная игра российского бомбардира стала одним из главных козырей «Дикарей», которая позволяет «Миннесоте» идти в ровень с явным фаворитом пары.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вегас Голден Найтс»

30.04.2025, Ср

04:30 МСК

«Миннесота Уайлд»

П1 - 1.90

Х - 4.40

П2 - 3.50

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 2:2

Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вегас»2118117-105
«Миннесота»1821105-117

Последние пять матчей «Вегаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Миннесота»

3:4 ОТ

«Вегас»

25.04.2025«Миннесота»

5:2

«Вегас»

23.04.2025«Вегас»

2:5

«Миннесота»

21.04.2025«Вегас»

4:2

«Миннесота»

17.04.2025«Ванкувер»

1:4

«Вегас»

Последние пять матчей «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Миннесота»

3:4 ОТ

«Вегас»

25.04.2025«Миннесота»

5:2

«Вегас»

23.04.2025«Вегас»

2:5

«Миннесота»

21.04.2025«Вегас»

4:2

«Миннесота»

16.04.2025«Миннесота»

3:2 ОТ

«Анахайм»

Последние пять матчей «Вегаса» и «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Миннесота»

3:4 ОТ

«Вегас»

25.04.2025«Миннесота»

5:2

«Вегас»

23.04.2025«Вегас»

2:5

«Миннесота»

21.04.2025«Вегас»

4:2

«Миннесота»

26.03.2025«Миннесота»

1:5

«Вегас»

Лидеры

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«Вегас»

Показатель

«Миннесота»

Показатель

Бомбардир (очки)Айкел95

Болди

79

Снайпер (голы)Дорофеев36

Болди

31

Ассистент (передачи)Айкел67

Болди

48

Вратарь (коэфф. надежности)Хилл2.53

Густавссон

2.54

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Возвращение в строй Кирилла Капризова - главное событие в этой серии. Лидер атак «Уайлд» является главной надеждой «Миннесоты». Россиянин ни разу не уходил в плей-офф со льде без результативных баллов, а в каждой из победных встреч забрасывал по две шайбы. Важнейшую роль Капризова в общекомандных действиях отмечают и специалисты, и тренерский штаб, и партнеры по команде Кирилла. Некоторые из одноклубников заявляют, что возвращение в строй лидера словно зарядило всех остальных игроков.

Несомненным фаворитом пары остается «Вегас», хотя обе победы «Миннесоты» получились довольно уверенными, а последняя на данный момент встреча завершилась успехом «Рыцарей», добытым в овертайме. Игровой запас прочности у «Голден Найтс» имеется, а вот психологической устойчивости и опыта сражения в плей-офф, видимо, молодой команде не хватает. Напомним, что в прошлом году «Вегас» вылетел в первом же раунде Кубка Стэнли.

У хозяев льда в предстоящей встрече есть право на ошибку, а вот для хозяев ближайший матч станет ключевым с точки зрения турнирной стратегии. С большой долей вероятности в этой встрече не стоит ждать большого количества голов. И все же пойдем на откровенный риск и выберем победу «Дикарей», за которую светит почти четырехкратное увеличение номинала пари.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает поставить на успех «Миннесоты» за солидные 3.70. На победу «Вегаса», являющегося явным фаворитом пары, можно заключить пари за 1.85. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 4.50.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Вегас»?

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За «Голден Найтс» играют голкипер Илья Самсонов и форвард Павел Дорофеев. Последний стал лучшим снайпером команды в регулярном первенстве.

Какие российские хоккеисты выступают за «Миннесоту»?

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В составе «Уайлд» всего один российский игрок - Кирилл Капризов. Нападающий пропустил из-за травмы довольно приличный временной отрезок в регулярке и только вернулся в строй.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.60 

«Флорида» - 7.00

«Торонто» - 7.00

На победу в финале «Вегаса» можно поставить за 11.00. Ставки на триумф «Миннесоты» принимаются коэффициентом 23.00. 

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