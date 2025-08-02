Александр Зверев — Франсиско Серундоло, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде. Финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде. Победитель 26 турниров ATP (из них 24 в одиночном разряде). Победитель United Cup-2024) в составе сборной Германии. Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии-2014 в одиночном разряде. Первая ракетка Германии. Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 2.

В 2025 году одержал 35 побед при 14 поражениях. Победитель турнира в Мюнхене (грунт). Финалист турнира в Штутгарте (трава). Полуфиналист турнира в Галле (трава), где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Рио-де-Жанейро (грунт), Буэнос-Айресе (грунт).

На Уимблдоне проиграл в первом круге. На Australian Open в финале проиграл первой ракетке мира - итальянцу Яннику Смннеру.. На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.