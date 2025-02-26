Вашингтон — Сент-Луис, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В своем предыдущем матче «Кэпиталз» довольно неожиданно уступили на своем льду «Калгари» (1:3). Единственную шайбу хозяев записал на свой счет Александр Овечкин, реализовавший численное большинство. Теперь на счету капитана «столичных» 883 гола в НХЛ. До рекорда возглавляющего рейтинг самых метких снайперов лиги всех времен Уэйна Гретцки россиянину осталось 12 голов. А до нового рекорда - 13.

«Блюзмены» сыграют первый матч на выезде после шести подряд встреч на своей площадке. В предыдущей встрече «Сент-Луис» разгромил «Сиэтл» (7:2). Теперь команда Джима Монтгомери поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. До заветной восьмой строчки, сулящей путевку в плей-офф всего четыре балла, но отыграть их будет крайне затруднительно. Букмекеры предлагают за выход «Блюз» в розыгрыш Кубка Стэнли солидный коэффициент (11.00), оценивая вероятность пролета «Сент-Луиса» мимо плей-офф скромным кэфом 1.05.

«Вашингтон» не часто выдает даже микроскопические пораженческие серии. Есть все основания полагать, что на своем льду «Кэпиталз» не упустят победу.