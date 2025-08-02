Александр Зверев — Франсиско Серундоло, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

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2 августа на мужском одиночном турнире категории Masters в Торонто в четвертом круге сразятся Александр Зверев и Франсиско Серундоло. 3-я ракетка мира из Германии выглядит фаворитом, но в трех предыдущих встречах с аргентинцем он проигрывал. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Авива Сентер»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира)
Франсиско Серундоло (26 лет, 24-я ракетка мира)
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде. Финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде. Победитель 26 турниров ATP (из них 24 в одиночном разряде). Победитель United Cup-2024) в составе сборной Германии. Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии-2014 в одиночном разряде. Первая ракетка Германии. Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 2.
В 2025 году одержал 35 побед при 14 поражениях. Победитель турнира в Мюнхене (грунт). Финалист турнира в Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Галле (трава), где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Рио-де-Жанейро (грунт), Буэнос-Айресе (грунт).
На Уимблдоне проиграл в первом круге. На Australian Open в финале проиграл первой ракетке мира - итальянцу Яннику Смннеру.. На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
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Победитель трех турниров АТР в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 18.
В 2025 году провел 46 матчей: 29 побед - 17 поражений. Финалист турнира в Буэнос-Айресе (грунт). Полуфиналист турниров в Мадриде (грунт), Мюнхене (грунт), Сантьяго (грунт), Бостаде (грунт). Четвертьфиналист турниров в Майми (хард), Индиан-Уэллсе (хард), Рио-де-Жанейро (грунт).
На Уимблдоне уступил в первом круге португальцу Нуну Боргешу. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом раунде. На Australian Open в третьем круге уступил 8-й ракетке турнира - Алексу де Минору.
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Соперники трижды встречались на корте в рамках турниров АТР, и все три раза побеждал аргентинец. Все предыдущие матчи проходили на грунте. На харде теннисисты сыграют впервые.
Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 22.5 (не меньше 23 геймов в матче) - 1.93. Тотал меньше 22.5 идет за 1.87.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Аргентинец знает, как побеждать гражданина Германии. Все три очных встречи Серундоло у Зверева выиграл, отдав лишь один сет. Но Франсиско не лучшим образом выглядит в последнее время, но и Зверев после турнира в Галле, где в полуфинале он уступил россиянину Даниилу Медведеву демонстрирует посредственные результаты.
Статусный Зверев выглядит в глазах букмекеров записным фаворитом, но позволим себе не согласиться с аналитикам. Уж больно хороша у аргентинца личная статистика в матчах с немцем, пусть все они и игрались на грунте, а не харде. Наш выбор довольно рискованный, но сулящий солидную выплату - победа Серундоло с любым счетом.