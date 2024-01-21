Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам: составы и результаты командного турнира

В командном турнире соревновались «красные» (капитан — Александр Галлямов) и «синие» (Дмитрий Козловский). В каждом коллективе 11 участников: четыре представителя парного катания и семь спортсменов из одиночных дисциплин.

Соревнования были рассчитаны на пять раундов, в каждом из которых разные требования к техническому контенту. Капитаны определяли, кто и когда выступает. При этом каждый участник можг кататься максимум в двух раундах. На исполнение каждого элемента давалась одна попытка.

Призовой фонд для команды-победителя равен 5 миллионам рублей. Коллектив, показавший второй результат, получил 3 миллиона рублей.