Александр Зверев — Новак Джокович, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Любопытно, что оба спортсмена за четыре круга так и не встретились с сеяными соперниками. И если у Зверева в сетке можно выделить Коболли, то путь Джоковича получился весьма скромным по именам. Отмечаем, что серб не отдал за четыре матча ни сета, но всё же остерегаемся завышенных ожиданий от его формы.

Понятно, что базово Джокович сдает относительно собственного космического уровня. Ему всё сложнее даются матчи с топовыми соперниками, а Зверев как раз будет первым из таких на нынешнем «Ролан Гаррос». Причем немец традиционно комфортно чувствует себя на парижских кортах, по средним результатам это его лучший турнир Большого шлема.

В общем, Джоковичу вновь потребуется выжать максимум из своего опыта и ментальной устойчивости. В любом случае легкая прогулка в этой встрече не светит никому. Трудно представить, что матч завершится в минимальных трех сетах. Ждем затяжную дуэль и играем тотал.