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7 января 11:26ГлавнаяБонусы
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Бонус до 50 тысяч рублей за ставки на футбол от «Фонбет»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Отличное предложение для любителей самой популярной игры на планете
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Фонбет» дарит любителям футбола с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости.Спорт» шикарные бонусы -  фрибеты до 50 000 рублей. Как их получить? Сейчас расскажем.

Как получить бонус?

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Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на  официальном сайте «Фонбет», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК. 

А дальше заключайте пари на сумму от 500 рублей на футбольные события. Общий коэффициент каждого купона должен быть не ниже 2,00.

В зависимости от проставленной за день суммы вам будут начисляться баллы:

за пари на сумму от 500 до 999 ₽ – 100 баллов;

за пари на сумму от 1000 до 1999 ₽ – 200 баллов;

за пари на сумму от 2000 до 3999 ₽ – 300 баллов;

за пари на сумму от 4000 до 9999 ₽ – 400 баллов;

за пари на сумму от 10 000 до 24 999 ₽ – 800 баллов;

за пари на сумму от 25 000 до 99 999 ₽ – 2000 баллов;

за пари на сумму от 100 000 ₽ и более – 5000 баллов.

Копите баллы и обменивайте их на фрибеты от 300 до 50 000 ₽:

за 600 баллов – фрибет номиналом 300 ₽;

за 1000 баллов – фрибет номиналом 500 ₽;

за 1900 баллов – фрибет номиналом 1000 ₽;

за 2750 баллов – фрибет номиналом 1500 ₽;

за 5000 баллов – фрибет номиналом 3000 ₽;

за 8000 баллов – фрибет номиналом 5000 ₽;

за 15 000 баллов – фрибет номиналом 10 000 ₽;

за 30 000 баллов – фрибет номиналом 20 000 ₽;

за 70 000 баллов – фрибет номиналом 50 000 ₽.

Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие с коэффициентом 1,01 и выше. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Получить до 15 тысяч рублей от БК «Фонбет»

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Ежедневная раздача фрибетов.
+ Бонус не нужно многократно отыгрывать.
+ Делать ставки на спорт с фрибетом можно на любые дисциплины.

- Участник не может получить более 5 000 бонусных рублей в сутки.

Заключение 

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Акция «Фонбет» дополнительно подогреет интерес болельщиков к матчам любимых команд. До 5 000 бонусных рублей ежедневно - неплохой стимул для активных бетторов играть (и выигрывать!) чаще.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»: плюсы и минусы

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров