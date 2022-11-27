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28 ноября 13:47ГлавнаяБонусы
БК Фонбет
Футбол
Фрибеты за установку приложения

2000 рублей на ставки на ЧМ-2022

ФонбетФонбет
5star
2000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Хороший повод установить приложение «Фонбет»
Валентин Васильев
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По случаю чемпионата мира 2022 года в Катаре букмекерская контора «Фонбет» дарит новым игрокам четыре фрибета номиналом 500 рублей за регистрацию на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Как принять участие?

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Для участия в этой акции, как, впрочем, и в любой другой, игроку нужно «представиться» - то есть завести аккаунт на официальном сайте. В данном случае потребуется еще пройти идентификацию до уровня «Основной». После этого беттору станут доступны четыре фрибета на 2000 рублей в сумме. Но пустить их в дело можно только через мобильное приложение. 

Регистрация в БК «Фонбет» – пошаговая инструкция

Имейте в виду: бонус следует использовать в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом не выше 5,00. 

Плюсы и минусы

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+ Простые условия акции.

+ Быстрый вывод выигрыша. 

- Акция доступна только пользователям мобильного приложения.

Заключение

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«Фонбет» подготовил неплохой подарок любителям футбола к ЧМ-2022 и вместе с тем замотивировал своих новых пользователей устанавливать мобильный софт конторы. Четырех фрибетов новичку должно хватить, чтобы проверить удачу и интуицию и понять, готов ли он к более серьезным пари.  

Лучшие акции букмекерских контор на ЧМ-2022

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