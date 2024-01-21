Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам: составы и результаты командного турнира

Партнерский проект
В воскресенье прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам среди фигуристов. Подводим итоги соревнований, которые принимала московская «ЦСКА Арена».
Напомним, днем ранее аналогичный турнир прошел в индивидуальном формате. Его результаты представлены в нашем специальном материале.
В командном турнире соревновались «красные» (капитан — Александр Галлямов) и «синие» (Дмитрий Козловский). В каждом коллективе 11 участников: четыре представителя парного катания и семь спортсменов из одиночных дисциплин.
Соревнования были рассчитаны на пять раундов, в каждом из которых разные требования к техническому контенту. Капитаны определяли, кто и когда выступает. При этом каждый участник можг кататься максимум в двух раундах. На исполнение каждого элемента давалась одна попытка.
Призовой фонд для команды-победителя равен 5 миллионам рублей. Коллектив, показавший второй результат, получил 3 миллиона рублей.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
В результате жеребьевки выбор среди женщин и спортивных пар первым делал Козловский, среди мужчин — Галлямов. Приглашенные гости в лице Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой самостоятельно приняли решение, в какую команду пойдут.
В итоге сформировались следующие составы:
«Синие»: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев.
«Красные»: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Елизавета Туктамышева.
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Выступали спортивные пары. Они выполняли по три элемента на выбор: каскад/секвенция, подкрутка, выброс.
Бойкова / Козловский: две тройные подкрутки, четверной выброс (падение) — 20,05 балла.
Мишина / Галлямов: каскад из трех прыжков, тройные флип и риттбергер через выброс — 23,04.
Чикмарёва / Янченков: две секвенции из трех прыжков, тройной риттбергер через выброс — 23,95.
Осокина / Грицаенко: две тройные подкрутки, секвенция из трех прыжков — 19,46.
Итого: «Красные» (42,5) — «Синие» (44,00)
Выступали по три представителя одиночного катания от каждой команды. Они выполняли по два разных сольных тройных прыжка.
Туктамышева: лутц (падение) и флип — 8,25.
Муравьёва: аксель и лутц — 18,07.
Кольцова: флип и одинарный лутц — 7,49.
Гордеева: лутц и флип — 4,03.
Дикиджи: аксель и лутц — 18,07.
Алиев: аксель и лутц — 9,32.
Итого: «Красные» (33,81) — «Синие» (31,42)
Сумма: «Красные» (76,31) — «Синие» (75,42)
БОНУС НОВЫМ ИГРОКАМ ОТ PARI
Выступали по три представителя одиночного катания от каждой команды. Они выполняли по два разных сольных четверных прыжка.
Лазарев: лутц и тулуп — 26,92.
Петросян: флип и тулуп — 22,85.
Попов: сальхов и тулуп — 24,65.
Дикиджи: лутц и сальхов — 25,62.
Семененко: риттбергер и сальхов — 20,63.
Гуменник: сальхов и риттбергер — 23,11.
Итого: «Красные» (71,58) — «Синие» (72,2)
Сумма: «Красные» (147,89) — «Синие» (147,62)
Выступали по три представителя одиночного катания от каждой команды. Они должны были выполнять либо два каскада, либо каскад и комбинацию из не более чем трех прыжков.
Федотов: четверной лутц + тройной тулуп + двойной аксель, тройной аксель + тройной аксель + тройной тулуп — 32,47.
Муравьёва: тройной аксель + тройной тулуп + двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель — 29,77.
Костылева: четверной сальхов + тройной тулуп + двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп — 33,28.
Базылюк: четверной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов + тройной тулуп + двойной аксель — 40,86.
Петросян: четверной флип + тройной тулуп + двойной аксель, четверной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп — 31,05.
Семененко: тройной аксель + двойной аксель + тройной аксель, четверной сальхов (падение) + ойлер + тройной сальхов — 23,55.
Итого: «Красные» (96,80) — «Синие» (93,18)
Сумма: «Красные» (244,69) — «Синие» (240,80)
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ОТ PARI
Выступали по три представителя одиночного катания от каждой команды. Они выполняли либо два каскада, либо каскад и комбинацию из не более чем пяти прыжков.
Попов: четверной сальхов + тройной тулуп, четверной тулуп + тройной тулуп + двойной аксель + двойной аксель + двойной аксель — 34,89
Федотов: тройной аксель + тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель + двойной аксель, четверной лутц (падение) — 33,78
Базылюк: четверной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов + тройной тулуп + тройной тулуп + двойной аксель + двойной аксель — 57,08
Костылева: четверной сальхов (падение, помощь врача), тройной лутц (падение) — 7,80
Лазарев: четверной лутц + тройной тулуп + двойной аксель + двойной аксель + двойной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов — 50,18
Гуменник: четверной сальхов + тройной тулуп + тройной риттбергер + тройной риттбергер + тройной риттбергер, тройной аксель + двойной аксель + двойной тулуп + тройной риттбергер + тройной риттбергер — 43,70
Итого: «Красные» (85,28) — «Синие» (142,15)
Сумма: «Красные» (329,97) — «Синие» (382,95)
Партнерский проект