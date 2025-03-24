Виннипег — Вашингтон, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Встреча двух лучших команд лиги, входящих в список основных претендентов на победу в Кубке Стэнли, станет отличной разминкой для соперников перед приближающимся плей-офф. Предыдущая встреча лидеров Востока и Запада получилась напряженной и результативной. В начале февраля в Вашингтоне основное время завершилось вничью (4:4), а победа пришла к «Виннипегу» лишь в овертайме. В тот овертайм хозяева льда попали благодаря шайбе Александра Овечкина, сравнявшего счет во второй половине третьего периода.

К самому Ови внимание болельщиков сейчас повышенное. На счету капитана «Кэпиталз» 888 голов в НХЛ. От рекорда Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов лиги, россиянина отделяют всего 6 заброшенных шайб.

К матчу «Вашингтон» подходит с серией из четырех побед, а «Виннипег» в своей последней встрече довольно неожиданно уступил на своем льду «Баффало». Букмекеры отдают небольшое преимущество в котировках «Джетс», но наш выбор в пользу гостей. «Вашингтон» в последнюю неделю демонстрирует более стабильную игру и результаты. Да и уверенная воскресная победа над действующим обладателем Кубка Стэнли дорогого стоит.