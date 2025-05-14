Виннипег — Даллас, 16 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на пятницу, 16 мая, будет сыгран пятый матч в серии второго раунда Кубка Стэнли «Виннипег» - «Даллас». «Звезды» уверенно лидируют, выиграв уже три встречи, и постараются в ближайшей игре закрыть вопрос о победителе в паре. Надежды болельщиков «Старз» связаны в первую очередь с набравшим отличный ход Микко Рантаненом. На счету форварда уже 9 голов в плей-офф, с которыми он возглавляет список лучших снайперов Кубка Стэнли-2025.
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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 1:3
Стадион: «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Виннипег»
|26
|25
|164-141
|«Даллас»
|25
|26
|141-164
Последние пять матчей «Далласа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
|11.05.2025
|«Даллас»
5:2
«Виннипег»
|10.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|08.05.2025
|«Виннипег»
2:3
«Даллас»
|04.05.2025
|«Даллас»
4:2
«Колорадо»
Последние пять матчей «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
|11.05.2025
|«Даллас»
5:2
«Виннипег»
|10.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|08.05.2025
|«Виннипег»
2:3
«Даллас»
|05.05.2025
|«Виннипег»
4:3 ОТ
«Сент-Луис»
Последние пять матчей «Далласа» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.05.2025
|«Даллас»
3:1
«Виннипег»
|11.05.2025
|«Даллас»
5:2
«Виннипег»
|10.05.2025
|«Виннипег»
4:0
«Даллас»
|08.05.2025
|«Виннипег»
2:3
«Даллас»
|11.04.2025
|«Даллас»
0:4
«Виннипег»
«Даллас»
|Показатель
«Виннипег»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|86
Коннор
111
|Снайпер (голы)
|Джонстон
|37
Коннор
46
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|56
Коннор
65
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эттингер
|2.58
Хеллибак
2.23
«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»
Сомнения букмекеров, предлагающих примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд, абсолютно понятны. «Даллас» выглядит на льду предпочтительней, но «Джетс» не имеют права на ошибку и играют на своей площадке. Из двух встреч, что уже прошли на канадском льду в этой серии, соперники выиграли по одной, но победа «Старз» не выглядела убедительной (2:3). А вот во втором матче серии в Виннипеге хозяева разгромили техасцев (4:0).
Не стоит списывать со счетов и уверенное лидерство «Далласа». Команда, отдавшая много сил в первом раунде плей-офф, где ей в соперники досталось мощное «Колорадо», вряд ли станет из кожи вон лезть, чтобы победить, ведя в серии 3:1. Здесь и вопрос психологии, и элементарное желание приберечь силы.
«Виннипегу» достался куда более серьезный соперник, чем в первом раунде, где «Джетс» играли с «Сент-Луисом». Не факт, что канадской команде удастся продлить серию еще хотя бы на матч, но шансы на победу в предстоящей игре у хозяев льда довольно весомые. Наш выбор - победа «Джетс» в основное время.
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Букмекеры не видят фаворита в матче, отдавая мизерное преимущество хозяевам. Поставить на успех «Джетс» предложено за 2.43, а на победу «Далласа» можно заключить пари за 2.49. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 3.90.
В составе «Старз» мы увидим нападающего Евгения Дадонова и защитника Илью Любушкина. На счету российского форварда пока скромный 4 (1+3) очка за результативность в плей-офф. У Любушкина 3 передачи на гол.
В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф забил два гола и отдал две передачи. В четырех предыдущих кубковых встречах Влад результативных действий не совершал.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 3.70
«Даллас» - 3.70
«Флорида» - 5.25
На победу в финале «Виннипега» можно поставить с коэффициентом 40.00.
Партнерский проект