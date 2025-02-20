Венеция - Лацио, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

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В субботу, 22-го февраля, в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Венеция» и «Лацио». Хозяева поля пока уверенно стоят на вылет из Серии А, но еще имеют шансы спастись. Римляне ведут борьбу за зону Лиги чемпионов и по итогам тура попытаются вытеснить из квартета сильнейших «Ювентус».
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Венеция» (Венеция)
22.02.2024, Сб
17:00 МСК
«Лацио» (Рим)
|П1 - 5.10
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)
Судьи: Маттео Маркетти
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Венеция»
|8
|6
|18
|32-51
|«Лацио»
|18
|6
|8
|51-32
Последние пять матчей «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2025
|«Дженоа»
|2:0
|«Венеция»
|Серия А
|09.02.2025
|«Венеция»
|0:1
|«Рома»
|Серия А
|01.02.2025
|«Удинезе»
|3:2
|«Венеция»
|Серия А
|27.01.2025
|«Венеция»
1:1
«Верона»
Серия А
|19.01.2025
|«Парма»
|1:1
|«Венеция»
|Серия А
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Лацио»
|2:2
|«Наполи»
|Серия А
|09.02.2025
|«Лацио»
|5:1
|«Монца»
|Серия А
|03.02.2025
|«Кальяри»
|1:2
|«Лацио»
|Серия А
|30.01.2025
|«Брага»
|1:0
|«Лацио»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
«Лацио» перед 26-м туром Серии А занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Венеция» - 19-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|25
|9
|6
|10
|32-37
|33
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|25
|6
|7
|12
|18-41
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
Красивая ничья «Лацио» в предыдущем туре с «Наполи» позволила «Ювентусу» сначала догнать римский клуб в турнирной таблице, а затем и обойти по дополнительным показателям. Команда Марко Барони сохраняет лишь теоретические шансы побороться в этом сезоне за титул. А вот за попадание в зону Лиги чемпионов продолжает отчаянно сражаться.
Римский матч первого тура текущего первенства наверняка запомнился болельщикам. Тогда венецианцы открыли счет уже на 3-й минуте, но футболисты «Лацио» еще до перерыва успели отыграться и выйти вперед. Во втором тайме подавляющее преимущество было на стороне римлян, которые и довели дело до уверенной победы (3:1), забив еще один гол.
Сам факт победы команды Барони почти не вызывает сомнений. А от насколько она получится уверенной - вопрос хороший. Довольно привлекательной выглядит ставку на то, что забьют в этой встрече лишь римляне. Но сделаем выбор в пользу пари на выигрыш гостей с минимальной форой.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Венеция»: Свобода, Станкович, Саградо, Чрнигой, Дункан (все - травма)
«Лацио»: Ровелла (дисквалификация). Весино, Габаррон, Хюсай, Пеллегрини, Кастельянос (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Венеция» - «Лацио»:
|Позиция
|«Венеция»
|«Лацио»
|Позиция
|Вратарь
|28. Раду
|94. Проведель
|Вратарь
|Защитник
|25. Шингтьен
|77. Марушич
|Защитник
|Защитник
|4. Идзес
|34. Хила
|Защитник
|Защитник
|2. Канде
|30. Тавареш
|Защитник
|Полузащитник
|6. Бузио
|13. Романьоли
|Защитник
|Полузащитник
|77. Эллертссон
|8. Гендузи
|Полузащитник
|Полузащитник
|71. Перес
|7. Дзакканьи
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Дзербин
|18. Исаксен
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кавилья
|26. Башич
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Марич
|19. Диа
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Ористанио
|14. Нослин
|Нападающий
|Главный тренер
|Эусепбио Ди Франческо
|Марко Барони
|Главный тренер
Судя по линии, букмекеры ждут не очень крупной, но «сухой» победы римлян. Поставить на выигрыш «Лацио» со счетом 0:1 и 0:1 предлагается с одинаковым коэффициентом - 8.00. Заключить пари на нулевую ничью можно за 9.50.
Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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