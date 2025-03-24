Виннипег — Вашингтон, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на среду, 26 марта, состоится хоккейный матч «Виннипег» - «Вашингтон». На лед выйдут лидеры Восточной и Западной конференций - единственные команды, уже достигшие в текущем регулярном сезоне показателя в 100 очков. «Столичные» в своей предыдущей встрече уверенно обыграли действующего обладателя Кубка Стэнли из Флориды (6:3), а теперь попытаются взять вверх над одним из главных претендентов на победу в плей-офф-2025.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Виннипег Джетс»
26.03.2025, Ср
03:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.25
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|20
|12
|99-77
|«Виннипег»
|12
|20
|77-99
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
|21.03.2025
|«Вашингтон»
3:2
«Филадельфия»
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Сан-Хосе»
1:5
«Вашингтон»
|14.03.2025
|«Лос-Анджелес»
3:0
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Виннипег»
3:5
«Баффало»
|21.03.2025
|«Эдмонтон»
3:4 ОТ
«Виннипег»
|19.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Виннипег»
|17.03.2025
|«Сиэтл»
2:3 ОТ
«Виннипег»
|15.03.2025
|«Виннипег»
4:1
«Даллас»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|02.02.2025
|«Вашингтон»
4:5 ОТ
«Виннипег»
|24.03.2024
|«Вашингтон»
3:0
«Виннипег»
|12.03.2024
|«Виннипег»
3:0
«Вашингтон»
|24.12.2022
|«Вашингтон»
4:1
«Виннипег»
|12.12.2022
|«Виннипег»
2:5
«Вашингтон»
«Вашингтон»
|Показатель
«Джетс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|68
Коннор
86
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|35
Коннор
37
|Ассистент (передачи)
|Строум
|45
Коннор
49
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.30
Хеллибак
2.08
Прогноз на матч «Колорадо» - «Детройт»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Виннипег»: нет потерь
Встреча двух лучших команд лиги, входящих в список основных претендентов на победу в Кубке Стэнли, станет отличной разминкой для соперников перед приближающимся плей-офф. Предыдущая встреча лидеров Востока и Запада получилась напряженной и результативной. В начале февраля в Вашингтоне основное время завершилось вничью (4:4), а победа пришла к «Виннипегу» лишь в овертайме. В тот овертайм хозяева льда попали благодаря шайбе Александра Овечкина, сравнявшего счет во второй половине третьего периода.
К самому Ови внимание болельщиков сейчас повышенное. На счету капитана «Кэпиталз» 888 голов в НХЛ. От рекорда Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов лиги, россиянина отделяют всего 6 заброшенных шайб.
К матчу «Вашингтон» подходит с серией из четырех побед, а «Виннипег» в своей последней встрече довольно неожиданно уступил на своем льду «Баффало». Букмекеры отдают небольшое преимущество в котировках «Джетс», но наш выбор в пользу гостей. «Вашингтон» в последнюю неделю демонстрирует более стабильную игру и результаты. Да и уверенная воскресная победа над действующим обладателем Кубка Стэнли дорогого стоит.
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Лидер «Кэпиталз» обязательно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 59 (35+24) результативных балла. В предыдущей встрече (с «Флоридой» - 6:3) капитан «Столичных» сделал две голевые передачи. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 888 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на шесть голов.
Российский форвард Владислав Наместников является единственным представителем отечественной хоккейной школы в команде Скотта Арниела.
Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00.
Партнерский проект