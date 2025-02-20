Венеция - Лацио, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Красивая ничья «Лацио» в предыдущем туре с «Наполи» позволила «Ювентусу» сначала догнать римский клуб в турнирной таблице, а затем и обойти по дополнительным показателям. Команда Марко Барони сохраняет лишь теоретические шансы побороться в этом сезоне за титул. А вот за попадание в зону Лиги чемпионов продолжает отчаянно сражаться.

Римский матч первого тура текущего первенства наверняка запомнился болельщикам. Тогда венецианцы открыли счет уже на 3-й минуте, но футболисты «Лацио» еще до перерыва успели отыграться и выйти вперед. Во втором тайме подавляющее преимущество было на стороне римлян, которые и довели дело до уверенной победы (3:1), забив еще один гол.

Сам факт победы команды Барони почти не вызывает сомнений. А от насколько она получится уверенной - вопрос хороший. Довольно привлекательной выглядит ставку на то, что забьют в этой встрече лишь римляне. Но сделаем выбор в пользу пари на выигрыш гостей с минимальной форой.