Вашингтон — Детройт, 8 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Последние две недели «Вашингтон» выглядит не столь уверенно, как прежде. Была серия из трех поражений, а затем случились две победы, для оформления которых не хватало основного времени. Но «Кэпиталз» вполне могут себе это позволить. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф и имеет права концовку регулярного первенства превратить в своеобразную подготовку к кубковым сериям.

Одним из главных вопросов сезона остается дата, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. На счету капитана «столичных» сейчас 885 шайб в НХЛ. До возглавляющего список самых метких снайперов лиги всех времен канадца Ови осталось всего девять голов, а до нового рекорда - десять. В предыдущем матче (с «Рейнджерс») россиянин забросил шайбу, благодаря которой игра перешла в овертайм, в котором «Вашингтон» и вырвал победу на «Мэдисон Сквер Гарден» (2:3 ОТ).

«Детройт» свою последнюю встречу проиграл, доведя пораженческую серию до четырех матчей. «Ред Уингз» в турнирной таблице находятся в непосредственной близости от зоны плей-офф, но подняться на пару строчек выше будет крайне сложно.

«Вашингтон» несомненный фаворит предстоящей встречи. Но на данный момент голы Овечкина имеют гораздо более весомое значение, чем итоговый счет на табло. Понимают это не только болельщики, но и партнеры Александра по команде. Осмелимся предположить, что в предстоящей встрече лидер «Кэпиталз» как минимум однажды сумеет поразить ворота соперников.