Вегас — Миннесота, 30 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Возвращение в строй Кирилла Капризова - главное событие в этой серии. Лидер атак «Уайлд» является главной надеждой «Миннесоты». Россиянин ни разу не уходил в плей-офф со льде без результативных баллов, а в каждой из победных встреч забрасывал по две шайбы. Важнейшую роль Капризова в общекомандных действиях отмечают и специалисты, и тренерский штаб, и партнеры по команде Кирилла. Некоторые из одноклубников заявляют, что возвращение в строй лидера словно зарядило всех остальных игроков.

Несомненным фаворитом пары остается «Вегас», хотя обе победы «Миннесоты» получились довольно уверенными, а последняя на данный момент встреча завершилась успехом «Рыцарей», добытым в овертайме. Игровой запас прочности у «Голден Найтс» имеется, а вот психологической устойчивости и опыта сражения в плей-офф, видимо, молодой команде не хватает. Напомним, что в прошлом году «Вегас» вылетел в первом же раунде Кубка Стэнли.

У хозяев льда в предстоящей встрече есть право на ошибку, а вот для хозяев ближайший матч станет ключевым с точки зрения турнирной стратегии. С большой долей вероятности в этой встрече не стоит ждать большого количества голов. И все же пойдем на откровенный риск и выберем победу «Дикарей», за которую светит почти четырехкратное увеличение номинала пари.