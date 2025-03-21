Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
21 марта 8:50ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Флорида, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Команда Овечкина против действующего обладателя Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь с субботы на воскресенье, 23 марта, в столице США состоится хоккейный суперматч «Вашингтон» - «Флорида». Первая команда Востока принимает на своей площадке победителя финала Кубка Стэнли-2025. Лучшей проверки перед неумолимо приближающимся плей-офф для «Столичных» и не придумать.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

23.03.2025, Вс

00:01 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.55

Х - 4.30

П2 - 2.35

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3530220-197
«Флорида»3035187-220

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Вашингтон»

3:2

«Филадельфия»

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Сан-Хосе»

1:5

«Вашингтон»

14.03.2025«Лос-Анджелес»

3:0

«Вашингтон»

12.03.2025«Анахайм»

4:7

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Коламбус»

0:1 ОТ

«Флорида»

17.03.2025«Айлендерс»

4:2

«Флорида»

16.03.2025«Монреаль»

3:1

«Флорида»

14.03.2025«Торонто»

2:3

«Флорида»

12.03.2025«Бостон»

3:2

«Флорида»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.02.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

26.11.2024«Флорида»

1:4

«Вашингтон»

25.02.2024«Флорида»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

09.02.2024«Флорида»

4:2

«Вашингтон»

09.11.2023«Вашингтон»

3:4 ОТ

«Флорида»

Лидеры

Свернуть
 

«Вашингтон»

Показатель

«Флорида»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум67

Райнхарт

73

Снайпер (голы)Овечкин35

Райнхарт

34

Ассистент (передачи)Строум45

Барков

44

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.28

Найт

2.41

Турнирное положение

Свернуть

Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6939613515251-178100
2. Каролина6837502222220-17988
3. Флорида6935340324222-18487
4. Торонто6934711224222-20387
5. Тампа-Бэй6834422323239-18185
6. Нью-Джерси7033311527209-18380
7. Оттава6827812327199-19877
8. Монреаль6824722627206-22374
9. Айлендерс6825521728187-20172
10. Рейнджерс7030210631208-21072
11. Коламбус6823441828218-22471
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон7023701831187-22669
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия7017653534193-23764
16. Баффало6721331534211-23760

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6835622221231-18090
3. Вегас6837213520227-18588
4. Колорадо7036512125234-20087
5. Эдмонтон69291101424224-19985
6. Лос-Анджелес6732413621189-17383
7. Миннесота6931532325191-19483
8. Сент-Луис7025641628210-20677
9. Ванкувер69255211125194-20976
10. Калгари6826332925178-20075
11. Юта6923713827196-20773
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6821310835173-22258
15. Чикаго6917212740185-24649
16. Сан-Хосе6913414542179-25845

Потери

Свернуть

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Фрэнк (все - травма)

«Флорида»: Маршан, Куликов, Ткачук (все - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Достигнув рубежа в 100 очков и став первой командой лиги, обеспечившей себе путевку в плей-офф, «Вашингтон» бодрым шагом движется к финишной черте регулярного первенства. Способствует непринужденной прогулке «Столичных» и календарь, в последнюю неделю сводящий лидера Востока исключительно с соперниками из подвала турнирной таблицы. Не удивительно, что в последних матчах «Кэпиталз» обходились без очковых потерь, а Александр Овечкин поступательно сокращал расстояние до рекорда Уэйна Гретцки. Пятничный гол в ворота «Филадельфии» стал для Ови уже 888-м в карьере. До великого канадца, пока еще занимающего первое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен, остается всего шесть заброшенных шайб. А до нового рекорда - семь.

Ближайший соперник «Вашингтона» - не чета предыдущим. В столицу США приедет действующий обладатель Кубка Стэнли, которого букмекеры относят и к основным претендентам на победу в плей-офф-2025. Другое дело, что дела у «Пантер» в последнее время складываются не лучшим образом. Возможно, тренерский штаб целенаправленно готовит команду к выходу на пик формы к решающим кубковым сериям, но последние результаты «Флориды» в регулярке, мягко говоря, не вдохновляют.

Статистически «Флорида» является далеко не самым удобным для «Столичных» соперником, но две последние встречи (и дома, и на выезде) «Вашингтон» выиграл с разницей в три шайбы каждую. Всегда привлекательной выглядит ставка на голы Овечкина, который редко нас подводит, но статистически Александр забрасывает 0.66 шайбы за игру. В предыдущей встрече лидер «Кэпиталз» отличился. Математически в игре с «Флоридой» он должен взять голевую передышку. Ставим на победу «хозяев» в основное время, ведь «пантеры» в марте выглядят не лучшим образом. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время довольно высоким коэффициентом 2.55. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 2.35. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Лидер «Кэпиталз» непременно примет участие в игре. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

Свернуть

Голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Александр Барков. У последнего имеется и финский паспорт.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров