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26 февраля 9:19ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Сент-Луис, 28 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину остается 11 шайб до великого рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 28 февраля, «Вашингтон» принимает на своей площадке «Сент-Луис». В столице США в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги безоговорочный лидер Восточной конференции встретится с командой, которая не входит в первую восьмерку на Западе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

28.02.2025, Пт

03:00 МСК

«Сент-Луис Блюз»

П1 - 1.77

Х - 4.70

П2 - 3.70

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»131279-74
«Сент-Луис»121374-79

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.02.2025«Вашингтон»

1:3

«Калгари»

23.02.2025«Вашингтон»

7:3

«Эдмонтон»

22.02.2025«Питтсбург»

 3:8

«Вашингтон»

09.02.2025«Вашингтон»

4:5 Б

«Юта»

07.02.2025«Филадельфия»

3:4

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.02.2025«Сент-Луис»

7:2

«Сиэтл»

24.02.2025«Сент-Луис»

3:1

«Колорадо»

23.02.2025«Сент-Луис»

3:4 Б

«Виннипег»

09.02.2025«Сент-Луис»

6:5 Б

«Чикаго»

07.02.2025«Сент-Луис»

2:3

«Флорида»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Сент-Луиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

10.11.2024«Сент-Луис»

1:8

«Вашингтон»

21.01.2024«Сент-Луис»

3:0

«Вашингтон»

19.01.2024«Вашингтон»

5:2

«Сент-Луис»

18.03.2023«Вашингтон»

2:5

«Сент-Луис»

18.11.2022«Сент-Луис»

5:4 Б

«Вашингтон»

Лидеры

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«Блюз»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Томас47

Строум

59

Снайпер (голы)Кайру24

Овечкин

30

Ассистент (передачи)Томас31

Строум

41

Вратарь (коэфф. надежности)Биннингтон2.81

Томпсон

2.27

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5833503512212-14984
2. Торонто5830600220185-16574
3. Флорида5929240321197-16873
4. Тампа-Бэй5728411320205-15570
5. Каролина5829402221187-16470
6. Нью-Джерси5928311521182-14670
7. Детройт5822530622171-18166
8. Коламбус5820441722195-19164
9. Оттава5722611324160-16162
10. Рейнджерс5827110425177-18062
11. Бостон5920701724163-19062
12. Монреаль5820522326172-19659
13. Филадельфия5917633426173-19659
14. Айлендерс5719421625156-17157
15. Питтсбург6016615428171-22055
16. Баффало5620221427182-18953

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5833710314208-13885
2. Даллас5831421119194-15076
3. Вегас5831212418190-16174
4. Миннесота5827522220169-16472
5. Эдмонтон5825901320189-16972
6. Лос-Анджелес5528212517161-14169
7. Колорадо5928411124188-17968
8. Калгари5722331721154-16864
9. Ванкувер57214111020157-17163
10. Юта5918712724165-17761
11. Сент-Луис5919531526167-17860
12. Анахайм5717532525146-17557
13. Сиэтл6020413131174-19554
14. Нэшвилл5717210730147-18947
15. Чикаго5815112534153-20341
16. Сан-Хосе5911404436151-22138

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Сент-Луис»: Крюг, Тексье (оба - травма)

Прогноз на матч

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В своем предыдущем матче «Кэпиталз» довольно неожиданно уступили на своем льду «Калгари» (1:3). Единственную шайбу хозяев записал на свой счет Александр Овечкин, реализовавший численное большинство. Теперь на счету капитана «столичных» 883 гола в НХЛ. До рекорда возглавляющего рейтинг самых метких снайперов лиги всех времен Уэйна Гретцки россиянину осталось 12 голов. А до нового рекорда - 13.

«Блюзмены» сыграют первый матч на выезде после шести подряд встреч на своей площадке. В предыдущей встрече «Сент-Луис» разгромил «Сиэтл» (7:2). Теперь команда Джима Монтгомери поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. До заветной восьмой строчки, сулящей путевку в плей-офф всего четыре балла, но отыграть их будет крайне затруднительно. Букмекеры предлагают за выход «Блюз» в розыгрыш Кубка Стэнли солидный коэффициент (11.00), оценивая вероятность пролета «Сент-Луиса» мимо плей-офф скромным кэфом 1.05.

«Вашингтон» не часто выдает даже микроскопические пораженческие серии. Есть все основания полагать, что на своем льду «Кэпиталз» не упустят победу.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.77. Вероятность успеха гостей котируется за 3.70. На ничью можно заключить пари за 4.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» обязательно появится на льду. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» уступили дома «Калгари» (1:3), россиянин забил единственный гол своей команды.  

Выйдут ли «Сент-Луис» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. «Сент-Луис» на финише регулярного первенства ждет ожесточенная борьба за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент  клуб не входит в восьмерку лучших команд Запада, а его перспективы принять участие в кубковой стадии сезона букмекеры оценивают коэффициентом 11.00. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Каролина Харрикейнз» - 9.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00, а на «Сент-Луис» - за 250.00.

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