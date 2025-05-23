Венеция — Ювентус, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Еврокубковые путевки в первенстве Италии еще не распределены. Точка будет поставленная лишь в последний игровой день. Прикидываем шансы претендентов на золото и путевки в еврокубки, присматриваясь к интересным котировкам.
Турнир: АПЛ, 38-й тур
Стадион: «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)
Главный судья: Андреа Коломбо
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Венеция»
|3
|12
|21
|37-76
|«Ювентус»
|21
|12
|3
|76-37
Последние пять матчей «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Кальяри»
3:0
«Венеция»
Серия А
|12.05.2025
|«Венеция»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|02.05.2025
|«Торино»
1:1
«Венеция»
Серия А
|27.04.2025
|«Венеция»
0:2
«Милан»
Серия А
|20.04.2025
|«Эмполи»
2:2
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|27.04.2025
|«Ювентус»
2:0
«Монца»
Серия А
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Венеции» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Венеция»
Серия А
|01.05.2023
|«Ювентус»
2:1
«Венеция»
Серия А
|11.12.2021
|«Венеция»
1:1
«Ювентус»
Серия А
За тура до финиша первенства «Интер» занимает 2-е место, а «Наполи» - 1-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2. Интер
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Для попадания в Лигу чемпионов туринцам достаточно победить. «Юве» не самый результативный клуб, но обыграть на выезде «Венецию» вполне способен. Один матч, одна мотивация. Не станем юлить, туринцы наверняка обыграют гостей. Наш выбор - победа хозяев поля.
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Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Венеция»: Идзес (дисквалификация). Конде, Дункан, Чрнигой (все - травма)
«Ювентус»: Калюлю (дисквалификация). Милик, Кабаль, Копмейнерс (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Венеции» - «Ювентуса»:
|Позиция
|«Венеции»
«Ювентуса»
Позиция
|Вратарь
|28. Раду
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|25. Шингтьен
4. Гатти
Защитник
|Защитник
|4. Идзес
12. Вейга
Защитник
|Защитник
|2. Канде
40. Рухи
Защитник
|Защитник
|71. Перес
26. Луис
Защитник
|Полузащитник
|14. Кавилья
7. Консейсак
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бузио
16. Маккенни
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Эллертссон
5. Локателли
Полузащитник
|Нападающий
|11. Ористанио
20. Муани
Нападающий
|Нападающий
|10. Йебоа
11. Гонсалес
Нападающий
|Нападающий
|24. Дзербин
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Давиде Никола
Игор Тудор
Главный тренер
Коэффициенты на победу гостей очень приличные, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита. Выигрыш туринцев оценен кэфом 1.53. Успех гостей котируется за внушительные 6.00, а ничья - за 4.30.
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В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 0:1 и 0:2.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 3.05, а поставить на первый гол в матче от миланцев предложено за 1.45. Вариант «никто не забьет» можно взять за 11.00.
Судя по котировкам, эксперты не ждут большого количества забитых мячей, но на пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.85, а ТМ 2.5 можно взять за 1.95. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.93.
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