Страховка от камбэка на US Open от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» подготовила специальную страховку для ставок на матчи US Open. Если выбранный вами теннисист выигрывал по сетам 2:0, но в итоге уступил, сумма пари вернется в виде фрибета до 10 000 рублей.
Присоединиться к акции можно после выполнения ряда требований букмекера:
1. Создайте новый аккаунт в «Лиге Ставок» или войдите в уже существующий профиль.
2. Выберите матч мужского одиночного разряда US Open.
3. В прематчевой линии оформите ставку на исход встречи — победу одного из теннисистов (П1 или П2).
Если выбранный вами игрок в мужском одиночном разряде US Open повел 2:0 по сетам, но не сумел довести встречу до победы, «Лига Ставок» вернет сумму пари фрибетом. Зачисление бонуса произойдет в течение 3 суток после завершения матча. Размер возврата составит 100% от ставки, но не более 10 000 рублей.
Фрибеты остаются активными 7 суток. Они могут использоваться лишь для ставок типа ординар без ограничений по кэфу.
Деньги будут начислены после выполнения игроком необходимых условий:
Предложение доступно с определенными правилами и лимитами.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
Мне особенно понравилось в предложении «Лиги Ставок», что никакой активации не требуется, страховка подключается автоматически. Я выбрал матч Бенжамена Бонзи против Даниила Медведева. Кэф на француза был заманчивым, поэтому я решил рискнуть, рассчитывая на неожиданную развязку.
В какой-то момент Бонзи уже вел 2:0 по сетам, но Медведев сумел вернуться в игру. Именно тогда стало ясно, насколько ценно иметь подстраховку. В итоге француз все же одержал победу, однако ситуация показала, что акция действительно способна спасти ставку.
Страховка распространяется только на матчи мужского одиночного разряда US Open. Пари на женские встречи, парный разряд, микст или любые другие турниры в программу не входят, поэтому даже при камбэке возврата не будет. Если ставите на смежные рынки (статистика, тоталы, форы) или выбираете лайв вместо прематча — защита также не сработает.
Компенсация приходит не реальными деньгами, а фрибетом, то есть его еще нужно отыграть по правилам букмекера. Часть игроков рассчитывает на мгновенное снятие средств и разочаровывается. Чтобы этого избежать, заранее внимательно изучите регламент акции и параметры использования фрибета.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лимит возврата довольно велик — до 10 000 ₽
|➖ В программе участвуют лишь встречи мужского одиночного разряда
|➕ Минимум сложностей для участия в акции
Помимо этой программы, доступны дополнительные выгодные предложения.
Не стоит рассчитывать на бонус как на регулярное страхование ставок. Случаи, когда теннисист ведет 2:0 по сетам и все же проигрывает, встречаются нечасто. Тем не менее пренебрегать такой возможностью точно не стоит. Страховка способна защитить ставку в самый неожиданный момент.