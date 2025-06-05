Александр Зверев — Новак Джокович, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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В среду, 4 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся немец Александр Зверев и серб Новак Джокович. Чем завершится одно из самых ярких противостояний современного тенниса?
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Дата / Время: 04.06.2025, 21:15 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 23 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Мюнхене, а также дошел до четвертьфинала в Риме, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. На харде пробился в финал Australian Open. Всего в 2025 году одержал 29 побед при десяти поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 20 побед при семи поражениях. Чемпионом «Ролан Гаррос» становился трижды (2016, 2021, 2023), в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
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Соперники провели 13 официальных очных матчей. На харде Джокович выиграл семь раз, Зверев — четыре. На грунте они обменялись победами.
Букмекеры не выделяют фаворита в этом матче. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на победу немца и 1,95 на успех серба.
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Букмекеры ждут затяжное противостояние. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (40,5) и 1,97 на ТМ (40,5).
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Любопытно, что оба спортсмена за четыре круга так и не встретились с сеяными соперниками. И если у Зверева в сетке можно выделить Коболли, то путь Джоковича получился весьма скромным по именам. Отмечаем, что серб не отдал за четыре матча ни сета, но всё же остерегаемся завышенных ожиданий от его формы.
Понятно, что базово Джокович сдает относительно собственного космического уровня. Ему всё сложнее даются матчи с топовыми соперниками, а Зверев как раз будет первым из таких на нынешнем «Ролан Гаррос». Причем немец традиционно комфортно чувствует себя на парижских кортах, по средним результатам это его лучший турнир Большого шлема.
В общем, Джоковичу вновь потребуется выжать максимум из своего опыта и ментальной устойчивости. В любом случае легкая прогулка в этой встрече не светит никому. Трудно представить, что матч завершится в минимальных трех сетах. Ждем затяжную дуэль и играем тотал.