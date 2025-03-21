Вашингтон — Флорида, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с субботы на воскресенье, 23 марта, в столице США состоится хоккейный суперматч «Вашингтон» - «Флорида». Первая команда Востока принимает на своей площадке победителя финала Кубка Стэнли-2025. Лучшей проверки перед неумолимо приближающимся плей-офф для «Столичных» и не придумать.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
23.03.2025, Вс
00:01 МСК
«Флорида Пантерз»
|П1 - 2.55
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|35
|30
|220-197
|«Флорида»
|30
|35
|187-220
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Вашингтон»
3:2
«Филадельфия»
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Сан-Хосе»
1:5
«Вашингтон»
|14.03.2025
|«Лос-Анджелес»
3:0
«Вашингтон»
|12.03.2025
|«Анахайм»
4:7
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Флориды» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Коламбус»
0:1 ОТ
«Флорида»
|17.03.2025
|«Айлендерс»
4:2
«Флорида»
|16.03.2025
|«Монреаль»
3:1
«Флорида»
|14.03.2025
|«Торонто»
2:3
«Флорида»
|12.03.2025
|«Бостон»
3:2
«Флорида»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.02.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
|26.11.2024
|«Флорида»
1:4
«Вашингтон»
|25.02.2024
|«Флорида»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|09.02.2024
|«Флорида»
4:2
«Вашингтон»
|09.11.2023
|«Вашингтон»
3:4 ОТ
«Флорида»
«Вашингтон»
|Показатель
«Флорида»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|67
Райнхарт
73
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|35
Райнхарт
34
|Ассистент (передачи)
|Строум
|45
Барков
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.28
Найт
2.41
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|69
|39
|6
|1
|3
|5
|15
|251-178
|100
|2. Каролина
|68
|37
|5
|0
|2
|2
|22
|220-179
|88
|3. Флорида
|69
|35
|3
|4
|0
|3
|24
|222-184
|87
|4. Торонто
|69
|34
|7
|1
|1
|2
|24
|222-203
|87
|5. Тампа-Бэй
|68
|34
|4
|2
|2
|3
|23
|239-181
|85
|6. Нью-Джерси
|70
|33
|3
|1
|1
|5
|27
|209-183
|80
|7. Оттава
|68
|27
|8
|1
|2
|3
|27
|199-198
|77
|8. Монреаль
|68
|24
|7
|2
|2
|6
|27
|206-223
|74
|9. Айлендерс
|68
|25
|5
|2
|1
|7
|28
|187-201
|72
|10. Рейнджерс
|70
|30
|2
|1
|0
|6
|31
|208-210
|72
|11. Коламбус
|68
|23
|4
|4
|1
|8
|28
|218-224
|71
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|70
|23
|7
|0
|1
|8
|31
|187-226
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|70
|17
|6
|5
|3
|5
|34
|193-237
|64
|16. Баффало
|67
|21
|3
|3
|1
|5
|34
|211-237
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|68
|35
|6
|2
|2
|2
|21
|231-180
|90
|3. Вегас
|68
|37
|2
|1
|3
|5
|20
|227-185
|88
|4. Колорадо
|70
|36
|5
|1
|2
|1
|25
|234-200
|87
|5. Эдмонтон
|69
|29
|11
|0
|1
|4
|24
|224-199
|85
|6. Лос-Анджелес
|67
|32
|4
|1
|3
|6
|21
|189-173
|83
|7. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|8. Сент-Луис
|70
|25
|6
|4
|1
|6
|28
|210-206
|77
|9. Ванкувер
|69
|25
|5
|2
|1
|11
|25
|194-209
|76
|10. Калгари
|68
|26
|3
|3
|2
|9
|25
|178-200
|75
|11. Юта
|69
|23
|7
|1
|3
|8
|27
|196-207
|73
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|68
|21
|3
|1
|0
|8
|35
|173-222
|58
|15. Чикаго
|69
|17
|2
|1
|2
|7
|40
|185-246
|49
|16. Сан-Хосе
|69
|13
|4
|1
|4
|5
|42
|179-258
|45
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Фрэнк (все - травма)
«Флорида»: Маршан, Куликов, Ткачук (все - травма)
Достигнув рубежа в 100 очков и став первой командой лиги, обеспечившей себе путевку в плей-офф, «Вашингтон» бодрым шагом движется к финишной черте регулярного первенства. Способствует непринужденной прогулке «Столичных» и календарь, в последнюю неделю сводящий лидера Востока исключительно с соперниками из подвала турнирной таблицы. Не удивительно, что в последних матчах «Кэпиталз» обходились без очковых потерь, а Александр Овечкин поступательно сокращал расстояние до рекорда Уэйна Гретцки. Пятничный гол в ворота «Филадельфии» стал для Ови уже 888-м в карьере. До великого канадца, пока еще занимающего первое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен, остается всего шесть заброшенных шайб. А до нового рекорда - семь.
Ближайший соперник «Вашингтона» - не чета предыдущим. В столицу США приедет действующий обладатель Кубка Стэнли, которого букмекеры относят и к основным претендентам на победу в плей-офф-2025. Другое дело, что дела у «Пантер» в последнее время складываются не лучшим образом. Возможно, тренерский штаб целенаправленно готовит команду к выходу на пик формы к решающим кубковым сериям, но последние результаты «Флориды» в регулярке, мягко говоря, не вдохновляют.
Статистически «Флорида» является далеко не самым удобным для «Столичных» соперником, но две последние встречи (и дома, и на выезде) «Вашингтон» выиграл с разницей в три шайбы каждую. Всегда привлекательной выглядит ставка на голы Овечкина, который редко нас подводит, но статистически Александр забрасывает 0.66 шайбы за игру. В предыдущей встрече лидер «Кэпиталз» отличился. Математически в игре с «Флоридой» он должен взять голевую передышку. Ставим на победу «хозяев» в основное время, ведь «пантеры» в марте выглядят не лучшим образом.
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Лидер «Кэпиталз» непременно примет участие в игре.
Голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Александр Барков. У последнего имеется и финский паспорт.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00.
Партнерский проект