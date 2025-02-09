Вашингтон — Юта, 9 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В матче с «Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин свою шайбу забросил. Это позволило российскому форварду еще на один шаг приблизиться к великому рекорду Уэйна Гретцки. На счету возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен канадца неизменные 894 гола. У Ови перед встречей с «Пантерз» - 877.

Трижды подряд «Вашингтон» в сезоне еще не проигрывал, так что делаем выбор в пользу ставки на победу хозяев. Не станем перестраховываться и предположим, что вопросы о победителе хозяева льда снимут в основное время.