Венеция - Наполи, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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По итогам 29-го тура Серии а в группе лидеров могут произойти перестановки. Пока в Бергамо будут выяснять отношения «Аталанта» и «Интер», «Наполи» может обойти своих конкурентов в борьбе за чемпионство. Для этого неаполитанцам необходимо побеждать в Венеции одноименный клуб.
Прогноз на матч «Аталанта» - «Интер»
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Венеция» (Венеция)
16.03.2024, Вс
14:30 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 6.40
Турнир: Серия А, 29-й тур
Стадион: «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Венеция»
|4
|13
|10
|1-32
|«Наполи»
|10
|13
|4
|32-21
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Наполи»
1:1
«Удинезе»
Серия А
Последние пять матчей «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Комо»
1:1
«Венеция»
Серия А
|01.03.2025
|«Аталанта»
0:0
«Венеция»
Серия А
|22.02.2025
|«Венеция»
0:0
«Лацио»
Серия А
|17.02.2025
|«Дженоа»
2:0
«Венеция»
Серия А
|09.02.2025
|«Венеция»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Наполи»
1:0
«Венеция»
Серия А
|06.02.2022
|«Венеция»
0:2
«Наполи»
Серия А
|22.08.2021
|«Наполи»
2:0
«Венеция»
Серия А
|08.05.2004
|«Наполи»
1:1
«Венеция»
Серия Б
|07.12.2003
|«Венеция»
0:0
«Наполи»
Серия Б
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3. Аталанта
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4. Ювентус
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5. Лацио
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6. Болонья
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7. Рома
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|8. Фиорентина
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|9. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|10. Удинезе
|28
|11
|7
|10
|35-38
|40
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|28
|8
|2
|18
|28-58
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|28
|4
|10
|14
|23-45
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
«Венеция» - классическая низовая команда. Средний показатель результативности подопечных Ди Франческо не дотягивает до единицы. И пропускает занимающий предпоследнюю строчку в турнирной таблице клуб меньше двух усредненных гола за игру. Показатели в обороне венецианцев уступают только тем командам чемпионата, что претендуют на попадание в еврокубки.
Упустить шанс попытаться обойти «Интер» неаполитанцы не имеют права. Команда Конте прервала в минувшем туре безвыигрышную серию, длившуюся пять матчей. Гости в предстоящей встрече несомненные фавориты, но ждать града голов точно не приходится. Вполне вероятно, что исход игры решит единственный гол «Наполи», но перестрахуемся и и оставим для соперников простор для результативного маневрирования. Наш прогноз - победа неаполитанцев и не больше двух забитых мячей на двоих.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Венеции в прямом эфире.
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Потери
«Венеция»: Йебоа (дисквалификация). Свобода, Станкович, Шверко (все - травма)
«Наполи»: Ангисса (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Венеция» - «Наполи»:
|Позиция
|«Наполи»
«Венеция»
Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
28. Раду
Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
25. Шингтьен
Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
4. Идзес
Защитник
|Защитник
|5. Жезус
2. Канде
Защитник
|Защитник
|37. Спинаццола
6. Бузио
Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
77. Эллертссон
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гилмор
71. Перес
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
24. Дзербин
Полузащитник
|Нападающий
|26. Нгонг
14. Кавилья
Полузащитник
|Нападающий
|21. Политано
99. Марич
Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
11. Ористанио
Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Winline умножит на 6.40 номинал успешной ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.54. Ничья котируется за 4.10.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Наполи» 0:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20. 0:2 идет за 5.60.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Венеции в прямом эфире.
Букмекерская линия намекает, что три два забитых совместными усилиями соперников мяча в этой встрече уже станут подарком для зрителей. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.04, а за тотал меньше 2.5 - 1.76.
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