Виннипег — Даллас, 16 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Сомнения букмекеров, предлагающих примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд, абсолютно понятны. «Даллас» выглядит на льду предпочтительней, но «Джетс» не имеют права на ошибку и играют на своей площадке. Из двух встреч, что уже прошли на канадском льду в этой серии, соперники выиграли по одной, но победа «Старз» не выглядела убедительной (2:3). А вот во втором матче серии в Виннипеге хозяева разгромили техасцев (4:0).

Не стоит списывать со счетов и уверенное лидерство «Далласа». Команда, отдавшая много сил в первом раунде плей-офф, где ей в соперники досталось мощное «Колорадо», вряд ли станет из кожи вон лезть, чтобы победить, ведя в серии 3:1. Здесь и вопрос психологии, и элементарное желание приберечь силы.

«Виннипегу» достался куда более серьезный соперник, чем в первом раунде, где «Джетс» играли с «Сент-Луисом». Не факт, что канадской команде удастся продлить серию еще хотя бы на матч, но шансы на победу в предстоящей игре у хозяев льда довольно весомые. Наш выбор - победа «Джетс» в основное время.