Венеция — Ювентус, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Венеция» - «Ювентус» ?

В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен счету 0:1 и 0:2.

Кто откроет счет в матче в матче «Венеция» - «Ювентус» ?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 3.05, а поставить на первый гол в матче от миланцев предложено за 1.45. Вариант «никто не забьет» можно взять за 11.00.

Будет ли много голов в матче «Венеция» - «Ювентус»?

Судя по котировкам, эксперты не ждут большого количества забитых мячей, но на пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.85, а ТМ 2.5 можно взять за 1.95. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.93.