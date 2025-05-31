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22 ноября 10:14ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит - Сочи, 25 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Последний визит в Петербург южанам больно вспоминать
Валентин Васильев

В субботу, 25 ноября, стартует второй круг чемпионата России по футболу. Сильнейший клуб страны откроет его домашней встречей с “Сочи”. Стоит ли ожидать в этом матче интриги или у гостей нет шансов? Поднимем архивы, изучим линии букмекерских контор. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

25.11.2023, Сб

15:15 МСК

«Сочи» 

П1 - 1.33

Х - 5.60

П2 - 9.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»62120-6
«Сочи»1266-20

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.11.2023«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

04.11.2023«Балтика»

0:2

«Зенит»

РПЛ

31.10.2023«Зенит»

1:0

«Крылья Советов»

Кубок России

28.10.2023«Зенит»

2:1

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2023«Зенит»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.11.2023«Сочи»

0:2

«Рубин»

РПЛ

06.11.2023«Сочи»

3:3

«Динамо»

РПЛ

01.11.2023«Сочи»

2:0

«Факел»

Кубок России

29.10.2023«Пари НН»

1:0

«Сочи»

РПЛ

22.10.2023«Урал»

1:3

«Сочи»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После первого круга команды разделяет целая пропасть глубиной в 14 этажей: “Сочи” - последний в таблице, “Зенит” - второй.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1595124-1032
2. Зенит1593330-1430
3. Динамо1567224-1925
4. Крылья Советов1574431-2125
5. ЦСКА1567227-2025
6. Спартак1573521-2224
7. Локомотив1566321-1924
8. Рубин1564515-2022
9. Пари НН1563614-1421
10. Факел1554614-1719
11. Ростов1545623-2717
12. Урал1544715-2416
13. Оренбург1534816-2413
14. Балтика1533912-2112
15. Ахмат1533915-2112
16. Сочи15311116-2510

Прогнозы на матч

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После внезапного поражения в Оренбурге “Зенит” одержал шесть побед подряд в двух турнирах и к концу первого круга до двух очков сократил отставание от “Краснодара”. После очного матча претендентов паритет в таблице сохранился, но чемпион в любой момент может выскочить вперед, стоит только “быкам” где-то ошибиться. В этой ситуации рассчитывать на снисходительность фаворита аутсайдеру точно не приходится.  Но на забитый мяч сочинцы, возможно, и наиграют. В том, что и сами пропустят, сомнений практически нет. Рискнем поставить на “обе забьют”. За четыре последних домашних матча “Зенита” эта ставка сыграла трижды. И коэффициент на нее в PARI очень привлекательный.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

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Субботний поединок в Северной столице в прямом эфире покажет кабельный канал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Зенит»: Караваев, Васильев, Марио Фернандес, Мантуан, Кассьерра (оба - травмы)

«Сочи»: Кравцов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Краснодар»:

Позиция«Зенит»«Сочи»Позиция
Вратарь16. Адамов13. ГойлоВратарь
Защитник55. Родригао20. ЮргановЗащитник
Защитник77. Ренан4. ЛитвиновЗащитник
Защитник2. Чистяков45. МиладиновичЗащитник
Защитник19. Сутормин34. МаргасовПолузащитник
Полузащитник3. Сантос26. МещаниновПолузащитник
Полузащитник 4. Круговой8. БатыревПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел5. АнгбанПолузащитник
Полузащитник11. Клаудиньо24. СилвейраПолузащитник
Полузащитник10. Изидор18. БурмистровНападающий
Нападающий33. Сергеев9. МелкадзеНападающий
Главный тренерСергей СемакАлександр ТочилинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики букмекерской конторы PARI оценили вероятность победы чемпиона котировкой 1.33. Коэффициент на успех “Сочи” более чем в семь раз выше - 9.50. Предложение на ничью тоже выглядит весьма заманчиво

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Зенит» - «Сочи»?

Судя по не самому мизерному кэфу на П1, аналитики БК все-таки допускают в этой паре вероятность сенсации. Хотя и считают ее не слишком высокой. За девять предыдущих попыток “Сочи” только раз обыграл “Зенит”, а в своей последний приезд на берега Невы получил семь безответных мячей. 

Кто станет чемпионом России?

После ничьей “Зенита” и “Краснодара” аналитики БК PARI немного повысили коэффициент на чемпионство сине-бело-голубых - с 1.40 до 1.45. На триумф “быков” сейчас предлагается поставить по котировке 3.80. 

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Сочи»?

Бесплатно игру в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте беттингового партнера РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч  «Зенит» - «Сочи»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или  на официальном сайте «Зенита».

Сколько стоит билет на матч «Зенит» - «Сочи»?

Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге колеблется от 300 до 20 000 рублей. 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. 

UPD: результат

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«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 благодаря голам Родригао (45+2 минута), Изидора (59) и Мостового (89). На 53-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных