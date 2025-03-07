Вашингтон — Детройт, 8 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на субботу, 8 марта, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Детройтом». Начало встречи в 03:30 по Москве. «Столичные» уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин все ближе к великому рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
08.03.2025, Чт
03:30 МСК
«Детройт Ред Уингз»
|П1 - 1.72
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|26
|13
|119-96
|«Детройт»
|13
|26
|96-113
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.03.2025
|«Детройт»
2:4
«Юта»
|05.03.2025
|«Детройт»
1:2
«Каролина»
|02.03.2025
|«Коламбус»
5:3
«Детройт»
|28.02.2025
|«Детройт»
2:5
«Коламбус»
|26.02.2025
|«Миннесота»
2:3
«Детройт»
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|06.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|04.03.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Оттава»
|01.03.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Тампа-Бэй»
|28.02.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Сент-Луис»
|26.02.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Калгари»
Последние пять матчей «Детройта» и «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.12.2024
|«Детройт»
4:2
«Вашингтон»
|10.04.2024
|«Детройт»
1:2
«Вашингтон»
|27.03.2024
|«Вашингтон»
4:3 ОТ
«Детройт»
|28.02.2024
|«Детройт»
8:3
«Вашингтон»
|22.02.2023
|«Вашингтон»
1:3
«Детройт»
«Детройт»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Раймонд
|63
Строум
61
|Снайпер (голы)
|Дебринкэт
|29
Овечкин
32
|Ассистент (передачи)
|Раймонд
|41
Строум
43
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Лайон
|2.77
Томпсон
2.31
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|62
|33
|6
|1
|3
|5
|14
|223-163
|88
|2. Флорида
|63
|33
|2
|4
|0
|3
|21
|209-172
|81
|3. Торонто
|62
|31
|7
|0
|1
|2
|21
|198-180
|79
|4. Тампа-Бэй
|62
|32
|4
|1
|1
|3
|21
|224-165
|78
|5. Каролина
|63
|32
|5
|0
|2
|2
|22
|200-173
|78
|6. Нью-Джерси
|63
|29
|3
|1
|1
|5
|24
|189-158
|72
|7. Коламбус
|62
|22
|4
|4
|1
|7
|24
|207-205
|68
|8. Оттава
|61
|23
|7
|1
|2
|3
|25
|174-176
|67
|9. Рейнджерс
|62
|29
|1
|1
|0
|5
|26
|189-186
|67
|10. Детройт
|62
|22
|5
|3
|0
|6
|26
|179-197
|66
|11. Монреаль
|62
|21
|7
|2
|2
|4
|26
|186-207
|66
|12. Бостон
|64
|21
|7
|0
|1
|7
|28
|172-204
|64
|13. Айлендерс
|61
|22
|4
|2
|1
|6
|26
|168-182
|63
|14. Филадельфия
|63
|17
|6
|4
|3
|5
|28
|183-212
|62
|15. Питтсбург
|64
|16
|7
|1
|5
|5
|30
|184-237
|58
|16. Баффало
|61
|20
|2
|2
|1
|5
|31
|196-214
|54
«Детройт»: Копп, Питри (оба - травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Последние две недели «Вашингтон» выглядит не столь уверенно, как прежде. Была серия из трех поражений, а затем случились две победы, для оформления которых не хватало основного времени. Но «Кэпиталз» вполне могут себе это позволить. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф и имеет права концовку регулярного первенства превратить в своеобразную подготовку к кубковым сериям.
Одним из главных вопросов сезона остается дата, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. На счету капитана «столичных» сейчас 885 шайб в НХЛ. До возглавляющего список самых метких снайперов лиги всех времен канадца Ови осталось всего девять голов, а до нового рекорда - десять. В предыдущем матче (с «Рейнджерс») россиянин забросил шайбу, благодаря которой игра перешла в овертайм, в котором «Вашингтон» и вырвал победу на «Мэдисон Сквер Гарден» (2:3 ОТ).
«Детройт» свою последнюю встречу проиграл, доведя пораженческую серию до четырех матчей. «Ред Уингз» в турнирной таблице находятся в непосредственной близости от зоны плей-офф, но подняться на пару строчек выше будет крайне сложно.
«Вашингтон» несомненный фаворит предстоящей встречи. Но на данный момент голы Овечкина имеют гораздо более весомое значение, чем итоговый счет на табло. Понимают это не только болельщики, но и партнеры Александра по команде. Осмелимся предположить, что в предстоящей встрече лидер «Кэпиталз» как минимум однажды сумеет поразить ворота соперников.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Аналитики FONBET отдают явное преимущество хозяевам льда. На победу «Кэпиталз» в основное время предлагается коэффициент 1.72. Сыгравшая ставка на выигрыш «Ред Уингз» будет умножена на солидные 3.80. Ничья котируется за 4.80.
Российский нападающий в списке травмированных не значится, а, значит, появится на льду. Опытный форвард проводит далеко не лучший сезон. На счету нападающего «Детройта» скромные для него 24 (8+16) результативных очка в 59-ти играх.
Гостей выведет на лед капитан Александр Овечкин. Лидеру «Кэпиталз» остается всего 9 голов до рекорда Уэйна Гретцки.
«Крылья» находятся на грани попадания в первую восьмерку Востока, пока оставаясь за ее пределами. Вероятность попадания «Детройта» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 3.70, а пролет мимо - 1.28. На кубковые перспективы «Вашингтона» ставки даже не принимаются. Сомнений в выходе команды Ови в плей-офф нет.
Партнерский проект