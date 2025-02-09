Вашингтон — Юта, 9 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
9 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» на своем льду встретится с «Ютой». Начало встречи в 20:30 по московскому времени. Этот матч станет последним для команд перед двухнедельным перерывом в регулярке и лишь вторым в истории встреч двух клубов. «Кэпиталз» с приличным запасом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, а «Юта» имеет весьма призрачные шансы пробиться на Западе в плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
09.02.2025, Вс
20:30 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 1.80
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|37
|43
|226-254
|«Юта»
|43
|37
|254-226
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.02.2025
|«Филадельфия»
|3:4
|«Вашингтон»
|05.02.2025
|«Вашингтон»
|6:3
|«Флорида»
|02.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 ОТ
|«Виннипег»
|31.01.2025
|«Оттава»
|5:4 ОТ
|«Вашингтон»
|29.01.2025
|«Калгари»
|1:3
|«Вашингтон»
Последние пять матчей «Юты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.02.2025
|«Юта»
3:2 ОТ
«Филадельфия»
|02.02.2025
|«Колорадо»
2:0
«Филадельфия»
|31.01.2025
|«Филадельфия»
0:3
«Айлендерс»
|30.01.2025
|«Нью-Джерси»
5:0
«Филадельфия»
|28.01.2025
|«Филадельфия»
4:2
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Юты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.10.2024
|«Вашингтон»
6:3
«Филадельфия»
|23.10.2024
|«Филадельфия»
1:4
«Вашингтон»
|22.09.2024
|«Вашингтон»
2:6
«Филадельфия»
|17.04.2024
|«Филадельфия»
1:2
«Вашингтон»
|02.03.2024
|«Вашингтон»
5:2
«Филадельфия»
«Филадельфия»
|Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Конекны
|57
|Строум
|51
|Снайпер (голы)
|Конекны
|21
|Овечкин
|25
|Ассистент (передачи)
|Конекны
|36
|Строум
|36
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эрссон
|2.84
|Томпсон
|2.17
Восточная конференция
«Вашингтон» занимает 1-е место в турнирной таблице, «Филадельфия» - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|54
|31
|5
|0
|2
|5
|11
|192-135
|79
|2. Флорида
|57
|28
|2
|4
|0
|3
|20
|192-165
|71
|3. Каролина
|56
|29
|4
|0
|2
|2
|19
|184-154
|70
|4. Торонто
|55
|28
|5
|0
|0
|2
|20
|169-156
|68
|5. Нью-Джерси
|57
|27
|3
|1
|1
|5
|20
|175-142
|68
|6. Тампа-Бэй
|54
|25
|4
|1
|1
|3
|20
|192-150
|64
|7. Оттава
|56
|22
|6
|1
|1
|3
|23
|158-156
|62
|8. Детройт
|55
|21
|4
|3
|0
|5
|22
|160-171
|61
|9. Коламбус
|56
|18
|4
|4
|1
|7
|22
|184-186
|60
|10. Бостон
|57
|20
|7
|0
|1
|5
|24
|157-182
|60
|11. Рейнджерс
|55
|25
|1
|1
|0
|4
|24
|165-168
|58
|12. Айлендерс
|55
|19
|4
|2
|1
|6
|23
|152-162
|57
|13. Монреаль
|55
|18
|5
|2
|2
|3
|25
|160-189
|55
|14. Питтсбург
|57
|16
|6
|1
|5
|4
|25
|164-201
|55
|15. Филадельфия
|57
|15
|6
|3
|3
|4
|26
|161-192
|55
|16. Баффало
|54
|18
|2
|2
|1
|4
|27
|171-185
|49
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Типпетт (все - травма)
В матче с «Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин свою шайбу забросил. Это позволило российскому форварду еще на один шаг приблизиться к великому рекорду Уэйна Гретцки. На счету возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен канадца неизменные 894 гола. У Ови перед встречей с «Пантерз» - 877.
Трижды подряд «Вашингтон» в сезоне еще не проигрывал, так что делаем выбор в пользу ставки на победу хозяев. Не станем перестраховываться и предположим, что вопросы о победителе хозяева льда снимут в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.
Лидер «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущей игре (с «Флоридой») капитан «столичных» забил гол на последней секунде третьего периода, установив окончательный счет в матче (6:3). На счету россиянина за карьеру в лиге уже 878 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 16 точных бросков, а до звания лучшего снайпера НХЛ всех времен - 17.
«Столичные» с приличным отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Филадельфии» дела складываются куда хуже. «Летчики» занимают предпоследнее (15-е) место на Востоке, и букмекеры оценивают вероятность их попадания в плей-офф кэфом 12.00.
Партнерский проект