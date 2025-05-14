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14 мая 11:43ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Виннипег — Даллас, 16 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Звезды» готовы поставить точку в серии
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 16 мая, будет сыгран пятый матч в серии второго раунда Кубка Стэнли «Виннипег» - «Даллас». «Звезды» уверенно лидируют, выиграв уже три встречи, и постараются в ближайшей игре закрыть вопрос о победителе в паре. Надежды болельщиков «Старз» связаны в первую очередь с набравшим отличный ход Микко Рантаненом. На счету форварда уже 9 голов в плей-офф, с которыми он возглавляет список лучших снайперов Кубка Стэнли-2025. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Виннипег Джетс»

16.05.2025, Пт

04:30 МСК

«Даллас Старз»

П1 - 2.43

Х - 3.90

П2 - 2.49

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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 1:3

Стадион: «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Виннипег»2625164-141
«Даллас»2526141-164

Последние пять матчей «Далласа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.05.2025«Даллас»

3:1

«Виннипег»

11.05.2025«Даллас»

5:2

«Виннипег»

10.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

08.05.2025«Виннипег»

2:3

«Даллас»

04.05.2025«Даллас»

4:2

«Колорадо»

Последние пять матчей «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.05.2025«Даллас»

3:1

«Виннипег»

11.05.2025«Даллас»

5:2

«Виннипег»

10.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

08.05.2025«Виннипег»

2:3

«Даллас»

05.05.2025«Виннипег»

4:3 ОТ

«Сент-Луис»

Последние пять матчей «Далласа» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.05.2025«Даллас»

3:1

«Виннипег»

11.05.2025«Даллас»

5:2

«Виннипег»

10.05.2025«Виннипег»

4:0

«Даллас»

08.05.2025«Виннипег»

2:3

«Даллас»

11.04.2025«Даллас»

0:4

«Виннипег»

Лидеры

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«Даллас»

Показатель

«Виннипег»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен86

Коннор

111

Снайпер (голы)Джонстон37

Коннор

46

Ассистент (передачи)Дюшен56

Коннор

65

Вратарь (коэфф. надежности)Эттингер2.58

Хеллибак

2.23

Пары второго раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Сомнения букмекеров, предлагающих примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд, абсолютно понятны. «Даллас» выглядит на льду предпочтительней, но «Джетс» не имеют права на ошибку и играют на своей площадке. Из двух встреч, что уже прошли на канадском льду в этой серии, соперники выиграли по одной, но победа «Старз» не выглядела убедительной (2:3). А вот во втором матче серии в Виннипеге хозяева разгромили техасцев (4:0).

Не стоит списывать со счетов и уверенное лидерство «Далласа». Команда, отдавшая много сил в первом раунде плей-офф, где ей в соперники досталось мощное «Колорадо», вряд ли станет из кожи вон лезть, чтобы победить, ведя в серии 3:1. Здесь и вопрос психологии, и элементарное желание приберечь силы.

«Виннипегу» достался куда более серьезный соперник, чем в первом раунде, где «Джетс» играли с «Сент-Луисом». Не факт, что канадской команде удастся продлить серию еще хотя бы на матч, но шансы на победу в предстоящей игре у хозяев льда довольно весомые. Наш выбор - победа «Джетс» в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры не видят фаворита в матче, отдавая мизерное преимущество хозяевам. Поставить на успех «Джетс» предложено за 2.43, а на победу «Далласа» можно заключить пари за 2.49. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 3.90.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

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В составе «Старз» мы увидим нападающего Евгения Дадонова и защитника Илью Любушкина. На счету российского форварда пока скромный 4 (1+3) очка за результативность в плей-офф. У Любушкина 3 передачи на гол.

Какие российские хоккеисты выступают за «Виннипег»?

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В составе «Джетс» всего один российский игрок - Владислав Наместников. 32-летний форвард в этом плей-офф забил два гола и отдал две передачи. В четырех предыдущих кубковых встречах Влад результативных действий не совершал.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 3.70 

«Даллас» - 3.70

«Флорида» - 5.25

На победу в финале «Виннипега» можно поставить с коэффициентом 40.00.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных