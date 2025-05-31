Зенит - Сочи, 25 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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В субботу, 25 ноября, стартует второй круг чемпионата России по футболу. Сильнейший клуб страны откроет его домашней встречей с “Сочи”. Стоит ли ожидать в этом матче интриги или у гостей нет шансов? Поднимем архивы, изучим линии букмекерских контор.
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|6
|2
|1
|20-6
|«Сочи»
|1
|2
|6
|6-20
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.11.2023
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.11.2023
|«Балтика»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|31.10.2023
|«Зенит»
1:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|28.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.11.2023
|«Сочи»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|06.11.2023
|«Сочи»
3:3
«Динамо»
РПЛ
|01.11.2023
|«Сочи»
2:0
«Факел»
Кубок России
|29.10.2023
|«Пари НН»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|22.10.2023
|«Урал»
1:3
«Сочи»
РПЛ
После первого круга команды разделяет целая пропасть глубиной в 14 этажей: “Сочи” - последний в таблице, “Зенит” - второй.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|2. Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|3. Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|4. Крылья Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|5. ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|6. Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|7. Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|8. Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|9. Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|10. Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|11. Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|12. Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|13. Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|14. Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|15. Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|16. Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
После внезапного поражения в Оренбурге “Зенит” одержал шесть побед подряд в двух турнирах и к концу первого круга до двух очков сократил отставание от “Краснодара”. После очного матча претендентов паритет в таблице сохранился, но чемпион в любой момент может выскочить вперед, стоит только “быкам” где-то ошибиться. В этой ситуации рассчитывать на снисходительность фаворита аутсайдеру точно не приходится. Но на забитый мяч сочинцы, возможно, и наиграют. В том, что и сами пропустят, сомнений практически нет. Рискнем поставить на “обе забьют”. За четыре последних домашних матча “Зенита” эта ставка сыграла трижды. И коэффициент на нее в PARI очень привлекательный.
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Субботний поединок в Северной столице в прямом эфире покажет кабельный канал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
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|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Зенит»: Караваев, Васильев, Марио Фернандес, Мантуан, Кассьерра (оба - травмы)
«Сочи»: Кравцов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|13. Гойло
|Вратарь
|Защитник
|55. Родригао
|20. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|77. Ренан
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|2. Чистяков
|45. Миладинович
|Защитник
|Защитник
|19. Сутормин
|34. Маргасов
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Сантос
|26. Мещанинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Круговой
|8. Батырев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|5. Ангбан
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Клаудиньо
|24. Силвейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Изидор
|18. Бурмистров
|Нападающий
|Нападающий
|33. Сергеев
|9. Мелкадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Александр Точилин
|Главный тренер
Аналитики букмекерской конторы PARI оценили вероятность победы чемпиона котировкой 1.33. Коэффициент на успех “Сочи” более чем в семь раз выше - 9.50. Предложение на ничью тоже выглядит весьма заманчиво.
Судя по не самому мизерному кэфу на П1, аналитики БК все-таки допускают в этой паре вероятность сенсации. Хотя и считают ее не слишком высокой. За девять предыдущих попыток “Сочи” только раз обыграл “Зенит”, а в своей последний приезд на берега Невы получил семь безответных мячей.
После ничьей “Зенита” и “Краснодара” аналитики БК PARI немного повысили коэффициент на чемпионство сине-бело-голубых - с 1.40 до 1.45. На триумф “быков” сейчас предлагается поставить по котировке 3.80.
Бесплатно игру в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте беттингового партнера РПЛ - Winline.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на официальном сайте «Зенита».
Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге колеблется от 300 до 20 000 рублей.
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ.
«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 благодаря голам Родригао (45+2 минута), Изидора (59) и Мостового (89). На 53-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти.
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