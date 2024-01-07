Бонус до 50 тысяч рублей за ставки на футбол от «Фонбет»

Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Фонбет» , а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК.

А дальше заключайте пари на сумму от 500 рублей на футбольные события. Общий коэффициент каждого купона должен быть не ниже 2,00.

В зависимости от проставленной за день суммы вам будут начисляться баллы:

за пари на сумму от 500 до 999 ₽ – 100 баллов;

за пари на сумму от 1000 до 1999 ₽ – 200 баллов;

за пари на сумму от 2000 до 3999 ₽ – 300 баллов;

за пари на сумму от 4000 до 9999 ₽ – 400 баллов;

за пари на сумму от 10 000 до 24 999 ₽ – 800 баллов;

за пари на сумму от 25 000 до 99 999 ₽ – 2000 баллов;

за пари на сумму от 100 000 ₽ и более – 5000 баллов.

Копите баллы и обменивайте их на фрибеты от 300 до 50 000 ₽:

за 600 баллов – фрибет номиналом 300 ₽;

за 1000 баллов – фрибет номиналом 500 ₽;

за 1900 баллов – фрибет номиналом 1000 ₽;

за 2750 баллов – фрибет номиналом 1500 ₽;

за 5000 баллов – фрибет номиналом 3000 ₽;

за 8000 баллов – фрибет номиналом 5000 ₽;

за 15 000 баллов – фрибет номиналом 10 000 ₽;

за 30 000 баллов – фрибет номиналом 20 000 ₽;

за 70 000 баллов – фрибет номиналом 50 000 ₽.

Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие с коэффициентом 1,01 и выше. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.