Зенит - Сочи, 25 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Зенит» - «Сочи»?

Судя по не самому мизерному кэфу на П1, аналитики БК все-таки допускают в этой паре вероятность сенсации. Хотя и считают ее не слишком высокой. За девять предыдущих попыток “Сочи” только раз обыграл “Зенит”, а в своей последний приезд на берега Невы получил семь безответных мячей.

Кто станет чемпионом России?

После ничьей “Зенита” и “Краснодара” аналитики БК PARI немного повысили коэффициент на чемпионство сине-бело-голубых - с 1.40 до 1.45. На триумф “быков” сейчас предлагается поставить по котировке 3.80.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Сочи»?

Бесплатно игру в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте беттингового партнера РПЛ - Winline .

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Сочи»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на официальном сайте «Зенита».

Сколько стоит билет на матч «Зенит» - «Сочи»?

Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге колеблется от 300 до 20 000 рублей.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ.