Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 августа 10:54ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Зверев — Франсиско Серундоло, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

Победа 3-й ракетке мира не гарантирована. Аргентинец выиграл все три очные встречи у немца
Руслан Ипполитов

2 августа на мужском одиночном турнире категории Masters в Торонто в четвертом круге сразятся Александр Зверев и Франсиско Серундоло. 3-я ракетка мира из Германии выглядит фаворитом, но в трех предыдущих встречах с аргентинцем он проигрывал. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров. 

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Авива Сентер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Адам Уолтон (Австралия, 90) — 7:6, 6:4
  • 3-й круг: Маттео Арнальди (Италия, 43) — 6:7, 6:3, 6:2

Франсиско Серундоло (26 лет, 24-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Хауме Мунар (Испания, 55) — 7:6, 4:6, 6:4
  • 3-й круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 53) — 6:3, 6:4

Александр Зверев (Германия)

Свернуть

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде. Финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде. Победитель 26 турниров ATP (из них 24 в одиночном разряде). Победитель United Cup-2024) в составе сборной Германии. Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии-2014 в одиночном разряде. Первая ракетка Германии. Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 2.

В 2025 году одержал 35 побед при 14 поражениях. Победитель турнира в Мюнхене (грунт). Финалист турнира в Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Галле (трава), где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Рио-де-Жанейро (грунт), Буэнос-Айресе (грунт). 

На Уимблдоне проиграл в первом круге. На Australian Open в финале проиграл первой ракетке мира - итальянцу Яннику Смннеру.. На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Франсиско Серундоло (Аргентина)

Свернуть

Победитель трех турниров АТР в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 18.

В 2025 году провел 46 матчей: 29 побед - 17 поражений. Финалист турнира в Буэнос-Айресе (грунт). Полуфиналист турниров в Мадриде (грунт), Мюнхене (грунт), Сантьяго (грунт), Бостаде (грунт). Четвертьфиналист турниров в Майми (хард), Индиан-Уэллсе (хард), Рио-де-Жанейро (грунт).

На Уимблдоне уступил в первом круге португальцу Нуну Боргешу. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом раунде. На Australian Open в третьем круге уступил 8-й ракетке турнира - Алексу де Минору.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники трижды встречались на корте в рамках турниров АТР, и все три раза побеждал аргентинец. Все предыдущие матчи проходили на грунте. На харде теннисисты сыграют впервые. 

Ставки на исход

Свернуть

БК FONBET в своих котировках предлагает значительно меньший коэффициент за победу Зверева - 1.29. Ставки успех Серундоло принимаются за солидные 3.50,

Ставки на тотал

Свернуть

Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 22.5 (не меньше 23 геймов в матче) - 1.93. Тотал меньше 22.5 идет за 1.87.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа ЗвереваПобеда СерундолоТБ (22.5)ТМ (22.5)
FONBET1.303.501.931.87

Прогноз и ставка

Свернуть

Аргентинец знает, как побеждать гражданина Германии. Все три очных встречи Серундоло у Зверева выиграл, отдав лишь один сет. Но Франсиско не лучшим образом выглядит в последнее время, но и Зверев после турнира в Галле, где в полуфинале он уступил россиянину Даниилу Медведеву демонстрирует посредственные результаты.

Статусный Зверев выглядит в глазах букмекеров записным фаворитом, но позволим себе не согласиться с аналитикам. Уж больно хороша у аргентинца личная статистика в матчах с немцем, пусть все они и игрались на грунте, а не харде. Наш выбор довольно рискованный, но сулящий солидную выплату - победа Серундоло с любым счетом.  

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer182 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer516 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer516 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё