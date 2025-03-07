Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
7 марта 8:01ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Детройт, 8 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин в девяти шагах от рекорда Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь на субботу, 8 марта, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Детройтом». Начало встречи в 03:30 по Москве. «Столичные» уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин все ближе к великому рекорду Уэйна Гретцки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

08.03.2025, Чт

03:30 МСК

«Детройт Ред Уингз»

П1 - 1.72

Х - 4.80

П2 - 3.80

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ FONBET

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»2613119-96
«Детройт»132696-113

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.03.2025«Детройт»

2:4

«Юта»

05.03.2025«Детройт»

1:2

«Каролина»

02.03.2025«Коламбус»

5:3

«Детройт»

28.02.2025«Детройт»

2:5

«Коламбус»

26.02.2025«Миннесота»

2:3

«Детройт»

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

06.03.2025«Рейнджерс»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

04.03.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Оттава»

01.03.2025«Вашингтон»

1:3

«Тампа-Бэй»

28.02.2025«Вашингтон»

2:5

«Сент-Луис»

26.02.2025«Вашингтон»

1:3

«Калгари»

Последние пять матчей «Детройта» и «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.12.2024«Детройт»

4:2

«Вашингтон»

10.04.2024«Детройт»

1:2

«Вашингтон»

27.03.2024«Вашингтон»

4:3 ОТ

«Детройт»

28.02.2024«Детройт»

8:3

«Вашингтон»

22.02.2023«Вашингтон»

1:3

«Детройт»

Лидеры

Свернуть
 

«Детройт»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Раймонд63

Строум

61

Снайпер (голы)Дебринкэт29

Овечкин

32

Ассистент (передачи)Раймонд41

Строум

43

Вратарь (коэфф. надежности)Лайон2.77

Томпсон

2.31

Турнирное положение

Свернуть

Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6233613514223-16388
2. Флорида6333240321209-17281
3. Торонто6231701221198-18079
4. Тампа-Бэй6232411321224-16578
5. Каролина6332502222200-17378
6. Нью-Джерси6329311524189-15872
7. Коламбус6222441724207-20568
8. Оттава6123712325174-17667
9. Рейнджерс6229110526189-18667
10. Детройт6222530626179-19766
11. Монреаль6221722426186-20766
12. Бостон6421701728172-20464
13. Айлендерс6122421626168-18263
14. Филадельфия6317643528183-21262
15. Питтсбург6416715530184-23758
16. Баффало6120221531196-21454

Потери

Свернуть

«Детройт»: Копп, Питри (оба - травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Последние две недели «Вашингтон» выглядит не столь уверенно, как прежде. Была серия из трех поражений, а затем случились две победы, для оформления которых не хватало основного времени. Но «Кэпиталз» вполне могут себе это позволить. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф и имеет права концовку регулярного первенства превратить в своеобразную подготовку к кубковым сериям.

Одним из главных вопросов сезона остается дата, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. На счету капитана «столичных» сейчас 885 шайб в НХЛ. До возглавляющего список самых метких снайперов лиги всех времен канадца Ови осталось всего девять голов, а до нового рекорда - десять. В предыдущем матче (с «Рейнджерс») россиянин забросил шайбу, благодаря которой игра перешла в овертайм, в котором «Вашингтон» и вырвал победу на «Мэдисон Сквер Гарден» (2:3 ОТ).

«Детройт» свою последнюю встречу проиграл, доведя пораженческую серию до четырех матчей. «Ред Уингз» в турнирной таблице находятся в непосредственной близости от зоны плей-офф, но подняться на пару строчек выше будет крайне сложно.

«Вашингтон» несомненный фаворит предстоящей встречи. Но на данный момент голы Овечкина имеют гораздо более весомое значение, чем итоговый счет на табло. Понимают это не только болельщики, но и партнеры Александра по команде. Осмелимся предположить, что в предстоящей встрече лидер «Кэпиталз» как минимум однажды сумеет поразить ворота соперников.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах официальных букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET отдают явное преимущество хозяевам льда. На победу «Кэпиталз» в основное время предлагается коэффициент 1.72. Сыгравшая ставка на выигрыш «Ред Уингз» будет умножена на солидные 3.80. Ничья котируется за 4.80.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Владимир Тарасенко?

Свернуть

Российский нападающий в списке травмированных не значится, а, значит, появится на льду. Опытный форвард проводит далеко не лучший сезон. На счету нападающего «Детройта» скромные для него 24 (8+16) результативных очка в 59-ти играх.

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Гостей выведет на лед капитан Александр Овечкин. Лидеру «Кэпиталз» остается всего 9 голов до рекорда Уэйна Гретцки.

Выйдут ли «Детройт» и «Вашингтон» в плей-офф?

Свернуть

«Крылья» находятся на грани попадания в первую восьмерку Востока, пока оставаясь за ее пределами. Вероятность попадания «Детройта» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 3.70, а пролет мимо - 1.28. На кубковые перспективы «Вашингтона» ставки даже не принимаются. Сомнений в выходе команды Ови в плей-офф нет.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтона», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

На победу в плей-офф «Детройта» можно поставить с коэффициентом 65.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров