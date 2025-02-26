Вашингтон — Сент-Луис, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на пятницу, 28 февраля, «Вашингтон» принимает на своей площадке «Сент-Луис». В столице США в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги безоговорочный лидер Восточной конференции встретится с командой, которая не входит в первую восьмерку на Западе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
28.02.2025, Пт
03:00 МСК
«Сент-Луис Блюз»
|П1 - 1.77
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|13
|12
|79-74
|«Сент-Луис»
|12
|13
|74-79
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.02.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Калгари»
|23.02.2025
|«Вашингтон»
7:3
«Эдмонтон»
|22.02.2025
|«Питтсбург»
3:8
«Вашингтон»
|09.02.2025
|«Вашингтон»
4:5 Б
«Юта»
|07.02.2025
|«Филадельфия»
3:4
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.02.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Сиэтл»
|24.02.2025
|«Сент-Луис»
3:1
«Колорадо»
|23.02.2025
|«Сент-Луис»
3:4 Б
«Виннипег»
|09.02.2025
|«Сент-Луис»
6:5 Б
«Чикаго»
|07.02.2025
|«Сент-Луис»
2:3
«Флорида»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Сент-Луиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|10.11.2024
|«Сент-Луис»
1:8
«Вашингтон»
|21.01.2024
|«Сент-Луис»
3:0
«Вашингтон»
|19.01.2024
|«Вашингтон»
5:2
«Сент-Луис»
|18.03.2023
|«Вашингтон»
2:5
«Сент-Луис»
|18.11.2022
|«Сент-Луис»
5:4 Б
«Вашингтон»
«Блюз»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Томас
|47
Строум
59
|Снайпер (голы)
|Кайру
|24
Овечкин
30
|Ассистент (передачи)
|Томас
|31
Строум
41
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Биннингтон
|2.81
Томпсон
2.27
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|58
|33
|5
|0
|3
|5
|12
|212-149
|84
|2. Торонто
|58
|30
|6
|0
|0
|2
|20
|185-165
|74
|3. Флорида
|59
|29
|2
|4
|0
|3
|21
|197-168
|73
|4. Тампа-Бэй
|57
|28
|4
|1
|1
|3
|20
|205-155
|70
|5. Каролина
|58
|29
|4
|0
|2
|2
|21
|187-164
|70
|6. Нью-Джерси
|59
|28
|3
|1
|1
|5
|21
|182-146
|70
|7. Детройт
|58
|22
|5
|3
|0
|6
|22
|171-181
|66
|8. Коламбус
|58
|20
|4
|4
|1
|7
|22
|195-191
|64
|9. Оттава
|57
|22
|6
|1
|1
|3
|24
|160-161
|62
|10. Рейнджерс
|58
|27
|1
|1
|0
|4
|25
|177-180
|62
|11. Бостон
|59
|20
|7
|0
|1
|7
|24
|163-190
|62
|12. Монреаль
|58
|20
|5
|2
|2
|3
|26
|172-196
|59
|13. Филадельфия
|59
|17
|6
|3
|3
|4
|26
|173-196
|59
|14. Айлендерс
|57
|19
|4
|2
|1
|6
|25
|156-171
|57
|15. Питтсбург
|60
|16
|6
|1
|5
|4
|28
|171-220
|55
|16. Баффало
|56
|20
|2
|2
|1
|4
|27
|182-189
|53
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|58
|33
|7
|1
|0
|3
|14
|208-138
|85
|2. Даллас
|58
|31
|4
|2
|1
|1
|19
|194-150
|76
|3. Вегас
|58
|31
|2
|1
|2
|4
|18
|190-161
|74
|4. Миннесота
|58
|27
|5
|2
|2
|2
|20
|169-164
|72
|5. Эдмонтон
|58
|25
|9
|0
|1
|3
|20
|189-169
|72
|6. Лос-Анджелес
|55
|28
|2
|1
|2
|5
|17
|161-141
|69
|7. Колорадо
|59
|28
|4
|1
|1
|1
|24
|188-179
|68
|8. Калгари
|57
|22
|3
|3
|1
|7
|21
|154-168
|64
|9. Ванкувер
|57
|21
|4
|1
|1
|10
|20
|157-171
|63
|10. Юта
|59
|18
|7
|1
|2
|7
|24
|165-177
|61
|11. Сент-Луис
|59
|19
|5
|3
|1
|5
|26
|167-178
|60
|12. Анахайм
|57
|17
|5
|3
|2
|5
|25
|146-175
|57
|13. Сиэтл
|60
|20
|4
|1
|3
|1
|31
|174-195
|54
|14. Нэшвилл
|57
|17
|2
|1
|0
|7
|30
|147-189
|47
|15. Чикаго
|58
|15
|1
|1
|2
|5
|34
|153-203
|41
|16. Сан-Хосе
|59
|11
|4
|0
|4
|4
|36
|151-221
|38
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Сент-Луис»: Крюг, Тексье (оба - травма)
В своем предыдущем матче «Кэпиталз» довольно неожиданно уступили на своем льду «Калгари» (1:3). Единственную шайбу хозяев записал на свой счет Александр Овечкин, реализовавший численное большинство. Теперь на счету капитана «столичных» 883 гола в НХЛ. До рекорда возглавляющего рейтинг самых метких снайперов лиги всех времен Уэйна Гретцки россиянину осталось 12 голов. А до нового рекорда - 13.
«Блюзмены» сыграют первый матч на выезде после шести подряд встреч на своей площадке. В предыдущей встрече «Сент-Луис» разгромил «Сиэтл» (7:2). Теперь команда Джима Монтгомери поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. До заветной восьмой строчки, сулящей путевку в плей-офф всего четыре балла, но отыграть их будет крайне затруднительно. Букмекеры предлагают за выход «Блюз» в розыгрыш Кубка Стэнли солидный коэффициент (11.00), оценивая вероятность пролета «Сент-Луиса» мимо плей-офф скромным кэфом 1.05.
«Вашингтон» не часто выдает даже микроскопические пораженческие серии. Есть все основания полагать, что на своем льду «Кэпиталз» не упустят победу.
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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.77. Вероятность успеха гостей котируется за 3.70. На ничью можно заключить пари за 4.70.
Капитан «Вашингтона» обязательно появится на льду. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» уступили дома «Калгари» (1:3), россиянин забил единственный гол своей команды.
Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. «Сент-Луис» на финише регулярного первенства ждет ожесточенная борьба за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент клуб не входит в восьмерку лучших команд Запада, а его перспективы принять участие в кубковой стадии сезона букмекеры оценивают коэффициентом 11.00.
Партнерский проект