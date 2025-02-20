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20 февраля 15:12ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Венеция - Лацио, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

В 21-м веке венецианцы еще не обыгрывали римлян
Руслан Ипполитов

В субботу, 22-го февраля, в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Венеция» и «Лацио». Хозяева поля пока уверенно стоят на вылет из Серии А, но еще имеют шансы спастись. Римляне ведут борьбу за зону Лиги чемпионов и по итогам тура попытаются вытеснить из квартета сильнейших «Ювентус».  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Венеция» (Венеция) 

22.02.2024, Сб

17:00 МСК

«Лацио» (Рим) 

П1 - 5.10

Х - 4.05

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион:  «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)

Судьи: Маттео Маркетти

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Венеция»861832-51
«Лацио»186851-32

Последние пять матчей «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2025«Дженоа»2:0«Венеция»Серия А
09.02.2025«Венеция»0:1«Рома»Серия А
01.02.2025«Удинезе»3:2«Венеция»Серия А
27.01.2025«Венеция»

1:1

«Верона»

Серия А

19.01.2025«Парма»1:1«Венеция»Серия А

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Лацио»2:2«Наполи»Серия А
09.02.2025«Лацио»5:1«Монца»Серия А
03.02.2025«Кальяри»1:2«Лацио»Серия А
30.01.2025«Брага»1:0«Лацио»Лига Европы
26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А

Турнирное положение

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«Лацио» перед 26-м туром Серии А занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Венеция» - 19-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе25961032-3733
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче25671218-4125
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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Красивая ничья «Лацио» в предыдущем туре с «Наполи» позволила «Ювентусу» сначала догнать римский клуб в турнирной таблице, а затем и обойти по дополнительным показателям. Команда Марко Барони сохраняет лишь теоретические шансы побороться в этом сезоне за титул. А вот за попадание в зону Лиги чемпионов продолжает отчаянно сражаться.

Римский матч первого тура текущего первенства наверняка запомнился болельщикам. Тогда венецианцы открыли счет уже на 3-й минуте, но футболисты «Лацио» еще до перерыва успели отыграться и выйти вперед. Во втором тайме подавляющее преимущество было на стороне римлян, которые и довели дело до уверенной победы (3:1), забив еще один гол.

Сам факт победы команды Барони почти не вызывает сомнений. А от насколько она получится уверенной - вопрос хороший. Довольно привлекательной выглядит ставку на то, что забьют в этой встрече лишь римляне. Но сделаем выбор в пользу пари на выигрыш гостей с минимальной форой.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Венеция»:  Свобода, Станкович, Саградо, Чрнигой, Дункан (все - травма)

«Лацио»: Ровелла (дисквалификация).  Весино, Габаррон, Хюсай, Пеллегрини, Кастельянос (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Венеция» - «Лацио»:

Позиция«Венеция»«Лацио»Позиция
Вратарь28. Раду94. ПроведельВратарь
Защитник25. Шингтьен77. МарушичЗащитник
Защитник4. Идзес34. ХилаЗащитник
Защитник2. Канде30. ТаварешЗащитник
Полузащитник6. Бузио13. РоманьолиЗащитник
Полузащитник77. Эллертссон8. ГендузиПолузащитник
Полузащитник 71. Перес7. ДзакканьиПолузащитник 
Полузащитник24. Дзербин18. ИсаксенПолузащитник
Полузащитник14. Кавилья26. БашичПолузащитник
Нападающий99. Марич19. Диа Полузащитник
Нападающий11. Ористанио14. НослинНападающий
Главный тренерЭусепбио Ди ФранческоМарко БарониГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае победы «Венеции» FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на 5.10. Заключить пари на ничью можно за 4.05.  Вероятность выигрыша «Лацио» оценена коэффициентом 1.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Венеция» - «Лацио»?

Судя по линии, букмекеры ждут не очень крупной, но «сухой» победы римлян. Поставить на выигрыш «Лацио» со счетом 0:1 и 0:1 предлагается с одинаковым коэффициентом - 8.00. Заключить пари на нулевую ничью можно за 9.50.

Где смотреть бесплатно матч «Венеция» - «Лацио»?

Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.85
  2. «Наполи» - 2.05
  3. «Аталанта» - 15.00
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