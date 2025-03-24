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24 марта 7:24ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Виннипег — Вашингтон, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Дуэль лучших команд Востока и Запада
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду, 26 марта, состоится хоккейный матч «Виннипег» - «Вашингтон». На лед выйдут лидеры Восточной и Западной конференций - единственные команды, уже достигшие в текущем регулярном сезоне показателя в 100 очков. «Столичные» в своей предыдущей встрече уверенно обыграли действующего обладателя Кубка Стэнли из Флориды (6:3), а теперь попытаются взять вверх над одним из главных претендентов на победу в плей-офф-2025.   

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Виннипег Джетс»

26.03.2025, Ср

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.25

Х - 4.30

П2 - 2.65

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»201299-77
«Виннипег»122077-99

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

21.03.2025«Вашингтон»

3:2

«Филадельфия»

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Сан-Хосе»

1:5

«Вашингтон»

14.03.2025«Лос-Анджелес»

3:0

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Виннипег»

3:5

«Баффало»

21.03.2025«Эдмонтон»

3:4 ОТ

«Виннипег»

19.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Виннипег»

17.03.2025«Сиэтл»

2:3 ОТ

«Виннипег»

15.03.2025«Виннипег»

4:1

«Даллас»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

02.02.2025«Вашингтон»

4:5 ОТ

«Виннипег»

24.03.2024«Вашингтон»

3:0

«Виннипег»

12.03.2024«Виннипег»

3:0

«Вашингтон»

24.12.2022«Вашингтон»

4:1

«Виннипег»

12.12.2022«Виннипег»

2:5

«Вашингтон»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Джетс»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум68

Коннор

86

Снайпер (голы)Овечкин35

Коннор

37

Ассистент (передачи)Строум45

Коннор

49

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.30

Хеллибак

2.08

Прогноз на матч «Колорадо» - «Детройт»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Виннипег»:  нет потерь

Прогноз на матч

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Встреча двух лучших команд лиги, входящих в список основных претендентов на победу в Кубке Стэнли, станет отличной разминкой для соперников перед приближающимся плей-офф. Предыдущая встреча лидеров Востока и Запада получилась напряженной и результативной. В начале февраля в Вашингтоне основное время завершилось вничью (4:4), а победа пришла к «Виннипегу» лишь в овертайме. В тот овертайм хозяева льда попали благодаря шайбе Александра Овечкина, сравнявшего счет во второй половине третьего периода.

К самому Ови внимание болельщиков сейчас повышенное. На счету капитана «Кэпиталз» 888 голов в НХЛ. От рекорда Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов лиги, россиянина отделяют всего 6 заброшенных шайб.

К матчу «Вашингтон» подходит с серией из четырех побед, а «Виннипег» в своей последней встрече довольно неожиданно уступил на своем льду «Баффало». Букмекеры отдают небольшое преимущество в котировках «Джетс», но наш выбор в пользу гостей. «Вашингтон» в последнюю неделю демонстрирует более стабильную игру и результаты. Да и уверенная воскресная победа над действующим обладателем Кубка Стэнли дорогого стоит.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время довольно высоким коэффициентом 2.65. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 2.25. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Кэпиталз» обязательно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 59 (35+24) результативных балла. В предыдущей встрече (с «Флоридой» - 6:3) капитан «Столичных» сделал две голевые передачи. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 888 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на шесть голов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Виннипег»?

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Российский форвард Владислав Наместников является единственным представителем отечественной хоккейной школы в команде Скотта Арниела.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00

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