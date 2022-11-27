2000 рублей на ставки на ЧМ-2022

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
По случаю чемпионата мира 2022 года в Катаре букмекерская контора «Фонбет» дарит новым игрокам четыре фрибета номиналом 500 рублей за регистрацию на сайте или в мобильном приложении букмекера.
Для участия в этой акции, как, впрочем, и в любой другой, игроку нужно «представиться» - то есть завести аккаунт на официальном сайте. В данном случае потребуется еще пройти идентификацию до уровня «Основной». После этого беттору станут доступны четыре фрибета на 2000 рублей в сумме. Но пустить их в дело можно только через мобильное приложение.
Регистрация в БК «Фонбет» – пошаговая инструкция
Имейте в виду: бонус следует использовать в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом не выше 5,00.
+ Простые условия акции.
+ Быстрый вывод выигрыша.
- Акция доступна только пользователям мобильного приложения.
«Фонбет» подготовил неплохой подарок любителям футбола к ЧМ-2022 и вместе с тем замотивировал своих новых пользователей устанавливать мобильный софт конторы. Четырех фрибетов новичку должно хватить, чтобы проверить удачу и интуицию и понять, готов ли он к более серьезным пари.
Партнерский проект