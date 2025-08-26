Страховка от камбэка на US Open от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей

Мне особенно понравилось в предложении «Лиги Ставок», что никакой активации не требуется, страховка подключается автоматически. Я выбрал матч Бенжамена Бонзи против Даниила Медведева. Кэф на француза был заманчивым, поэтому я решил рискнуть, рассчитывая на неожиданную развязку.

В какой-то момент Бонзи уже вел 2:0 по сетам, но Медведев сумел вернуться в игру. Именно тогда стало ясно, насколько ценно иметь подстраховку. В итоге француз все же одержал победу, однако ситуация показала, что акция действительно способна спасти ставку.