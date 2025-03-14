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14 марта 15:40ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Венеция - Наполи, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Неаполитанцы могут вернуться на первое место
Руслан Ипполитов

По итогам 29-го тура Серии а в группе лидеров могут произойти перестановки. Пока в Бергамо будут выяснять отношения «Аталанта» и «Интер», «Наполи» может обойти своих конкурентов в борьбе за чемпионство. Для этого неаполитанцам необходимо побеждать в Венеции одноименный клуб. 

Прогноз на матч «Аталанта» - «Интер»
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Венеция» (Венеция)

16.03.2024, Вс

14:30 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 6.40

Х - 4.10

П2 - 1.54

Турнир:  Серия А, 29-й тур

Стадион:  «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Венеция» 413101-32
«Наполи»1013432-21

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Наполи»

1:1

«Удинезе»

Серия А

Последние пять матчей «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Комо»

1:1

«Венеция»

Серия А

01.03.2025«Аталанта»

0:0

«Венеция»

Серия А

22.02.2025«Венеция»

0:0

«Лацио»

Серия А

17.02.2025«Дженоа»

2:0

«Венеция»

Серия А

09.02.2025«Венеция»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи» и «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Наполи»

1:0

«Венеция»

Серия А

06.02.2022«Венеция»

0:2

«Наполи»

Серия А

22.08.2021«Наполи»

2:0

«Венеция»

Серия А

08.05.2004«Наполи»

1:1

«Венеция»

Серия Б

07.12.2003«Венеция»

0:0

«Наполи»

Серия Б

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи28186445-2360
3. Аталанта28177463-2658
4. Ювентус281313245-2552
5. Лацио28156750-3651
6. Болонья281311444-3450
7. Рома28137843-3046
8. Фиорентина28136943-3045
9. Милан28128842-3244
10. Удинезе281171035-3840
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона28821828-5826
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи284101423-4522
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

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«Венеция» - классическая низовая команда. Средний показатель результативности подопечных Ди Франческо не дотягивает до единицы. И пропускает занимающий предпоследнюю строчку в турнирной таблице клуб меньше двух усредненных гола за игру. Показатели в обороне венецианцев уступают только тем командам чемпионата, что претендуют на попадание в еврокубки.

Упустить шанс попытаться обойти «Интер» неаполитанцы не имеют права. Команда Конте прервала в минувшем туре безвыигрышную серию, длившуюся пять матчей. Гости в предстоящей встрече несомненные фавориты, но ждать града голов точно не приходится. Вполне вероятно, что исход игры решит единственный гол «Наполи», но перестрахуемся и и оставим для соперников простор для результативного маневрирования. Наш прогноз - победа неаполитанцев и не больше двух забитых мячей на двоих.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Венеции в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Венеция»: Йебоа (дисквалификация). Свобода, Станкович, Шверко (все - травма)

«Наполи»: Ангисса (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Венеция» - «Наполи»:

Позиция«Наполи»

«Венеция»

Позиция

Вратарь1. Мерет

28. Раду

Вратарь

Защитник22. Ди Лоренцо

25. Шингтьен

Защитник

Защитник13. Ррахмани

4. Идзес

Защитник

Защитник5. Жезус

2. Канде

Защитник

Защитник37. Спинаццола

6. Бузио

Полузащитник

Полузащитник68. Лоботка

77. Эллертссон

Полузащитник

Полузащитник 6. Гилмор

71. Перес

Полузащитник 

Полузащитник 8. Мактоминей

24. Дзербин

Полузащитник

Нападающий26. Нгонг

14. Кавилья

Полузащитник

Нападающий21. Политано

99. Марич

Нападающий

Нападающий11. Лукаку

11. Ористанио

Нападающий

Главный тренерАнтонио Конте

Эусебио Ди Франческо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 6.40 номинал успешной ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.54. Ничья котируется за 4.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Венеция» - «Наполи»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Наполи» 0:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20. 0:2 идет за 5.60.

Где смотреть бесплатно матч «Венеция» - «Наполи»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Венеции в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Венеция» - «Наполи»?

Букмекерская линия намекает, что три два забитых совместными усилиями соперников мяча в этой встрече уже станут подарком для зрителей. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.04, а за тотал меньше 2.5 - 1.76.

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