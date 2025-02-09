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9 февраля 7:42ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Юта, 9 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин все ближе к великому рекорду Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

9 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» на своем льду встретится с  «Ютой». Начало встречи в 20:30 по московскому времени. Этот матч станет последним для команд перед двухнедельным перерывом в регулярке и лишь вторым в истории встреч двух клубов. «Кэпиталз» с приличным запасом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, а «Юта» имеет весьма призрачные шансы пробиться на Западе в плей-офф.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

09.02.2025, Вс

20:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 1.80

Х - 4.30

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3743226-254
«Юта»4337254-226

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.02.2025«Филадельфия»3:4«Вашингтон»
05.02.2025«Вашингтон»6:3«Флорида»
02.02.2025«Вашингтон»4:5 ОТ«Виннипег»
31.01.2025«Оттава»5:4 ОТ«Вашингтон»
29.01.2025«Калгари»1:3«Вашингтон»

Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.02.2025«Юта»

3:2 ОТ

«Филадельфия»

02.02.2025«Колорадо»

2:0

«Филадельфия»

31.01.2025«Филадельфия»

0:3

«Айлендерс»

30.01.2025«Нью-Джерси»

5:0

«Филадельфия»

28.01.2025«Филадельфия»

4:2

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Юты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.10.2024«Вашингтон»

6:3

«Филадельфия»

23.10.2024«Филадельфия»

1:4

«Вашингтон»

22.09.2024«Вашингтон»

2:6

«Филадельфия»

17.04.2024«Филадельфия»

1:2

«Вашингтон»

02.03.2024«Вашингтон»

5:2

«Филадельфия»

Лидеры

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«Филадельфия»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)Конекны57Строум51
Снайпер (голы)Конекны21Овечкин25
Ассистент (передачи)Конекны36Строум36
Вратарь (коэфф. надежности)Эрссон2.84Томпсон2.17

Турнирное положение

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Восточная конференция

«Вашингтон» занимает 1-е место в турнирной таблице, «Филадельфия» - 15-е.

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5431502511192-13579
2. Флорида5728240320192-16571
3. Каролина5629402219184-15470
4. Торонто5528500220169-15668
5. Нью-Джерси5727311520175-14268
6. Тампа-Бэй5425411320192-15064
7. Оттава5622611323158-15662
8. Детройт5521430522160-17161
9. Коламбус5618441722184-18660
10. Бостон5720701524157-18260
11. Рейнджерс5525110424165-16858
12. Айлендерс5519421623152-16257
13. Монреаль5518522325160-18955
14. Питтсбург5716615425164-20155
15. Филадельфия5715633426161-19255
16. Баффало5418221427171-18549

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Типпетт (все - травма)

Прогноз на матч

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В матче с «Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин свою шайбу забросил. Это позволило российскому форварду еще на один шаг приблизиться к великому рекорду Уэйна Гретцки. На счету возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен канадца неизменные 894 гола. У Ови перед встречей с «Пантерз» - 877. 

Трижды подряд «Вашингтон» в сезоне еще не проигрывал, так что делаем выбор в пользу ставки на победу хозяев. Не станем перестраховываться и предположим, что вопросы о победителе хозяева льда снимут в основное время.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущей игре (с «Флоридой») капитан «столичных» забил гол на последней секунде третьего периода, установив окончательный счет в матче (6:3). На счету россиянина за карьеру в лиге уже 878 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 16 точных бросков, а до звания лучшего снайпера НХЛ всех времен - 17.

Выйдут ли «Юта» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Столичные» с приличным отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Филадельфии» дела складываются куда хуже. «Летчики» занимают предпоследнее (15-е) место на Востоке, и букмекеры оценивают вероятность их попадания в плей-офф кэфом 12.00.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Юту» за 165.00.

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