Венеция - Наполи, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Венеция» - классическая низовая команда. Средний показатель результативности подопечных Ди Франческо не дотягивает до единицы. И пропускает занимающий предпоследнюю строчку в турнирной таблице клуб меньше двух усредненных гола за игру. Показатели в обороне венецианцев уступают только тем командам чемпионата, что претендуют на попадание в еврокубки.

Упустить шанс попытаться обойти «Интер» неаполитанцы не имеют права. Команда Конте прервала в минувшем туре безвыигрышную серию, длившуюся пять матчей. Гости в предстоящей встрече несомненные фавориты, но ждать града голов точно не приходится. Вполне вероятно, что исход игры решит единственный гол «Наполи», но перестрахуемся и и оставим для соперников простор для результативного маневрирования. Наш прогноз - победа неаполитанцев и не больше двух забитых мячей на двоих.