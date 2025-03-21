Вашингтон — Флорида, 23 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Достигнув рубежа в 100 очков и став первой командой лиги, обеспечившей себе путевку в плей-офф, «Вашингтон» бодрым шагом движется к финишной черте регулярного первенства. Способствует непринужденной прогулке «Столичных» и календарь, в последнюю неделю сводящий лидера Востока исключительно с соперниками из подвала турнирной таблицы. Не удивительно, что в последних матчах «Кэпиталз» обходились без очковых потерь, а Александр Овечкин поступательно сокращал расстояние до рекорда Уэйна Гретцки. Пятничный гол в ворота «Филадельфии» стал для Ови уже 888-м в карьере. До великого канадца, пока еще занимающего первое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен, остается всего шесть заброшенных шайб. А до нового рекорда - семь.

Ближайший соперник «Вашингтона» - не чета предыдущим. В столицу США приедет действующий обладатель Кубка Стэнли, которого букмекеры относят и к основным претендентам на победу в плей-офф-2025. Другое дело, что дела у «Пантер» в последнее время складываются не лучшим образом. Возможно, тренерский штаб целенаправленно готовит команду к выходу на пик формы к решающим кубковым сериям, но последние результаты «Флориды» в регулярке, мягко говоря, не вдохновляют.

Статистически «Флорида» является далеко не самым удобным для «Столичных» соперником, но две последние встречи (и дома, и на выезде) «Вашингтон» выиграл с разницей в три шайбы каждую. Всегда привлекательной выглядит ставка на голы Овечкина, который редко нас подводит, но статистически Александр забрасывает 0.66 шайбы за игру. В предыдущей встрече лидер «Кэпиталз» отличился. Математически в игре с «Флоридой» он должен взять голевую передышку. Ставим на победу «хозяев» в основное время, ведь «пантеры» в марте выглядят не лучшим образом.